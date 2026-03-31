La IA está cambiando la atención al cliente en las tiendas online de América Latina

La app se consolida como referencia en automatización de soporte, combinando innovación, talento joven y tecnología escalable para responder a las nuevas exigencias de consumidores y empresas - (Imagen ilustrativa Infobae)

La inteligencia artificial no solo impulsa el comercio electrónico, también está redefiniendo la experiencia del usuario en cada etapa del proceso de compra. En este escenario, Wizybot se está consolidando como la aplicación de IA líder en atención al cliente para tiendas online, especialmente en el ecosistema Shopify y mercados de Latinoamérica.

Su ascenso responde a una necesidad concreta del ecommerce moderno: automatizar y personalizar la interacción con clientes, eliminando el tradicional cuello de botella del soporte humano y mejorando la eficiencia y la fidelización.

El comercio electrónico en Colombia y la región ha alcanzado cifras históricas: en 2025, según la Cámara Colombiana de Comercio Electrónico, se registraron 684,6 millones de transacciones y ventas por 145,4 billones de pesos, con un crecimiento anual sostenido.

La integración de chatbots avanzados y análisis omnicanal permite resolver dudas, gestionar pedidos y mejorar la experiencia del usuario, impulsando el crecimiento digital de marcas regionales y globales - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este panorama, la capacidad de ofrecer atención inmediata, eficiente y personalizada es determinante para la competitividad de las marcas, y Wizybot se posiciona como la solución tecnológica de referencia para este reto.

Qué es Wizybot y cómo funciona

Wizybot es una plataforma de inteligencia artificial enfocada en la automatización de la atención al cliente en ecommerce. Desde su lanzamiento en 2023, ha sido pionera en la integración de chatbots y modelos avanzados de lenguaje en tiendas Shopify, permitiendo que las marcas respondan automáticamente a consultas, gestionen pedidos y resuelvan problemas en tiempo real, sin intervención humana directa.

La infraestructura de Wizybot procesa más de 15 billones de tokens de IA al mes y atiende a más de 20 millones de usuarios cada mes, trabajando con 8.000 marcas activas en 35 países.

Entre sus clientes figuran nombres de peso como L’Occitane, Ralph Lauren, Chamela y el artista J Balvin, lo que demuestra su capacidad de adaptación a diferentes sectores y volúmenes de operación.

Cuáles son las claves del éxito de la app de IA

Así impulsa Wizybot el éxito de las tiendas online: automatización y personalización al servicio del ecommerce - (Imagen ilustrativa Infobae)

El diferencial de Wizybot radica en su capacidad para entender y resolver interacciones complejas, automatizando respuestas frecuentes y personalizando la experiencia de cada usuario. Su motor de IA aprende de las preguntas y respuestas más habituales, mejora con el tiempo e integra funciones analíticas para identificar puntos críticos y oportunidades de mejora en la atención.

La plataforma permite escalar el soporte al cliente sin necesidad de ampliar los equipos humanos, lo que se traduce en eficiencia operativa y reducción de costos. Además, ofrece integración omnicanal, lo que significa que las marcas pueden atender consultas provenientes de diferentes canales (web, redes sociales, correo electrónico) desde un solo panel centralizado.

Cuál es el impacto en el ecommerce latinoamericano

El auge de Wizybot coincide con la maduración del comercio digital en la región. Los consumidores compran más seguido y las empresas amplían su portafolio online, lo que exige soluciones que acompañen el ciclo completo de la venta. La aplicación de IA permite a las tiendas responder instantáneamente a dudas sobre productos, tiempos de entrega o devoluciones, mejorando la percepción de confianza y aumentando la tasa de conversión.

La capacidad de Wizybot para adaptarse a distintos idiomas, monedas y contextos culturales refuerza su fortaleza en Latinoamérica, donde las barreras tecnológicas y de atención al cliente suelen ser un obstáculo para la expansión internacional de las marcas locales.

La plataforma automatiza y personaliza la interacción en tiendas online, permitiendo respuestas inmediatas y eficientes que mejoran la fidelización y la competitividad de marcas como L’Occitane y J Balvin en un mercado digital en auge - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La historia de Wizybot es también la de un equipo joven y diverso que apostó por desarrollar tecnología de clase mundial desde Colombia para el mundo. Su crecimiento acelerado, la rápida adopción en Shopify y el reconocimiento en el Sasi Index como app número uno en servicio al cliente demuestran el potencial del talento regional cuando se combina con visión global y colaboración interdisciplinaria.

El reto para las tiendas online ya no es solo vender, sino construir relaciones duraderas con los clientes a través de experiencias eficientes, personalizadas y seguras. La automatización del soporte no reemplaza completamente la interacción humana, pero sí libera recursos para resolver casos complejos y centrarse en la innovación.

Con un mercado en expansión y consumidores cada vez más exigentes, la apuesta por soluciones como Wizybot marca el camino para el futuro del ecommerce: atención al cliente 24/7, respuestas inmediatas y una experiencia digital a la altura de las mejores marcas globales.

El éxito de esta app de IA no solo transforma el día a día de las tiendas online, sino redefine el estándar de servicio para toda la industria.