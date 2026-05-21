Estados Unidos

Sundar Pichai, CEO de Google, habló de cómputo al límite, modelos chinos, seguridad y ciencia

Junto a Liz Reid, vicepresidenta de Search, y Koray Kavukcuoglu, CTO de Google DeepMind, el CEO de Google y Alphabet respondió en una rueda de prensa internacional las preguntas de fondo sobre el evento más importante del año en inteligencia artificial

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Sundar Pichai, CEO de Google
Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, respondió preguntas en el International Press Program del Google I/O 2026 en Mountain View, California. (Opy Morales)

(Desde Mountain View, California) En el International Press Program del Google I/O 2026, una rueda de prensa internacional con periodistas de medios de todo el mundo, Sundar Pichai, CEO de Google y Alphabet, compartió mesa durante una hora con Liz Reid, vicepresidenta de Search, y Koray Kavukcuoglu, CTO de Google DeepMind y Chief AI Architect de la compañía.

La conversación recorrió los grandes temas del evento, desde la presión sobre la capacidad de cómputo hasta la competencia con los constructores de modelos chinos, pasando por la responsabilidad en seguridad, el rol de Google como proveedor de plataforma para sus competidores y el uso de la inteligencia artificial en la investigación científica.

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Infobae fue parte de esa mesa y le preguntó a Pichai sobre el uso personal de la tecnología. Sus declaraciones sobre ese punto se publicaron en una cobertura anterior.

Construyeron en dos años tanto cómputo como en los veinte anteriores

La consulta más concreta del panel vino de Reuters: cómo está sirviendo la infraestructura de cómputo de Google a la demanda global. La respuesta de Pichai dio la dimensión real de la apuesta. “En los últimos dos años, Google ha construido tanta capacidad de cómputo como en los veinte años previos de nuestra existencia”, afirmó. Es un salto de escala que la propia compañía reconoce como extraordinario, y que está obligando a innovar en todas las capas del proceso.

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Lily Lin, Liz Reid, Koray Kavukcuoglu y Sundar Pichai en Mountain View
Lily Lin, Liz Reid, Koray Kavukcuoglu y Sundar Pichai, ejecutivos de Google, participan en un encuentro internacional de la compañía en Mountain View, California, discutiendo avances tecnológicos. ((Opy Morales))

Pichai detalló las inversiones que sostienen ese ritmo. La compañía firmó acuerdos por fusión nuclear, energía geotérmica y pequeños reactores modulares. Aceleró el ritmo de construcción de centros de datos, y empezó a operar lo que él llamó “clústeres virtuales globales”, es decir, infraestructura distribuida que actúa como una sola unidad de cómputo a escala mundial.

La respuesta a otra pregunta, del periodista alemán Philip de Handelsblatt, sobre cuándo esa inversión empieza a parecer demasiado grande, fue defendida con un dato comercial: el backlog de Google Cloud creció casi un 30% en el trimestre pasado. La demanda, dijo, justifica la apuesta.

El cuello de botella se mueve, no desaparece

En la misma respuesta, Pichai introdujo una idea importante para entender el momento. La industria atraviesa, dijo, “ciclos de inversión rápida seguidos de ganancias rápidas de eficiencia”, y los dos están ocurriendo a la vez. Lo ejemplificó con el nuevo modelo Gemini 3.5, que se va a convertir en el modelo por defecto para usuarios de la app de Gemini en todo el mundo y para Search. “Este modelo, el 3.5, es mejor que el modelo de frontera que teníamos hace cuatro meses”, afirmó. Esa convivencia entre inversión y eficiencia es la que sostiene su confianza para seguir adelante.

Los modelos abiertos chinos y la respuesta de Google

La pregunta más geopolítica del panel vino del sitio TechArt en Beijing. Quería saber cómo Google se relaciona con la nueva generación de constructores de modelos chinos, que ya compiten en el sudeste asiático, Medio Oriente y América Latina. Pichai respondió que existe “un ecosistema vibrante de código abierto” en China, y que muchos usuarios y desarrolladores ya están probando esos productos. “Veo un ciclo virtuoso de desarrollo”, afirmó. No vio el escenario como confrontación.

Pichai habló sobre la competencia que enfrenta Gemini, la inteligencia artificial de Google, frente al avance de los modelos abiertos chinos. REUTERS/Dado Ruvic
Pichai habló sobre la competencia que enfrenta Gemini, la inteligencia artificial de Google, frente al avance de los modelos abiertos chinos. REUTERS/Dado Ruvic

Kavukcuoglu completó la idea con una observación técnica. Dijo que en muchas partes del mundo hay constructores de modelos, y que lo importante es tener la mejor tecnología y traducirla a productos útiles. La estrategia de Google, agregó, es trabajar tanto con modelos abiertos como propios, y mantener el foco en empujar la tecnología “de manera audaz y responsable”. Esa expresión, que Pichai había usado antes en el mismo panel, se repitió como mantra.

La seguridad como condición, no como freno

Una periodista del diario suizo NZZ planteó la pregunta más editorial del panel: cómo balancea Google la presión competitiva con la responsabilidad de no apurar productos riesgosos. Pichai la recibió con una respuesta concreta. Mencionó dos ejemplos de colaboración entre los laboratorios líderes. Uno, el trabajo conjunto sobre estándares de transparencia en modelos. Otro, la coordinación entre empresas, agencias de seguridad y gobiernos para abordar los riesgos cibernéticos. Esa coordinación, dijo, es señal de que la industria está madurando.

En la práctica, Google está lanzando su nuevo modelo Gemini Omni, empezando por la versión Flash, más pequeña y barata, antes de exponer todas las capacidades. “Vamos a ser audaces pero responsables”, repitió Pichai. Es una forma de marcar diferencia con los competidores que liberan modelos completos desde el primer día.

Google también vende a sus competidores

La pregunta más curiosa, del periodista canadiense Jean de Vox, apuntó a una contradicción aparente. ¿Por qué Google trabaja tan bien con sus competidores? Apple Intelligence usa modelos de Google, Samsung integra Gemini en sus dispositivos, Gemini está disponible en iOS. Y a veces esas compañías no devuelven el favor.

Pichai respondió desde la lógica del proveedor de plataforma. Cuando Google opera Cloud o cuando construye Android, asume la responsabilidad de servir a clientes que pueden ser competidores en otros frentes. Lo comparó con Samsung, que fabrica teléfonos propios, pero también provee memorias a sus competidores en ese mismo mercado. “Tomamos en serio el rol de proveedor de plataforma”, dijo. Esa separación entre líneas de negocio, dijo, es parte de cómo Google opera como compañía.

La inteligencia artificial entra al laboratorio

El bloque sobre ciencia fue el más entusiasta de la mesa. Pichai citó AlphaFold, el sistema desarrollado por DeepMind que predice la estructura tridimensional de las proteínas y que valió a Demis Hassabis el Premio Nobel de Química, como ejemplo de lo que ya está pasando. Mencionó que las bases de datos de AlphaFold se consultan desde Brasil, India, Europa y Asia. Los biólogos del mundo entero usan la herramienta sin barrera de acceso.

Un hombre calvo con gafas, barba corta y polo de manga larga negro, con un reloj y una pulsera, de pie frente a una pared de madera clara
Demis Hassabis, CEO de Google DeepMind, en el Google I/O 2026. Pichai lo citó al referirse a AlphaFold como ejemplo de cómo la inteligencia artificial ya está cambiando la ciencia

“Creo que vamos a mirar hacia atrás y ver este período como los días iniciales en que finalmente la inteligencia artificial entró en el descubrimiento científico”, afirmó Pichai. Kavukcuoglu agregó que la meta es que el uso de inteligencia artificial sea natural para cada científico, no una excepción.

El panel cerró con una afirmación que sintetiza el momento de Google. La tecnología, dijo Pichai, solo tiene sentido si mejora la vida de la gente. Esa es la condición que la compañía pone sobre toda su inversión. Falta ver, en los próximos años, si esa promesa se cumple a la escala que el cómputo, el dinero y la energía que se están comprometiendo necesitan justificar.

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