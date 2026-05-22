Carro con 30 cajas de cigarrillos de contrabando fue incautado en El Salvador

La Policía Nacional Civil capturó a William Alfredo T. en Sesori por transportar 30 cajas de cigarrillos de contrabando. (Cortesía: PNC de El Salvador)

La Policía Nacional Civil (PNC) de El Salvador incautó aproximadamente 30 cajas de productos ilícitos que eran trasladados a bordo de un carro. En el operativo, las autoridades capturaron a William Alfredo T., de 41 años, acusado de transportar mercadería de contrabando en Sesori, San Miguel Norte. El procedimiento se ejecutó, específicamente, sobre la carretera que conecta con San Luis La Reina.

Según datos proporcionados por la PNC, el operativo se desarrolló como resultado de labores de vigilancia, seguimiento e inteligencia realizadas por equipos de investigaciones. La intervención se produjo luego de identificar a William Alfredo T. y detener el vehículo que conducía en el distrito de Sesori. Al revisar el vehículo, los agentes encontraron las cajas que contenían cigarrillos introducidos de manera irregular al territorio nacional.

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En declaraciones oficiales difundidas por la Policía Nacional Civil, se destacó el compromiso institucional de frenar el contrabando y garantizar la aplicación de la ley. “El contrabando y las actividades ilícitas ya no tienen espacio en nuestro país, quienes insistan en delinquir, deberán responder ante la justicia”, manifestó la entidad, reafirmando su postura frente a este tipo de delitos.

La detención se realizó tras identificar un automóvil cargada con productos de contrabando. (Cortesía: Policía Nacional Civil de El Salvador)

La detención de William Alfredo T. forma parte de una serie de acciones implementadas en la región oriental. De acuerdo con la información oficial, el procedimiento incluyó la verificación minuciosa de la carga y la documentación correspondiente, lo que permitió determinar la naturaleza ilícita del producto incautado.

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Según la PNC, la persona capturada será remitida a las instancias judiciales por el delito de contrabando de mercadería, una figura tipificada en la legislación salvadoreña para sancionar a quienes intentan evadir el control fiscal y aduanero.

La institución recordó que este tipo de operaciones afectan directamente la economía nacional y representan un desafío constante para las autoridades encargadas de la seguridad pública.

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La combinación de labores de inteligencia y unidades tácticas permitió a la PNC detectar y neutralizar la operación de contrabando en la zona oriental.(Cortesía: Gustavo Villatoro/PNC de El Salvador)

La institución destacó que, a través de este tipo de procedimientos, se busca enviar un mensaje disuasivo a quienes participan en actividades ilícitas y fortalecer la confianza de la ciudadanía en las acciones de seguridad y control.

Pronunciamiento del ministro de Seguridad y Justicia sobre el combate al contrabando

Ante este caso, el ministro de Seguridad y Justicia, Gustavo Villatoro, afirmó por medio de Facebook que “ya no son tiempos para el contrabando ni para contrabandistas”, al referirse a la reciente incautación de la mercancía y la captura de William Alfredo T. en el distrito de Sesori, San Miguel. El funcionario señaló que existe una firme instrucción de interrumpir la actividad criminal relacionada con el contrabando y someter a la justicia a quienes insistan en delinquir.

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La intervención se realizó luego de labores de vigilancia, seguimiento e inteligencia a cargo de unidades de la PNC, que detuvieron el automotor.

Villatoro reiteró “que no se confundan: ya no son tiempos para quienes creen que pueden enriquecerse burlando la ley, ahora aquí se hace cumplir la verdadera justicia”. Desde la cartera de Seguridad y Justicia se remarcó que el combate a las actividades ilícitas es una prioridad y que los responsables serán puestos a disposición de las autoridades.

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