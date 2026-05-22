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Las cinco funciones exclusivas de iPhone que Android no ha logrado copiar

Algunas funciones exclusivas del iPhone permiten controlar el dispositivo sin usar las manos, traducir conversaciones al instante y crear voces personalizadas

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Primer plano de la pantalla de un iPhone mostrando su menú principal con varias aplicaciones y el icono de batería indicando un 10% de carga.
iPhone tiene funciones exclusivas que lo diferencian de un Android. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Los teléfonos de Apple han construido buena parte de su identidad alrededor de funciones exclusivas que, en muchos casos, tardan años en llegar a otros dispositivos o simplemente no tienen un equivalente directo en Android. Más allá de la cámara o el diseño, el ecosistema del iPhone incorpora herramientas enfocadas en accesibilidad, seguridad y comunicación que forman parte de las actualizaciones más recientes de iOS.

Con cada nueva versión del sistema operativo, Apple añade funciones que buscan diferenciar sus dispositivos del resto del mercado. Algunas están pensadas para usuarios con discapacidades, mientras que otras intentan mejorar la privacidad o facilitar tareas cotidianas mediante inteligencia artificial y automatización.

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Actualmente, varios modelos compatibles con iOS 17 y versiones posteriores ya integran herramientas avanzadas que se han convertido en algunas de las funciones más distintivas del iPhone.

Las funciones exclusivas del iPhone se encuentran disponibles de iOS 17 en adelante.
Las funciones exclusivas del iPhone se encuentran disponibles de iOS 17 en adelante.

Motricidad: controlar el iPhone sin usar las manos

Una de las funciones más llamativas es la relacionada con accesibilidad motriz. Apple incorporó herramientas que permiten controlar el teléfono sin necesidad de tocar la pantalla, utilizando movimientos faciales, comandos de voz o incluso el seguimiento ocular.

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Gracias a esta tecnología, el iPhone puede detectar hacia dónde mira el usuario y mover un cursor en la pantalla siguiendo el movimiento de los ojos. De esta manera, una persona puede abrir aplicaciones, seleccionar elementos o ejecutar acciones sin utilizar las manos.

La función está diseñada especialmente para personas con discapacidades motoras, aunque también puede resultar útil en situaciones cotidianas donde el usuario tiene las manos ocupadas.

Apple ha reforzado este tipo de herramientas durante los últimos años como parte de su estrategia de accesibilidad, convirtiéndolas en uno de los apartados más diferenciadores del ecosistema iPhone.

Puedes usar un iPhone sin utilizar las manos. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo/File Photo
Puedes usar un iPhone sin utilizar las manos. REUTERS/Evgenia Novozhenina/File Photo/File Photo

Subtítulos y reconocimiento de sonidos en tiempo real

Otra de las herramientas exclusivas más conocidas está relacionada con la audición. Los iPhone modernos pueden generar subtítulos automáticos en tiempo real durante conversaciones presenciales, llamadas o reproducción de contenido multimedia.

La función facilita la comunicación entre personas con dificultades auditivas y permite seguir conversaciones sin depender únicamente del audio.

Además, el sistema puede reconocer sonidos específicos del entorno, incluyendo alarmas, timbres o incluso el nombre del propietario del teléfono. Cuando el dispositivo detecta uno de esos sonidos, envía una notificación inmediata al usuario.

Este tipo de reconocimiento utiliza inteligencia artificial integrada directamente en el dispositivo, evitando en muchos casos que la información tenga que enviarse a servidores externos.

El iPhone tiene la capacidad de reconocer sonidos.
El iPhone tiene la capacidad de reconocer sonidos.

Voz personalizada para quienes no pueden hablar

Apple también desarrolló una función llamada Voz Personal, diseñada para personas que tienen dificultades para comunicarse verbalmente. La herramienta permite crear una voz sintética basada en el tono y la forma de hablar del usuario. Después, esa voz puede utilizarse para leer textos escritos en llamadas, conversaciones o mensajes.

El sistema incluso permite generar una nueva voz personalizada si el usuario prefiere no replicar exactamente la original.

Aunque inicialmente fue pensada para personas con enfermedades degenerativas o limitaciones del habla, muchos usuarios comenzaron a utilizarla como herramienta de accesibilidad cotidiana y comunicación digital.

Desbloquear iPhone con la voz. (foto: BR Atsit)
El iPhone puede generar una voz y hablar por ti. (foto: BR Atsit)

Traducción instantánea en llamadas y conversaciones

Otra de las funciones que Apple ha impulsado en sus versiones recientes de iOS es la traducción en tiempo real.

El sistema permite traducir conversaciones, llamadas, mensajes y contenido multimedia directamente desde el teléfono. Esto facilita la comunicación entre personas que hablan idiomas distintos y convierte al iPhone en una herramienta de apoyo para viajes, reuniones internacionales o aprendizaje de idiomas.

La función también puede utilizarse para entender videos grabados en otros idiomas o traducir textos prácticamente al instante.

Apple ha integrado estas herramientas dentro de varias aplicaciones del sistema operativo para que funcionen de manera más natural y sin depender de aplicaciones externas.

Traducción en tiempo real para los AirPods llega a la Unión Europea.
El iPhone puede hacer traducciones en tiempo real.

Modo Hermético: más seguridad y menos riesgos

En el apartado de privacidad, una de las herramientas más avanzadas es el llamado “Modo Hermético”, una función enfocada en reforzar la seguridad del dispositivo frente a posibles amenazas digitales.

Este modo restringe funciones como mensajes, archivos adjuntos, llamadas entrantes o conexiones externas con otros equipos. El objetivo es reducir los puntos vulnerables que podrían ser utilizados para ataques informáticos o espionaje digital.

La herramienta está especialmente pensada para usuarios que manejan información sensible, aunque cualquier propietario de un iPhone compatible puede activarla.

Entre las restricciones incluidas aparecen el bloqueo de ciertos archivos recibidos por mensajes, limitaciones en llamadas de FaceTime y controles adicionales sobre aplicaciones y servicios conectados.

Primer plano de las manos de una persona sosteniendo un iPhone. La pantalla muestra un ícono de candado dentro de una flecha circular sobre un fondo borroso.
El iPhone tiene varias capas de seguridad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué modelos de iPhone tienen estas funciones

Según Apple, muchas de estas herramientas están llegando progresivamente a dispositivos compatibles con iOS 17 y versiones posteriores. Actualmente, gran parte de las funciones están disponibles en modelos desde el iPhone 11 en adelante.

La compañía también prepara futuras actualizaciones para expandir estas capacidades en próximas versiones de iOS, donde la inteligencia artificial y la accesibilidad seguirán siendo dos de los ejes principales de desarrollo para el ecosistema iPhone.

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