Sociedad

A seis meses de la desaparición de una joven en Córdoba, la familia exige que la causa se investigue como trata de personas

Este jueves se cumplió un nuevo aniversario de la desaparición de Delicia Mamani Mamani. Allegados marcharon a los Tribunales para reclamar avances en la causa

Guardar
Google icon
Delicia salió de su casa el 21 de noviembre y nunca más regresó
Delicia salió de su casa el 21 de noviembre y nunca más regresó

Delicia Mamani Mamani fue vista por última vez el 21 de noviembre del año pasado cuando salió de su casa en Córdoba sin despedirse y sin llevar dinero. Seis meses ya pasaron desde aquella vez y en este reciente aniversario su familia y amigos pidieron una vez más por su aparición.

Este jueves se llevó a cabo una concentración frente a los Tribunales Federales para exigir además que la causa pase al fuero federal bajo la carátula de trata de personas, de acuerdo a lo indicado por el portal Cba24n. La movilización tuvo lugar entre las 10:30 y las 13:30 en el edificio ubicado en la avenida Concepción Arenal y Wenceslao Paunero, en el barrio Rogelio Martínez. Según informó Somos Jujuy, participaron la comunidad educativa, amigos y familiares de la joven, quien era estudiante del profesorado de Primaria en la Escuela Normal Superior Alejandro Carbó y residía en el paraje Punta de Agua, en la localidad de Malagueño.

PUBLICIDAD

La madre, María Mamani Mamani, de origen boliviano y hablante de quechua, se constituyó como querellante particular en el expediente tras enfrentar múltiples obstáculos para que las autoridades le tomaran la denuncia. La familia denunció haber sufrido un trato inadecuado en varias dependencias judiciales, con esperas de hasta tres horas y negativas a abrir el expediente. “Es importante destacar que, como víctima de un delito, Delicia tiene derecho a una tutela judicial efectiva y a la protección integral, tal como lo establecen las 100 Reglas de Brasilia”, remarcó la defensora Natalia Lescano.

La querella manifestó preocupación porque la causa se encuentra bajo estricto secreto de sumario al no registrarse ningún imputado formal, lo que impide a los familiares acceder a las actuaciones. En diciembre de 2025, la abogada presentó una denuncia formal ante la Fiscalía de Córdoba para que se investigara a un hombre cercano al entorno familiar. “Aportamos los datos del yerno de María, denunciado formalmente por sospechoso”, explicó Lescano en ese momento.

PUBLICIDAD

Entre las pruebas entregadas figuran capturas de conversaciones en TikTok y WhatsApp, imágenes y videos. La causa ya articulaba en ese entonces una investigación conjunta entre la Justicia de Jujuy y la de Córdoba. Desde el momento en que desapareció, el teléfono móvil y las redes sociales de Delicia dejaron de registrar actividad. Sin embargo, sus compañeras de estudio señalaron que en los meses previos a la desaparición la joven había manifestado dificultades emocionales y habría mantenido contacto por redes sociales con un hombre mayor al que nunca conoció en persona, lo que generó preocupación por una posible captación vinculada a redes criminales.

Bajo esa posibilidad, Lescano había remarcado el riesgo de captación por redes de trata de personas y solicitó a la Unidad Judicial 2 de Córdoba la activación de todos los protocolos de investigación. Algunos docentes de la estudiante de 26 años denunciaron que en Malagueño no se notificó a ninguna unidad judicial en los primeros días, lo que provocó la pérdida de tiempo clave para la investigación. “La familia vive en absoluta precariedad y la mamá casi no habla español. Cuando intentó denunciar, en Malagueño no avisaron a ninguna unidad judicial. Se perdieron días claves, días vitales”, sostuvo una docente.

Recién diez días después de la desaparición la búsqueda se intensificó. Según la letrada, las condiciones de la vivienda familiar, ubicada en las afueras de Falda del Carmen, dificultaron la respuesta institucional.

En cuanto a las características físicas de Delicia, trascendió que es de estatura media, cabello oscuro y ojos negros, y hasta mitad del 2025 mantenía un rendimiento académico destacado, según los registros de la Escuela Normal Superiora la que acude. Los docentes relataron que la mamá comenzó la búsqueda de su hija tras constatar que no respondía llamadas ni mensajes, y que sus redes sociales se dieron de baja el mismo 21.

Temas Relacionados

Delicia Mamani MamaniCórdobatrata de personasúltimas noticias

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

El aficionado a la náutica que vivió temporalmente en un velero hasta que construyó su casa flotante sobre el río Luján

Después de perder su departamento tras la crisis de 2001, Aníbal Guiser apostó todo por una vida junto al agua. Compró un humedal en Dique Luján y lo transformó en el primer ecovecindario náutico sustentable del país. Desde hace 13 años, reside en el Delta bonaerense y tiene amarrado su viejo velero a la casa

El aficionado a la náutica que vivió temporalmente en un velero hasta que construyó su casa flotante sobre el río Luján

Plato caliente, el proyecto de estudiantes y docentes de la UBA que brinda comida nutritiva a personas en situación de calle

Estudiantes y graduados de distintas carreras cocinan y reparten comida caliente a personas vulnerables. Se trata de una iniciativa solidaria impulsada por la comunidad universitaria

Plato caliente, el proyecto de estudiantes y docentes de la UBA que brinda comida nutritiva a personas en situación de calle

Amenazas en escuelas de Santa Fe: una familia ya pagó el operativo de seguridad y la medida provocó una disminución de casos

La vocera del Gobierno indicó que una familia cubrió el costo por el llamado intimidatorio al sistema de emergencias 911. La situación se había descontrolado tras el tiroteo en un colegio de San Cristóbal

Amenazas en escuelas de Santa Fe: una familia ya pagó el operativo de seguridad y la medida provocó una disminución de casos

Tragedia en un jardín de infantes de Merlo: una nena de cinco años murió tras descompensarse en el baño

El hecho ocurrió en el establecimiento Raíces y Alas. Pese a las maniobras de reanimación del personal docente y la atención médica falleció

Tragedia en un jardín de infantes de Merlo: una nena de cinco años murió tras descompensarse en el baño

Asesinaron de dos disparos a un hombre en plena vía pública de Corrientes

Lucas Gastón Guzmán, de 39 años, fue baleado frente a un local comercial por un agresor que descendió de una camioneta y abrió fuego sin mediar palabra. Hay un detenido

Asesinaron de dos disparos a un hombre en plena vía pública de Corrientes

DEPORTES

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

A 50 años del día más dramático e inolvidable del boxeo argentino: del asesinato de Ringo Bonavena a la epopeya de Víctor Galíndez

El jugador que no fue convocado por Lionel Scaloni y podría ser la gran sorpresa para la selección argentina en el Mundial

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio

La dura autocrítica de Costas tras el papelón de Racing en la Sudamericana: la frase con la que sembró dudas sobre su continuidad

TELESHOW

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Quiénes son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en la primera placa después del repechaje

Fito Páez y Sofía Gala se dieron su primer beso en público: el video del romántico momento

Nació el amor en Gran Hermano: Lola Tomaszeuski regresó a la casa y terminó a los besos con Manuel Ibero

Así Christian Petersen recordaba el problema cardíaco que tuvo en el volcán Lanín: “Los hábitos me jugaron en contra”

INFOBAE AMÉRICA

Exxon podría volver a Venezuela, poniendo fin a una larga confrontación con el país

Exxon podría volver a Venezuela, poniendo fin a una larga confrontación con el país

Lucía Puenzo: “Si hoy no se venden androides masivamente es por costos, pero estamos muy cerca”

Guatemala refuerza la frontera tras hechos violentos en Honduras

Alemania emite advertencia para viajar a zonas violentas de Honduras

Qué leer esta semana: La guerra explicada a los niños, un exilio europeo que no es dorado y las cartas de amor y política que Moreno nunca recibió