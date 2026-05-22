Crimen y Justicia

Asesinaron de dos disparos a un hombre en plena vía pública de Corrientes

Lucas Gastón Guzmán, de 39 años, fue baleado frente a un local comercial por un agresor que descendió de una camioneta y abrió fuego sin mediar palabra. Hay un detenido

Guardar
Google icon
Escena nocturna en una calle con un camión de bomberos blanco y una ambulancia, personal de emergencia y una motocicleta en el suelo
Equipos de emergencia trabajan en la escena del crimen en Santa Lucía, Corrientes, donde un hombre fue asesinado y un sospechoso fue detenido (Impacto Corrientes)

En la localidad correntina de Santa Lucía, un episodio de violencia alteró la rutina habitual durante la tarde-noche de ayer jueves.

Lucas Gastón Guzmán, un hombre de 39 años domiciliado en Yatay Ti Calle, fue asesinado de dos disparos frente al local comercial “La Granja”, sobre la avenida Héroes de Malvinas. El hecho ocurrió cerca de las 19:25 y generó conmoción entre los presentes, quienes observaron incrédulos el desarrollo de los acontecimientos.

PUBLICIDAD

El agresor, Geranio Elías Sánchez, de 30 años, descendió junto a otro hombre de una camioneta Ford Ranger roja. Sin mediar palabra, Sánchez habría efectuado dos disparos con un revólver calibre 32, que impactaron de lleno en Guzmán, provocándole heridas mortales. Tras la agresión, los atacantes abandonaron el lugar sin mostrar signos de apuro, mientras una mujer intentaba auxiliar a la víctima caída.

Las autoridades policiales informaron que el presunto homicida fue aprehendido poco después y quedó a disposición de la Justicia. La detención de Sánchez se realizó en el marco de las primeras actuaciones y testimonios recabados en la zona. El ataque, que se produjo en plena área urbana y en horario de alto movimiento, fue presenciado por varias personas, lo que facilitó la obtención de datos preliminares y la rápida intervención de la policía local.

PUBLICIDAD

De acuerdo a lo informado por el portal del diario El Litoral, el episodio tuvo lugar cerca del barrio 13 de Diciembre, un sector habitualmente tranquilo de Santa Lucía.

Según se informó, personal de la comisaría local acudió al lugar acompañado por el médico policial, quien constató el fallecimiento de Guzmán en el sitio del ataque. La investigación fue supervisada por el fiscal de turno, Dr. Caceré, y por peritos de la Unidad Regional II de Goya, quienes realizaron las primeras diligencias.

La Fiscalía tomó intervención inmediata en el caso y está abocada a determinar las circunstancias precisas que rodearon el crimen y según las primeras actuaciones policiales, aún no están completamente claros los motivos del ataque perpetrado por Sánchez ni la relación previa que podría haber existido entre la víctima y el agresor. El informe policial citado por Velásquez señala que los disparos fueron realizados a corta distancia, pero por el momento no se ha especificado en qué parte del cuerpo impactaron los proyectiles.

Los peritos trabajan en la reconstrucción de la secuencia de hechos para establecer si existió algún tipo de discusión previa o si el ataque fue premeditado y ejecutado de manera directa.

El arma utilizada, un revólver calibre 32, fue mencionada por fuentes policiales como la empleada en el ataque. La camioneta Ford Ranger roja en la que se desplazaba el presunto homicida y su acompañante también fue identificada rápidamente gracias a los datos aportados por testigos. Tras el crimen, el vehículo fue buscado en diversos operativos y su localización fue clave para la detención de Sánchez.

Un hombre fue detenido por el hecho (Foto: El Litoral)
Un hombre fue detenido por el hecho (Foto: El Litoral)

Tres detenidos por el asesinato de un joven de 23 años en La Matanza

Horas atrás, tres personas quedaron detenidas en el marco de una causa que busca esclarecer el crimen de un joven de 23 años ocurrido el lunes pasado en el partido bonaerense de La Matanza.

Los detenidos son K.V.R., de 46 años; D.A.R., de 19; y D.B.S., de 21, y están acusados de haber asesinado de un disparo en la nuca a un chico de 23 años. El arresto se concretó mediante un operativo encubierto en la intersección de Almafuerte y General Ocampo, en la localidad de San Justo, luego de que la Justicia emitiera las correspondientes órdenes de detención.

El hecho tuvo lugar el 18 de este mes. A raíz de un llamado al 911, personal de la comisaría Centro arribó a la intersección de Pujol y Bermúdez, en el barrio Los Pinos, donde encontró a la víctima, identificada como F.N.C., de 23 años, con una herida de arma de fuego. Inmediatamente, fue trasladado al Hospital Paroissien donde ingresó sin vida. La autopsia determinó que el disparo impactó en la nuca.

Los investigadores obtuvieron los registros fílmicos del momento y la zona donde ocurrió el ataque, lo que les permitió reconstruir la secuencia del crimen. De acuerdo a la información, la víctima confrontó en la vía pública con tres masculinos, uno de los cuales extrajo un arma de fuego, efectuó el disparo y luego huyó junto a sus cómplices. Los investigadores descartaron la hipótesis de un robo y orientaron la hipótesis hacia un posible ajuste de cuentas.

Según pudieron saber en el transcurso de la investigación, entre la víctima y los imputados existía un conflicto previo originado por la venta de un freezer a la madre de la víctima. Aparentemente, F.N.C. le habría dicho a la mujer que dejara de abonar la deuda, lo que desencadenó la discusión que terminó con el homicidio. Asimismo trascendió que el joven asesinado tenía antecedentes penales por robo automotor y robo agravado, ocurridos en 2024 y 2025.

La causa quedó a cargo del Juzgado de Garantías N° 4 del Departamento Judicial San Martín y de la UFI y J Especializada en Homicidios Dolosos y Averiguación de Causales de Muerte de La Matanza, quienes ordenaron las actuaciones que derivaron en las detenciones.

Temas Relacionados

ataquecalleasesinatodisparoshombredetenidoSanta LucíaCorrientes

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Abusó sexualmente de su pareja inmovilizada por un ACV y recibió 15 años de prisión

El hecho ocurrió en la localidad de Dolores, Córdoba, donde la víctima en estado de total vulnerabilidad, fue atacada mientras permanecía internada y sin posibilidad de defenderse

Abusó sexualmente de su pareja inmovilizada por un ACV y recibió 15 años de prisión

Declaró la madre de la nena de 10 años hallada muerta en Santiago del Estero y apuntó contra el padre: “Le pegaba mucho”

Viviana Ovejero, imputada por homicidio calificado por el vínculo pero en libertad, declaró ante el fiscal Rafael Zanni que René Orlando Bulacio golpeaba a Florencia y también la agredía a ella. El hombre está detenido por el mismo delito. La causa espera nuevas pericias, testimonios familiares y un estudio de ADN

Declaró la madre de la nena de 10 años hallada muerta en Santiago del Estero y apuntó contra el padre: “Le pegaba mucho”

Imputaron al empleado judicial acusado de amenazar a su ex con fotos de víctimas de femicidio: cuál fue su llamativa defensa

Lucas Martín Simoni fue acusado formalmente por amenazas en contexto de violencia de género. Declaró ante la fiscalía, pero se negó a responder preguntas

Imputaron al empleado judicial acusado de amenazar a su ex con fotos de víctimas de femicidio: cuál fue su llamativa defensa

“Pasan como loco”: las escuchas que revelaron cómo operaba la banda de los billetes falsos

Seis personas fueron detenidas y acusadas de hacer circular pesos y dólares truchos en Buenos Aires. El grupo empleaba una camioneta para movilizar a los “pasadores” y utilizaba frases en clave para evitar ser descubierto

“Pasan como loco”: las escuchas que revelaron cómo operaba la banda de los billetes falsos

Buscan a una nena santafesina de 5 años que habría sido sacada del país por su madre: Interpol lanzó una alerta amarilla

La Justicia federal investiga la presunta sustracción y ocultamiento de Mía Guadalupe Salteño Altamirano. La principal hipótesis es que su madre la habría trasladado fuera del país sin autorización del padre

Buscan a una nena santafesina de 5 años que habría sido sacada del país por su madre: Interpol lanzó una alerta amarilla

DEPORTES

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

Gabriel Heinze: de casi dirigir a Messi en Newell’s a la revancha en Europa con el Arsenal tras haberse peleado con una histórica figura

A 50 años del día más dramático e inolvidable del boxeo argentino: del asesinato de Ringo Bonavena a la epopeya de Víctor Galíndez

El jugador que no fue convocado por Lionel Scaloni y podría ser la gran sorpresa para la selección argentina en el Mundial

Un futbolista chileno anunció su boda con la mujer que lo denunció por intento de femicidio

La dura autocrítica de Costas tras el papelón de Racing en la Sudamericana: la frase con la que sembró dudas sobre su continuidad

TELESHOW

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Natalia Oreiro habló de su profundo vínculo con Xuxa: “Sigo hablando con ella”

Quiénes son los nominados de Gran Hermano: Generación Dorada en la primera placa después del repechaje

Fito Páez y Sofía Gala se dieron su primer beso en público: el video del romántico momento

Nació el amor en Gran Hermano: Lola Tomaszeuski regresó a la casa y terminó a los besos con Manuel Ibero

Así Christian Petersen recordaba el problema cardíaco que tuvo en el volcán Lanín: “Los hábitos me jugaron en contra”

INFOBAE AMÉRICA

Exxon podría volver a Venezuela, poniendo fin a una larga confrontación con el país

Exxon podría volver a Venezuela, poniendo fin a una larga confrontación con el país

Lucía Puenzo: “Si hoy no se venden androides masivamente es por costos, pero estamos muy cerca”

Guatemala refuerza la frontera tras hechos violentos en Honduras

Alemania emite advertencia para viajar a zonas violentas de Honduras

Qué leer esta semana: La guerra explicada a los niños, un exilio europeo que no es dorado y las cartas de amor y política que Moreno nunca recibió