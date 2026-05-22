El Salvador

Carro con 30 cajas de cigarrillos de contrabando fue incautado en El Salvador

Agentes detuvieron una automóvil cargada con mercadería ilegal, tras un operativo de inteligencia que permitió identificar al conductor y decomisar los productos introducidos sin autorización aduanera

Guardar
Google icon
La Policía Nacional Civil capturó a William Alfredo T. en Sesori por transportar 30 cajas de cigarrillos de contrabando. (Cortesía: PNC de El Salvador)
La Policía Nacional Civil capturó a William Alfredo T. en Sesori por transportar 30 cajas de cigarrillos de contrabando. (Cortesía: PNC de El Salvador)

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador incautó aproximadamente 30 cajas de productos ilícitos que eran trasladados a bordo de un carro. En el operativo, las autoridades capturaron a William Alfredo T., de 41 años, acusado de transportar mercadería de contrabando en Sesori, San Miguel Norte. El procedimiento se ejecutó, específicamente, sobre la carretera que conecta con San Luis La Reina.

Según datos proporcionados por la PNC, el operativo se desarrolló como resultado de labores de vigilancia, seguimiento e inteligencia realizadas por equipos de investigaciones. La intervención se produjo luego de identificar a William Alfredo T. y detener el vehículo que conducía en el distrito de Sesori. Al revisar el vehículo, los agentes encontraron las cajas que contenían cigarrillos introducidos de manera irregular al territorio nacional.

PUBLICIDAD

En declaraciones oficiales difundidas por la Policía Nacional Civil, se destacó el compromiso institucional de frenar el contrabando y garantizar la aplicación de la ley. “El contrabando y las actividades ilícitas ya no tienen espacio en nuestro país, quienes insistan en delinquir, deberán responder ante la justicia”, manifestó la entidad, reafirmando su postura frente a este tipo de delitos.

La detención se realizó tras identificar un automóvil cargada con productos de contrabando. (Cortesía: Policía Nacional Civil de El Salvador)
La detención se realizó tras identificar un automóvil cargada con productos de contrabando. (Cortesía: Policía Nacional Civil de El Salvador)

La detención de William Alfredo T. forma parte de una serie de acciones implementadas en la región oriental. De acuerdo con la información oficial, el procedimiento incluyó la verificación minuciosa de la carga y la documentación correspondiente, lo que permitió determinar la naturaleza ilícita del producto incautado.

PUBLICIDAD

Según la PNC, la persona capturada será remitida a las instancias judiciales por el delito de contrabando de mercadería, una figura tipificada en la legislación salvadoreña para sancionar a quienes intentan evadir el control fiscal y aduanero.

La institución recordó que este tipo de operaciones afectan directamente la economía nacional y representan un desafío constante para las autoridades encargadas de la seguridad pública.

La combinación de labores de inteligencia y unidades tácticas permitió a la PNC detectar y neutralizar la operación de contrabando en la zona oriental.(Cortesía: Gustavo Villatoro/PNC de El Salvador)
La combinación de labores de inteligencia y unidades tácticas permitió a la PNC detectar y neutralizar la operación de contrabando en la zona oriental.(Cortesía: Gustavo Villatoro/PNC de El Salvador)

La institución destacó que, a través de este tipo de procedimientos, se busca enviar un mensaje disuasivo a quienes participan en actividades ilícitas y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las acciones de seguridad y control.

Pronunciamiento del ministro de Seguridad y Justicia sobre el combate al contrabando

Ante este caso, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó por medio de Facebook que “ya no son tiempos para el contrabando ni para contrabandistas”, al referirse a la reciente incautación de la mercancía y la captura de William Alfredo T. en el distrito de Sesori, San Miguel. El funcionario señaló que existe una firme instrucción de interrumpir la actividad criminal relacionada con el contrabando y someter a la justicia a quienes insistan en delinquir.

La intervención se realizó luego de labores de vigilancia, seguimiento e inteligencia a cargo de unidades de la PNC, que detuvieron el automotor.

Villatoro reiteró “que no se confundan: ya no son tiempos para quienes creen que pueden enriquecerse burlando la ley, ahora aquí se hace cumplir la verdadera justicia”. Desde la cartera de Seguridad y Justicia se remarcó que el combate a las actividades ilícitas es una prioridad y que los responsables serán puestos a disposición de las autoridades.

Temas Relacionados

Policía Nacional CivilSan Miguel NorteContrabandoComercio IlegalEl Salvador

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El Congreso dominicano coordina acciones con organismos nacionales e internacionales para enfrentar el tráfico de drogas sintéticas

Las acciones legislativas actuales incluyen el diseño de leyes especiales y una estrecha colaboración institucional, orientadas a fortalecer la respuesta estatal ante las amenazas que representan las redes criminales especializadas

El Congreso dominicano coordina acciones con organismos nacionales e internacionales para enfrentar el tráfico de drogas sintéticas

Un caso de “sarampión modificado” presentó en Panamá un contacto de un portador de la enfermedad

El contagio se dio en un hostal de la ciudad capital, donde estuvo un turista afectado

Un caso de “sarampión modificado” presentó en Panamá un contacto de un portador de la enfermedad

Congreso de Honduras y la Asamblea de El Salvador refuerzan la cooperación regional

Los representantes de ambos parlamentos desarrollaron una agenda conjunta que abarcó propuestas de colaboración en tecnología, comercio y seguridad, además de compartir estrategias para modernizar la labor legislativa en la región

Congreso de Honduras y la Asamblea de El Salvador refuerzan la cooperación regional

Multan a “Hermano Fausto” por infringir normas de tránsito en su última aventura para redes sociales en El Salvador

Una grabación difundida en redes sociales mostró diversas violaciones a la normativa de seguridad en carretera por parte del conductor, lo que derivó en acciones administrativas inmediatas según lo informado por instancias oficiales del transporte salvadoreño.

Multan a “Hermano Fausto” por infringir normas de tránsito en su última aventura para redes sociales en El Salvador

El Ministerio de Defensa de Guatemala niega contagios de ébola en militares de cascos azules en Congo

La autoridad guatemalteca rechazó los rumores sobre supuestos infectados entre sus efectivos en la misión de paz, mientras recordó que el contingente sigue los lineamientos sanitarios de la Organización Mundial de la Salud

El Ministerio de Defensa de Guatemala niega contagios de ébola en militares de cascos azules en Congo

TECNO

Windows 11 dará libertad para reasignar la función de la tecla Copilot

Windows 11 dará libertad para reasignar la función de la tecla Copilot

Japón desarrolla un nuevo material que puede reutilizarse hasta 10 veces en impresoras 3D

Encuentran una nueva utilidad para los perros robot: ahora detectan fugas de gas

Japón crea un chip que podría cambiar la velocidad de las computadoras sin generar calor

Investigadores preocupados por las alucinaciones de la IA, que ya produjo cerca de 150.000 citas falsas en estudios

ENTRETENIMIENTO

La nieta del dictador Benito Mussolini se corona como la ganadora de Big Brother Italia 2026

La nieta del dictador Benito Mussolini se corona como la ganadora de Big Brother Italia 2026

La hija de Bruce Willis, Rumer, describe cómo ha cambiado su relación tras el diagnóstico de demencia

Ozzy Osbourne volverá a convivir con sus fans a través de un avatar digital

Subastarán fotos inéditas de la última cena de Matthew Perry junto al elenco de ‘Friends’

Henry Cavill confesó su fanatismo por un videojuego y dijo que quiere llevarlo al cine: “Me gustaría hacerlo”

MUNDO

Los países del Golfo rechazaron la autoridad de Irán sobre el estrecho de Ormuz

Los países del Golfo rechazaron la autoridad de Irán sobre el estrecho de Ormuz

La campaña propagandística iraní busca proyectar unidad a pesar de las divisiones internas

Martín Schapiro, analista internacional: “Estados Unidos está asfixiando al gobierno cubano económicamente y presionando judicialmente”

Cuáles son las ciudades más congestionadas del mundo y qué soluciones proponen los expertos

Trump afirmó que Estados Unidos buscará retener el uranio enriquecido de Irán y Teherán descartó enviarlo al exterior