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Esta es la nueva app de Google que cambiará la forma en que editas y generas fotografías con inteligencia artificial

Con Google Pics, puedes escoger un elemento concreto de una imagen para editarlo sin alterar el resto de la foto

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Google Pics es una nueva plataforma de edición fotográfica con IA. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo
Google Pics es una nueva plataforma de edición fotográfica con IA. REUTERS/Carlos Jasso/File Photo

Google quiere cambiar la forma en la que editas tus fotografías con una nueva plataforma llamada Google Pics que incorpora inteligencia artificial.

Esta nueva herramienta que próximamente se encontrará disponible en Google Workspace permite a los usuarios, por ejemplo, quitar elementos concretos de las imágenes o crear invitaciones para eventos en pocos segundos.

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Google la define como “una aplicación nueva que reinventa la forma de generar y editar imágenes con máxima precisión para proyectos creativos profesionales y cotidianos”.

Qué se puede hacer con Google Pics

Google Pics incorporará funciones de edición asistida que buscan simplificar tareas complejas sin salir del entorno donde guardas y compartes tus archivos.

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Interfaz de edición de imagen con un sillón Comfort (modelo similar a uno amarillo) seleccionado con un recuadro azul y un menú contextual abierto
Los usuarios pueden editar elementos concretos de las fotos. (Google)

La herramienta apunta a que cualquier usuario pueda retocar imágenes con precisión, editar o traducir texto dentro de una foto y trabajar en equipo sobre el mismo contenido, con cambios visibles en tiempo real.

Con segmentación de objetos, Google Pics permitirá seleccionar y editar elementos específicos de una imagen sin alterar el resto.

Eso incluye mover un objeto, cambiar su tamaño o transformarlo con pocos pasos: por ejemplo, podrías cambiar el color de un suéter en una foto sin modificar el fondo ni la iluminación general, o reemplazar un animal por otro, como convertir un perro en un gato, manteniendo la escena original.

Otra de las funciones centrales será la edición y traducción de texto directamente sobre una imagen.

Una captura de pantalla de un editor web muestra una mano con cursor redimensionando un póster de "COLLAGE ART WORKSHOP" con una escultura de busto
Google Pics se integra a Google Workspace. (Google)

La propuesta es que puedas reemplazar palabras, corregir datos o traducir carteles a otros idiomas sin perder el diseño del original, ya que se conservarían la tipografía, el estilo y la composición.

En la práctica, esto serviría para editar el precio en el letrero de una tienda fotografiada y mantener el mismo tipo de letra y color, traducir un menú o un aviso en la calle del inglés al español sin que el texto se vea “pegado” o fuera de lugar, o corregir una fecha y un nombre dentro de una imagen sin rehacer el diseño.

Además, Google Pics se integrará con Workspace para facilitar la edición sin exportar archivos ni abrir aplicaciones externas.

Captura de pantalla de una interfaz de edición que muestra una invitación de cumpleaños con animales del bosque. Se ve un menú contextual con opciones "Mover", "Eliminar" y "Editar"
Es posible crear invitaciones en cuestión de segundos en Google Pics. (Google)

El despliegue comenzará por Presentaciones y Drive, con la idea de que puedas ajustar una imagen dentro de una presentación —por ejemplo, eliminar un objeto que distrae o reubicar un elemento antes de una reunión— o editar una foto almacenada en Drive y guardar la versión actualizada para que el resto del equipo vea el cambio sin duplicar versiones.

En el plano colaborativo, Pics ofrecerá lienzos compartidos para que varias personas editen una misma imagen al mismo tiempo, con cambios sincronizados.

Así, un equipo de marketing podría ajustar una pieza en paralelo mientras una persona corrige el texto, otra modifica el color de un objeto y una tercera revisa detalles, o un grupo de estudiantes podría editar en conjunto la imagen de un póster digital sin enviarse archivos distintos.

Interfaz digital mostrando la creación de un póster. Un cuadro de texto dice "Create a poster for my matcha club". Un póster verde con una mujer sonriente y matcha
Google Pics también es apto para trabajo profesional en equipo. (Google)

Qué más necesitas saber de Google Pics

Google Pics se lanza para un grupo limitado de testers, en una primera etapa de acceso restringido orientada a probar funciones y rendimiento antes de su despliegue masivo.

En esta fase inicial, la herramienta no estará disponible para el público general y el uso quedará limitado a ese conjunto de usuarios seleccionados.

A mediados de año, Google ampliará el acceso en todo el mundo para los suscriptores de Google AI Pro y Google AI Ultra, dos planes con los que la compañía concentrará la disponibilidad inicial de Pics a escala global.

En paralelo, Google habilitará una versión preliminar para clientes empresariales de Google Workspace, con el objetivo de que organizaciones y equipos puedan evaluar la herramienta dentro de sus flujos de trabajo antes de un lanzamiento definitivo en ese segmento.

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