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Cuatro apps que ayudan a seguir el embarazo semana a semana desde el celular

Herramientas como calendarios, contadores de contracciones y modelos 3D convierten al smartphone en un aliado durante el embarazo

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Mujer embarazada sentada en un sofá, mirando sonriente su smartphone con apps de seguimiento de embarazo que muestran gráficos, un calendario de noviembre y un modelo 3D de un feto.
Una mujer embarazada utiliza su smartphone para seguir el progreso de su gestación a través de aplicaciones con gráficos, un calendario semanal y modelos 3D del bebé. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las aplicaciones de celulares se han convertido en una herramienta cada vez más utilizada por mujeres embarazadas que buscan acompañamiento e información, así como seguimiento diario. Desde calendarios de gestación hasta ejercicios y monitoreo del postparto, estas plataformas digitales ofrecen funciones diseñadas para facilitar una etapa marcada por cambios físicos, emocionales y médicos.

Actualmente existen decenas de aplicaciones enfocadas en maternidad, pero algunas destacan por integrar herramientas útiles tanto durante el embarazo como después del nacimiento del bebé. Muchas permiten controlar síntomas, registrar contracciones, organizar citas médicas o acceder a contenido educativo sobre el desarrollo fetal semana a semana.

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El crecimiento de este tipo de plataformas refleja cómo los smartphones se han convertido en aliados cotidianos para resolver dudas rápidas relacionadas con salud y bienestar. En el caso del embarazo, las apps buscan ofrecer información práctica, acompañamiento y recursos accesibles desde cualquier lugar.

Primer plano de un celular con una app de embarazo mostrando la "Semana 28", una ilustración de feto, recordatorios, y una mujer embarazada tocando su vientre.
Una mujer embarazada utiliza una app móvil que muestra la semana 28 de gestación, una ilustración del feto y recordatorios de citas médicas, mientras acaricia su vientre en un ambiente iluminado naturalmente. (Imagen Ilustrativa Infobae)

BabyCenter: seguimiento completo del embarazo

Una de las aplicaciones más conocidas a nivel mundial es BabyCenter, que acumula cientos de millones de descargas y se posiciona como una de las más completas para futuras madres.

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La plataforma permite calcular la fecha probable de parto a partir de la última menstruación y ofrece un seguimiento semanal del desarrollo del bebé y de los cambios físicos de la madre.

Entre sus funciones destacan:

  • Calendario de embarazo semana a semana.
  • Información médica y educativa.
  • Contador de contracciones.
  • Álbum de fotografías.
  • Listas de nombres para bebés.
  • Videos y tutoriales sobre cuidados infantiles.

La aplicación también continúa siendo útil durante el primer año de vida del bebé, incorporando contenidos relacionados con alimentación, sueño y crecimiento.

BabyCenter es una app para mujeres embarazadas.
BabyCenter es una app para mujeres embarazadas.

In Shape Moms Prenatal: ejercicio y bienestar durante la gestación

Otra de las aplicaciones populares es In Shape Moms Prenatal, enfocada especialmente en actividad física y hábitos saludables durante el embarazo.

La herramienta incluye rutinas adaptadas para mujeres gestantes, además de recomendaciones relacionadas con bienestar emocional y preparación para el parto.

Entre las funciones disponibles aparecen:

  • Planes de ejercicio específicos para cada etapa.
  • Consejos de alimentación saludable.
  • Preparación física y mental para el parto.
  • Recomendaciones para el último mes de embarazo.
  • Organización de artículos para la llegada del bebé.

El uso de actividad física controlada durante la gestación suele estar asociado a beneficios como mejor movilidad, reducción del estrés y fortalecimiento muscular, aunque siempre debe realizarse bajo supervisión médica.

In Shape Moms Prenatal es una app para mujeres embarazadas.
In Shape Moms Prenatal es una app para mujeres embarazadas.

Embarazo+: seguimiento semanal y modelos 3D del bebé

Otra de las aplicaciones más utilizadas por futuras madres es Embarazo+, una plataforma enfocada exclusivamente en el control y acompañamiento del embarazo semana a semana.

La aplicación ofrece información detallada sobre los cambios físicos de la madre y el desarrollo del bebé durante cada etapa de la gestación. Uno de sus apartados más llamativos es la incorporación de modelos 3D que muestran cómo evoluciona el feto a lo largo de las semanas.

Además, incluye herramientas prácticas para el día a día como:

  • Calculadora de fecha probable de parto.
  • Contador de patadas del bebé.
  • Registro de peso.
  • Temporizador de contracciones.
  • Comparador del tamaño del bebé con frutas y objetos conocidos.

La plataforma busca simplificar el seguimiento del embarazo mediante recursos visuales y recordatorios personalizados desde el celular.

Embarazo+ es una app para mujeres embarazadas.
Embarazo+ es una app para mujeres que se encuentran embarazadas.

Amma: seguimiento del embarazo y comunidad global

Otra alternativa popular es Amma, una aplicación que combina herramientas de control del embarazo con acceso a una comunidad internacional de madres y familias.

La plataforma permite seguir semana a semana el crecimiento del bebé y los cambios físicos y emocionales de la madre, además de incorporar artículos científicos relacionados con la gestación.

Entre sus funciones destacan:

  • Información semanal sobre el embarazo.
  • Registro de peso y síntomas.
  • Calendario con recordatorios.
  • Seguimiento de cambios de humor.
  • Acceso a una comunidad global de embarazadas.

Según la aplicación, cuenta con cientos de artículos informativos sobre distintas etapas del embarazo y busca ofrecer acompañamiento tanto médico como emocional durante el proceso de gestación.

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