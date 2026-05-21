García Cuerva alertó por el megatemplo mormón: “En una manzana colonial no es bueno ningún tipo de construcción”

El arzobispo Jorge García Cuerva reclamó por las obras de peatonalización, que se frenaron de forma provisoria (Maximiliano Luna)

El arzobispo de Buenos Aires, Jorge García Cuerva denunció que las obras de peatonalización del gobierno porteño en la calle Viamonte generaron grietas en el convento histórico de Santa Catalina de Siena, y advirtió por el proyecto de construcción de un megatemplo mormón en la zona.

Ayer, García Cuerva celebró una misa y expuso el “riesgo estructural” en la iglesia Santa Catalina, un templo fundado en 1745, declarado Monumento Histórico Nacional. Desde la semana pasada, el templo está cerrado al público y cada ceremonia se celebra en el exterior, en el atrio en la intersección de San Martín y Viamonte.

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“Si peatonalizar la calle Viamonte ha generado este tipo de rajaduras, no quiero ni imaginarme lo que puede generar otra edificación importante en la misma manzana”, sostuvo García Cuerva, al finalizar la misa.

El sacerdote advirtió que estas rajaduras, detectadas desde el jueves pasado y ausentes en registros fotográficos de 2024, se produjeron tras el inicio de los trabajos y reiteró su oposición a cualquier gran edificación en la manzana, como la construcción de una sede de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, que fue aprobado por la Justicia, tras la revocación de una cautelar. El sitio, que tendrá 36,5 metros de altura, estará ubicado a pocos metros de Santa Catalina.

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“Mi postura ha sido siempre la misma: si bien el terreno de al lado es un terreno privado, vendido a un privado, creo que en una manzana colonial no es bueno ningún tipo de construcción. Si fuese una iglesia católica, tendría la misma opinión”, definió, y remarcó: “Estos edificios coloniales no tienen cimientos y requieren una preservación mucho más cuidadosa que cualquier otro tipo de construcción”.

Render del proyecto de la mega iglesia mormona

Durante la homilía, el sacerdote atribuyó el deterioro a las recientes obras de peatonalización la reciente intervención urbana. Tras la aparición de las fisuras, marcadas con cintas por las autoridades del templo, los trabajos se suspendieron de modo provisorio. Ahora mismo todo está frenado en esa cuadra, que está cerrada al tránsito, con máquinas a lo largo de su traza y vallados.

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“Hablé con el jefe de gobierno el lunes y hoy seguramente reciba al secretario del área. Nuestra postura es clara: queremos preservar este Monumento Histórico Nacional, un templo de 1745”, explicó ayer el arzobispo ante periodistas. “Creemos que es necesario sentarnos, analizar la situación y que los técnicos, también del lado del Arzobispado, nos ayuden a encontrar una solución”, completó.

La fachada del histórico convento de Santa Catalina de Siena

Según se informó, antes del inicio de los trabajos de peatonalización se había realizado una evaluación y relevamiento del estado del edificio. Las autoridades del Gobierno sostienen que las grietas atribuidas a la obra ya existían, pero esta interpretación es rechazada por el equipo del templo, que afirma contar con registro fotográfico reciente como evidencia.

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Respecto a este punto, García Cuerva puso de relieve el valor arqueológico de la parcela anexa: “En el terreno lindero hay dos cementerios registrados: uno colonial de las hermanas religiosas y otro de familias afroamericanas, con lo cual también merece respeto”.

Jorge Garcia Cuerva oficia una misa al aire libre para los fieles congregados en el Convento Santa Catalina de Siena. (@MartinDandach)

El valor patrimonial de Santa Catalina

La iglesia y el claustro de Santa Catalina, fundados hace 281 años, constituyen uno de los pocos conjuntos coloniales sobrevivientes en el centro porteño. Hasta 1974 estuvieron habitados por las hermanas dominicas, momento en que se trasladaron a San Justo y el Arzobispado asumió la custodia de los inmuebles, que se reconvirtieron en museo y cafetería, además de punto de culto diario.

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Es el edificio más antiguo del centro porteño. A ese mismo patrimonio hizo referencia el arzobispo en su prédica. “No todo lo pasado y todo lo anterior es viejo y hay que destrozarlo. Nos construimos sobre nuestro pasado, con las raíces”, dijo ante los fieles.

Las grietas en la iglesia Santa Catalina de Siena

En diálogo con La Nación, García Cuerva afirmó que hay que observar a otras ciudades “mirar cómo cuidan sus monumentos históricos y su patrimonio cultural”. “No es habitual encontrar edificios modernos pegados a construcciones coloniales. Tenemos que pensar en esa misma línea, porque no se trata solo de una cuestión del pasado, sino de nuestras raíces porteñas”, remarcó.

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El responsable del Arzobispado resaltó además el papel del templo y el monasterio en la historia urbana. Recordó la participación de las religiosas en las invasiones inglesas de 1807, y cómo el general Liniers agradeció públicamente a la comunidad tras las 30 horas de cautiverio sufridas por las monjas, dato consignado en una placa en el interior del edificio.

Tras la detección de las grietas, así celebran misa en el iglesia del centro porteño

La problemática originada por las grietas en Santa Catalina se transformó en el segundo frente de tensión entre el gobierno de la Ciudad y el Arzobispado en menos de una semana. El domingo anterior, García Cuerva criticó públicamente en la misa de la Villa 31 el operativo “Tormenta Negra”, desplegado por el gobierno de Jorge Macri en villas y asentamientos junto a 1.500 policías, y que resultó en 27 detenidos.

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“Para quienes hemos experimentado la vida en los barrios y para los vecinos, tormenta negra se llama el narcotráfico, tormenta negra se llama la falta de trabajo, cuando el Estado se retira, cuando los pibes no tienen posibilidades. Eso es tormenta negra y hace décadas que la sufren nuestros barrios”, expresó el arzobispo.