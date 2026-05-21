Por qué desaparecieron los celulares con solo teclas, según fabricantes y la IA

Varios modelos que habían sumado muchos usuarios quedaron obsoletos en poco tiempo. (Foto: REUTERS)

Durante la primera década del siglo XXI, los teléfonos con teclas físicas dominaron el mercado de la comunicación personal. Modelos como el Nokia 1100 y el BlackBerry se convirtieron en símbolos de una era en la que la comunicación rápida y el acceso a mensajes de texto marcaron el ritmo de la vida cotidiana.

Estos dispositivos, compactos y robustos, ofrecían una experiencia táctica que se identificaba fácilmente con la productividad y la eficiencia, pero todo cambió radicalmente en enero de 2007, cuando Steve Jobs, director ejecutivo de Apple, presentó el iPhone durante la conferencia Macworld.

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Ante la audiencia, Jobs demostró que era posible descargar música, videos y mapas en un teléfono con una pantalla de cristal, un evento marcó el inicio de una transformación tecnológica que llevó a la desaparición de los teléfonos con teclado físico.

Qué impacto tuvo el lanzamiento del iPhone en el mercado de teléfonos personales

La irrupción del iPhone en 2007 modificó la hoja de ruta de la industria y sorprendió a las principales compañías del sector. (Foto: REUTERS/Kimberly White/File Photo)

La aparición del iPhone sorprendió a figuras centrales de la industria. Mike Lazaridis, fundador y vicepresidente de BlackBerry en ese momento, presenció la presentación desde su casa y se preguntó cómo había logrado Apple integrar tantas funciones en un dispositivo tan compacto.

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Los directivos de BlackBerry quedaron impresionados, aunque no creyeron que el iPhone pudiera competir con su producto estrella. La confianza en la supremacía del teclado físico llevó a la compañía a no reaccionar de inmediato ante el cambio de paradigma.

El escepticismo de los líderes se sustentaba en la percepción de que el iPhone carecía de la seguridad y duración de batería necesarias para el espacio corporativo, según explicó Larry Conlee, director de operaciones de la empresa, a los autores de un libro sobre la caída de BlackBerry.

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Por qué el teclado físico se volvió un obstáculo para la industria de celulares

El teclado fijo comenzó a limitar el diseño y la experiencia del usuario ante el auge del consumo visual y multimedia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El análisis de los fabricantes y los algoritmos de inteligencia artificial señala que el teclado físico pronto se transformó en una limitación. Un teclado estático ocupaba cerca del 40% del espacio frontal del dispositivo, restringiendo el tamaño de la pantalla.

El auge de los contenidos visuales, desde los videos hasta la navegación web y las redes sociales, incentivó la demanda de pantallas más grandes. Eliminar el teclado permitió a los fabricantes maximizar el área de visualización, sin aumentar el tamaño ni el grosor de los teléfonos.

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Empresas como Apple, Samsung y Xiaomi encontraron en el diseño táctil una solución industrial versátil y eficiente, que facilitó la evolución del smartphone hacia el centro de consumo multimedia y productividad digital.

Cómo influyó el desarrollo de aplicaciones en la caída del teclado físico

La llegada de las tiendas de aplicaciones como App Store y la interacción táctil redefinieron el valor y la funcionalidad del teléfono. (Foto: Europa Press)

El lanzamiento de la App Store en 2008 añadió una nueva dimensión al ecosistema. La tienda de aplicaciones permitió acceder a herramientas, juegos y servicios que dependían cada vez más de la interacción táctil y del aprovechamiento visual de la pantalla.

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En este sentido, la masificación de aplicaciones optimizadas para pantallas táctiles precipitó la obsolescencia de los teclados físicos en el segmento de consumo masivo.

Asimismo, el software pasó a dictar la experiencia del usuario, con teclados virtuales que aparecían solo cuando eran necesarios y desaparecían para dejar espacio a videos, mapas y contenido multimedia.

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En la actualidad lo común es ver dispositivos táctiles y con diferentes funciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Este avance consolidó la pantalla como el elemento central del teléfono, desplazando a los antiguos teclados a un nicho residual.

Qué razones industriales aceleraron el fin del teclado físico

Desde la perspectiva de la ingeniería, el teclado físico representaba un desafío en términos de costos de fabricación, reparación y ensamblaje. Los mecanismos de botones eran susceptibles al desgaste, la entrada de polvo y líquidos, y requerían procesos de montaje complejos.

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Se podría decir que la transición a teclados virtuales permitió a los fabricantes reducir costos, simplificar el diseño y hasta mejorar la resistencia.