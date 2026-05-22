A seis meses de la desaparición de una joven en Córdoba, la familia exige que la causa se investigue como trata de personas

Delicia salió de su casa el 21 de noviembre y nunca más regresó

Delicia Mamani Mamani fue vista por última vez el 21 de noviembre del año pasado cuando salió de su casa en Córdoba sin despedirse y sin llevar dinero. Seis meses ya pasaron desde aquella vez y en este reciente aniversario su familia y amigos pidieron una vez más por su aparición.

Este jueves se llevó a cabo una concentración frente a los Tribunales Federales para exigir además que la causa pase al fuero federal bajo la carátula de trata de personas, de acuerdo a lo indicado por el portal Cba24n. La movilización tuvo lugar entre las 10:30 y las 13:30 en el edificio ubicado en la avenida Concepción Arenal y Wenceslao Paunero, en el barrio Rogelio Martínez. Según informó Somos Jujuy, participaron la comunidad educativa, amigos y familiares de la joven, quien era estudiante del profesorado de Primaria en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó y residía en el paraje Punta de Agua, en la localidad de Malagueño.

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La madre, María Mamani Mamani, de origen boliviano y hablante de quechua, se constituyó como querellante particular en el expediente tras enfrentar múltiples obstáculos para que las autoridades le tomaran la denuncia. La familia denunció haber sufrido un trato inadecuado en varias dependencias judiciales, con esperas de hasta tres horas y negativas a abrir el expediente. “Es importante destacar que, como víctima de un delito, Delicia tiene derecho a una tutela judicial efectiva y a la protección integral, tal como lo establecen las 100 Reglas de Brasilia”, remarcó la defensora Natalia Lescano.

La querella manifestó preocupación porque la causa se encuentra bajo estricto secreto de sumario al no registrarse ningún imputado formal, lo que impide a los familiares acceder a las actuaciones. En diciembre de 2025, la abogada presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Córdoba para que se investigara a un hombre cercano al entorno familiar. “Aportamos los datos del yerno de María, denunciado formalmente por sospechoso”, explicó Lescano en ese momento.

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Entre las pruebas entregadas figuran capturas de conversaciones en TikTok y WhatsApp, imágenes y videos. La causa ya articulaba en ese entonces una investigación conjunta entre la Justicia de Jujuy y la de Córdoba. Desde el momento en que desapareció, el teléfono móvil y las redes sociales de Delicia dejaron de registrar actividad. Sin embargo, sus compañeras de estudio señalaron que en los meses previos a la desaparición la joven había manifestado dificultades emocionales y habría mantenido contacto por redes sociales con un hombre mayor al que nunca conoció en persona, lo que generó preocupación por una posible captación vinculada a redes criminales.

Bajo esa posibilidad, Lescano había remarcado el riesgo de captación por redes de trata de personas y solicitó a la Unidad Judicial 2 de Córdoba la activación de todos los protocolos de investigación. Algunos docentes de la estudiante de 26 años denunciaron que en Malagueño no se notificó a ninguna unidad judicial en los primeros días, lo que provocó la pérdida de tiempo clave para la investigación. “La familia vive en absoluta precariedad y la mamá casi no habla español. Cuando intentó denunciar, en Malagueño no avisaron a ninguna unidad judicial. Se perdieron días claves, días vitales”, sostuvo una docente.

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Recién diez días después de la desaparición la búsqueda se intensificó. Según la letrada, las condiciones de la vivienda familiar, ubicada en las afueras de Falda del Carmen, dificultaron la respuesta institucional.

En cuanto a las características físicas de Delicia, trascendió que es de estatura media, cabello oscuro y ojos negros, y hasta mitad del 2025 mantenía un rendimiento académico destacado, según los registros de la Escuela Normal Superiora la que acude. Los docentes relataron que la mamá comenzó la búsqueda de su hija tras constatar que no respondía llamadas ni mensajes, y que sus redes sociales se dieron de baja el mismo 21.

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