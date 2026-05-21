Google te da un nuevo asistente de personal para tus tareas cotidianas: así es Gemini 3.5 Flash

La inteligencia artificial Gemini 3.5 Flash convierte al asistente personal en una herramienta accesible para millones de usuarios. (Google)

Tener un asistente personal ya no es un lujo. La llegada de Gemini 3.5 Flash permite tener un agente de inteligencia artificial que se capaz de ayudarnos a organizar, buscar información y ejecutar tareas digitales de forma autónoma y personalizada en el día a día.

Google ha presentado este modelo como el motor de una nueva generación de agentes inteligentes y herramientas de programación. Con el obetivo de combinar velocidad, capacidad multimodal y seguridad avanzada, todo en un mismo sistema, accesible para miles de millones de personas en el planeta.

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Qué es Gemini 3.5 Flash y cómo funciona

Gemini 3.5 Flash es la variante más reciente de la familia de modelos Gemini, diseñada para ejecutar flujos de trabajo complejos mediante agentes de IA y abordar tareas de largo plazo en tiempo récord.

Entre sus cifras más destacadas, 3.5 Flash alcanza una velocidad de procesamiento de tokens cuatro veces mayor que la de otros modelos de frontera, lo que se traduce en respuestas más ágiles y una mayor capacidad de gestión de información en tiempo real.

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Gemini 3.5 Flash destaca por su velocidad de procesamiento, superando a sus antecesores y competidores como ChatGPT y Claude en pruebas clave. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema ha sido optimizado para tareas como la administración de bases de código, la automatización de procesos empresariales o la preparación de documentos complejos, facilitando resultados inéditos tanto para desarrolladores como para organizaciones.

Principales capacidades y ventajas de Gemini 3.5 Flash

El modelo sobresale en tareas de programación avanzada y en la construcción de agentes de inteligencia artificial capaces de operar de forma colaborativa. Esto permite la resolución de problemas a escala y la ejecución de flujos de trabajo de varios pasos, lo que hasta hace poco podía llevar días o semanas de trabajo manual. Con Gemini 3.5 Flash, estas tareas se completan en una fracción del tiempo y con un coste considerablemente menor.

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La inteligencia de frontera que impulsa a 3.5 Flash se refleja en sus resultados en pruebas de referencia como Terminal-Bench 2.1, GDPval-AA y MCP Atlas, donde ha superado a su antecesor, Gemini 3.1 Pro, y a rivales como Claude y ChatGPT.

Además, el sistema destaca en comprensión multimodal, lo que le permite generar gráficos, interfaces de usuario interactivas y animaciones destinadas a publicaciones científicas, abriendo nuevas posibilidades para la divulgación y el análisis de datos.

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La comprensión multimodal de Gemini 3.5 Flash permite la creación de interfaces interactivas, gráficos y animaciones para publicaciones científicas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El modelo también ha sido desplegado como motor central en productos clave de Google, integrándose en la aplicación Gemini y en el Modo IA del Buscador de Google. La experiencia para el usuario se vuelve más fluida y personal, gracias a la capacidad de estos agentes para actuar bajo supervisión y acompañar la vida digital de las personas las 24 horas del día, los siete días de la semana.

Usos prácticos y casos de acceso cotidiano

Gemini 3.5 Flash no se limita a entornos técnicos o de desarrollo. Está pensado para impactar la vida diaria de millones de usuarios, facilitando la interacción con productos y servicios habituales.

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Por ejemplo, la función de agentes personales como Gemini Spark permite a los usuarios delegar tareas digitales con supervisión directa, como gestionar correos, organizar documentos o analizar grandes volúmenes de información.

Las empresas y desarrolladores ya emplean 3.5 Flash para automatizar procesos complejos, analizar datos de ventas a gran escala y obtener información útil en escenarios exigentes. Plataformas como Shopify aprovechan la capacidad de Gemini 3.5 Flash para ejecutar subagentes en paralelo, logrando previsión de ventas y análisis de tendencias con una eficiencia inédita.

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Gemini 3.5 Flash está disponible para todo público en la app Gemini y el Modo IA del Buscador, facilitando el acceso a la inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cómo acceder a Gemini 3.5 Flash

El acceso a Gemini 3.5 Flash es sencillo y abierto a una amplia variedad de perfiles, desde usuarios particulares hasta empresas y desarrolladores. El modelo se encuentra disponible en la aplicación Gemini y en el Modo IA del Buscador de Google para todo el público. Además, los desarrolladores pueden utilizarlo a través de Google Antigravity, la API de Gemini en Google AI Studio y Android Studio.

En el ámbito empresarial, Gemini 3.5 Flash impulsa la Gemini Enterprise Agent Platform y Gemini Enterprise, integrándose con herramientas y flujos de trabajo ya existentes. Esto permite a organizaciones de sectores bancarios, fintech y de ciencia de datos automatizar procesos que antes llevaban semanas, ahora resueltos en cuestión de horas.

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Para quienes buscan experimentar las funciones más avanzadas, como agentes personales con supervisión 24/7, Google ha anunciado el lanzamiento próximo de Gemini Spark en versión beta para los usuarios suscritos a Google AI Ultra en Estados Unidos, y prevé ampliar su disponibilidad en el corto plazo.