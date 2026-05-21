Así se enviaban mensajes antes de WhatsApp: la era de los beepers por qué desaparecieron

Qué era un beeper y por qué fue el rey de los mensajes breves en los años 90 - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Enviar un mensaje hoy es tan sencillo como escribir unas pocas palabras en WhatsApp y presionar “enviar”. Sin embargo, hace solo unas décadas, la comunicación instantánea era un proceso completamente distinto y mucho menos directo.

Antes de la llegada de los smartphones y las aplicaciones de mensajería, los beepers (también conocidos como localizadores o buscapersonas) reinaban como la herramienta clave para recibir mensajes breves en cualquier lugar y momento.

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El auge de los beepers definió una época en la que la inmediatez era relativa y la intervención humana era esencial para la transmisión de mensajes. Aquellos dispositivos, que en los años 90 eran símbolo de estatus y modernidad, marcaron el inicio de la mensajería personal móvil, aunque pronto serían desplazados por nuevas tecnologías que transformaron para siempre la manera de comunicarnos.

El fin de los beepers llegó con los SMS y la popularización de los celulares más accesibles (Imagen Ilustrativa Infobae)

¿Qué era un beeper y cómo funcionaba?

El beeper nació en 1921 como herramienta policial en Detroit, pero su popularidad se disparó en la década de 1990. En esos años, poseer un beeper era distintivo de médicos, empresarios y cualquier persona que buscara estar siempre localizable. El aparato consistía en un pequeño dispositivo con una pantalla y algunos botones, capaz de recibir mensajes, pero no de enviarlos.

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El proceso para mandar un mensaje era laborioso: quien deseaba contactar debía llamar a un operador, dictar el mensaje y proporcionar el número del destinatario. El operador redactaba el texto y lo transmitía al beeper del usuario, que recibía una alerta sonora (el clásico “bip”) y podía leer el mensaje en su pantalla. Los primeros modelos solo mostraban números telefónicos; las versiones posteriores permitieron visualizar textos cortos.

El fin de la era de los beepers

La gran desventaja del beeper era su carácter unidireccional: solo servía para recibir mensajes, nunca para responderlos. Además, dependía completamente de la intervención de terceros. Con la aparición de los primeros teléfonos móviles capaces de enviar y recibir mensajes de texto (SMS), la utilidad del beeper se redujo drásticamente.

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El avance de la tecnología móvil, la masificación de los SMS y la caída en los precios de los celulares provocaron la rápida obsolescencia del mensáfono. En poco tiempo, los beepers quedaron relegados al olvido y pasaron a ser objetos de colección vintage, recordados principalmente por su característico sonido de alerta.

Del bip del beeper a la mensajería instantánea, así cambió la forma de comunicarnos en pocas décadas (Imagen Ilustrativa Infobae)

Otras tecnologías de la era previa al smartphone

Las PDAs: organización en la palma de la mano

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Las Personal Digital Assistants (PDA) surgieron como aliadas para la gestión de agendas, contactos y tareas. Estos dispositivos electrónicos portátiles ofrecían funciones como notas, calendario y sincronización de datos, siendo populares entre profesionales que buscaban eficiencia y movilidad.

Las PDAs sentaron las bases para el desarrollo de los smartphones, pero fueron desplazadas por la integración de sus funciones en los teléfonos inteligentes.

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Reproductores DVD portátiles: entretenimiento en movimiento

A comienzos de los 2000, los reproductores DVD portátiles permitieron disfrutar de películas y series fuera de casa, algo revolucionario para la época. Equipados con pantallas y puertos adicionales, estos dispositivos ofrecían una experiencia multimedia que hoy resulta obsoleta frente a la versatilidad de los smartphones y las plataformas de streaming.

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Teléfonos para automóviles: comunicación sobre ruedas

Antes del móvil personal, los teléfonos instalados en coches brindaban la posibilidad de realizar llamadas en carretera. Funcionaban con antenas externas y estaban integrados al vehículo, facilitando la comunicación a quienes pasaban largas horas conduciendo. El desarrollo de los móviles portátiles y la conectividad Bluetooth terminó por hacerlos innecesarios.

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La evolución tecnológica ha sido vertiginosa. Los beepers, que alguna vez significaron conectividad y modernidad, dieron paso a dispositivos multifunción que integran mensajería, organización, multimedia y navegación en un solo aparato. WhatsApp y otras aplicaciones han convertido la comunicación instantánea en un proceso natural, bidireccional y sin intermediarios.

Hoy, la nostalgia por los beepers y otras tecnologías desaparecidas convive con la comodidad y la inmediatez del mundo digital actual. La historia de estos dispositivos demuestra cómo la innovación redefine constantemente la manera en que nos conectamos con los demás.

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