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Red Dead Redemption 2 tiene un nuevo récord: es el tercer juego más vendido de la historia

Solo Minecraft y Grand Theft Auto V superan a este juego, lanzado en 2018

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Red Dead Redemption 2 supera los 85 millones de copias vendidas y asciende al podio de los videojuegos más exitosos de la historia.
Red Dead Redemption 2 supera los 85 millones de copias vendidas y asciende al podio de los videojuegos más exitosos de la historia.

El éxito de ventas mundial de Red Dead Redemption 2 ha reconfigurado el mapa histórico de la industria del videojuego. El título de mundo abierto desarrollado por Rockstar Games no solo mantiene su vigencia siete años después de su lanzamiento, sino que acaba de superar un umbral que lo coloca en el podio de los títulos más vendidos de todos los tiempos, según los últimos datos financieros confirmados por Take-Two Interactive.

La cifra oficial es contundente: Red Dead Redemption 2 ha alcanzado los 85 millones de copias vendidas en todo el mundo. Este dato, anunciado durante la reciente reunión financiera de la compañía, permite que el juego desbanque a Wii Sports, que ostentaba 82,9 millones de unidades, para convertirse en el tercer videojuego más vendido de la historia.

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Solo queda por detrás de dos gigantes: Minecraft, con 350 millones de copias, y Grand Theft Auto V, que roza las 230 millones.

El ascenso de Red Dead Redemption 2 al podio histórico

El recorrido que llevó al título de Rockstar Games a esta posición no es habitual en el sector. Lanzado originalmente en 2018, Red Dead Redemption 2 ha continuado sumando millones de ventas anuales, incluso en años recientes, gracias a distintas estrategias.

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Solo Minecraft y Grand Theft Auto V superan a Red Dead Redemption 2 en el listado histórico de videojuegos más vendidos en todo el mundo.
Solo Minecraft y Grand Theft Auto V superan a Red Dead Redemption 2 en el listado histórico de videojuegos más vendidos en todo el mundo.

Las ofertas digitales, el crecimiento de la base de jugadores en PC y la constante reputación del juego como uno de los proyectos más ambiciosos de su estudio han alimentado un flujo sostenido de nuevas adquisiciones.

El récord de ventas no es solo una estadística. Red Dead Redemption 2 se convierte en el tercer título más vendido de los últimos ocho años en Estados Unidos, tanto en unidades como en ingresos en dólares, según datos proporcionados por Circana y difundidos por Take-Two.

Además, la franquicia completa de Red Dead —que incluye la primera entrega y sus recientes adaptaciones para PC, Nintendo Switch, móviles, PS4 y PS5— ya acumula 115 millones de copias en total.

Todo esto se ha conseguido sin una versión optimizada para la nueva generación de consolas, lo que añade un matiz relevante al fenómeno: el juego sigue funcionando a 30 fotogramas por segundo en PS5 y Xbox Series X|S, mientras los jugadores siguen reclamando un parche adaptado.

Red Dead Redemption 2 mantiene su popularidad siete años después de su lanzamiento, impulsado por estrategias de ofertas digitales y expansión en PC.
Red Dead Redemption 2 mantiene su popularidad siete años después de su lanzamiento, impulsado por estrategias de ofertas digitales y expansión en PC.

El contexto del récord y la competencia en la industria

El éxito de Red Dead Redemption 2 se produce en un momento clave para su editora, Take-Two Interactive, que está centrando buena parte de su estrategia en el lanzamiento de Grand Theft Auto VI, previsto para el 19 de noviembre de 2026. Mientras tanto, la aventura protagonizada por Arthur Morgan y la banda de Dutch sigue sumando jugadores y manteniendo su atractivo intacto.

El listado de los juegos más vendidos de la historia, según las cifras oficiales más recientes, queda establecido de la siguiente manera:

  1. Minecraft: 350 millones.
  2. Grand Theft Auto V: 230 millones.
  3. Red Dead Redemption 2: 85 millones.
  4. Wii Sports: 82,9 millones.
  5. Mario Kart 8/Deluxe: 79,54 millones.
  6. PUBG: Battlegrounds: 75 millones.
  7. Terraria: 70 millones.
  8. Skyrim: 60 millones.
  9. The Witcher 3: Wild Hunt: 60 millones.
  10. Super Mario Bros.: 58 millones.

Take-Two Interactive confirma la fecha de lanzamiento de GTA VI

Rockstar Games ha confirmado oficialmente que Grand Theft Auto VI mantiene su fecha de lanzamiento para el 19 de noviembre de 2026, desmintiendo así los rumores sobre un posible retraso hasta 2027.

Take-Two Interactive confirma que Grand Theft Auto VI saldrá el 19 de noviembre de 2026, disipando rumores de un posible retraso hasta 2027. (ROCKSTAR GAMES)
Take-Two Interactive confirma que Grand Theft Auto VI saldrá el 19 de noviembre de 2026, disipando rumores de un posible retraso hasta 2027. (ROCKSTAR GAMES)

El anuncio, realizado durante la presentación de resultados financieros de Take-Two Interactive, reafirma la confianza de la empresa en el avance del desarrollo. Además, la compañía anticipó que este verano habrá novedades importantes sobre el juego, posiblemente un nuevo tráiler o detalles sobre el modo online.

El juego genera gran expectativa tras el éxito de Grand Theft Auto V, que ya superó las 200 millones de copias vendidas. La comunidad espera pronto la gran campaña de promoción y más información oficial sobre el esperado lanzamiento.

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