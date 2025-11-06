Grand Theft Auto 6 se retrasa otra vez: la espera se extiende hasta noviembre de 2026

La reprogramación del lanzamiento de GTA 6 afecta a toda la industria del videojuego. (Rockstar Games)

El esperado lanzamiento de Grand Theft Auto 6 ha sufrido un nuevo retraso. Take Two Interactive anunció que la llegada del exitoso título se pospone seis meses más, por lo que su estreno está previsto ahora para el 26 de noviembre de 2026.

Esta decisión, revelada en el más reciente informe de resultados de la compañía, busca otorgar al equipo de Rockstar Games el tiempo necesario para pulir el producto final y cumplir con las altas expectativas de los jugadores.

Razones detrás de la postergación de GTA 6

Take Two Interactive explicó que el aplazamiento brinda al equipo de desarrollo la oportunidad de “finalizar el juego con el alto nivel de calidad que los jugadores esperan y merecen”. La confianza en Rockstar Games se mantiene intacta, ya que el estudio cuenta con el “apoyo total” del publisher.

Grand Theft Auto VI, de Rockstar. (Difusión)

En una entrevista con GamesIndustry.biz, el CEO de Take-Two Interactive, Strauss Zelnick, evitó asegurar que este sería el último retraso, aunque afirmó: “confianza en la fecha, por eso la fijamos”.

La decisión se alinea con la práctica de la industria de priorizar la excelencia en los grandes lanzamientos frente a los calendarios, incluso cuando implica extender el ciclo de desarrollo.

El título, anunciado originalmente en diciembre de 2023 para estrenarse en 2025, ya había sido retrasado una vez: en mayo, el lanzamiento se movió al 26 de mayo de 2026.

El esperado Grand Theft Auto VI será publicado el 26 de noviembre de 2026. (Rockstar Games)

El CEO de Take Two, Strauss Zelnick, declaró en ese momento a IGN que “históricamente, cuando fijamos una fecha específica, en general, hemos sido muy buenos para cumplirla”. Este nuevo aplazamiento implica que, si la fecha se cumple, Grand Theft Auto 6 llegará al mercado 13 años después del último título de la saga, lanzado en 2013.

Impacto en la industria y el panorama de lanzamientos en el cuarto trimestre

La reprogramación del lanzamiento de GTA 6 afecta no solo a los jugadores y a los equipos de Rockstar, sino a toda la industria del videojuego. Otras editoras y desarrolladoras que tenían planes para lanzar títulos relevantes evitarán, como en ocasiones anteriores, coincidir con uno de los estrenos más importantes del sector.

El nuevo calendario traslada el lanzamiento a un cuarto trimestre particularmente disputado, reconfigurando los cronogramas de otros grandes proyectos que buscarán esquivar la competencia directa con lo que promete ser uno de los eventos de entretenimiento digital de la década.

Grand Theft Auto 5. REUTERS/Andrew Kelly

La comunidad gamer y los analistas seguirán expectantes al cumplimiento de la nueva fecha, considerando el peso histórico y comercial de la franquicia Grand Theft Auto y la reputación de Rockstar Games para ofrecer experiencias de alta calidad.

Cómo jugar Grand Theft Auto 5: modos, personajes y mecánicas principales

Grand Theft Auto V (GTA 5) es un videojuego de acción y mundo abierto desarrollado por Rockstar Games. Para comenzar a jugar, el usuario debe instalar el título en su consola o computadora y crear o seleccionar un perfil. El juego ofrece dos modalidades principales: modo historia para un solo jugador y GTA Online, el multijugador en línea.

En el modo historia, el jugador alterna entre tres protagonistas —Michael, Franklin y Trevor—, siguiendo sus distintas vidas y misiones que combinan conducción, combates, robos y actividades secundarias. La progresión en la trama depende del cumplimiento de tareas que se asignan a través del mapa, donde es posible explorar libremente la ciudad ficticia de Los Santos y sus alrededores.

GTA Online permite crear un personaje personalizado y participar en misiones, carreras, eventos cooperativos y competitivos junto a otros usuarios. El jugador acumula dinero virtual y reputación para adquirir propiedades, vehículos y mejorar sus habilidades. Ambas modalidades de juego integran mecánicas de mundo abierto.