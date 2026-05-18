Demanda de energía alcanza récord y empuja alza en el precio en el primer trimestre de 2026 en El Salvador

Aumento de consumo de energía eléctrica en El Salvador. Foto Infobae/Scribd IA

Durante el primer trimestre de 2026, el mercado eléctrico en El Salvador mostró una evolución marcada tanto en la demanda como en los precios de la energía, según los informes de la Unidad de Transacciones (UT) consultados por Infobae. Los meses de enero, febrero y marzo revelaron contrastes en el consumo por fuente y en la variación de los costos mayoristas, en un contexto de creciente presión sobre el sistema eléctrico.

La demanda total de energía sumó 1,743.25 GWh (gigavatios por hora) en los primeros tres meses del año, con un aumento progresivo: enero registró 576.03 GWh, febrero 522.86 GWh y marzo 644.36 GWh. El repunte de marzo coincidió con el máximo valor de demanda del trimestre, alcanzado el 11 de ese mes a las 19:00. Los días y horarios pico reflejaron patrones similares, con los registros más altos en horarios vespertinos: el 26 de enero a las 18:30 y el 16 de febrero a las 19:30.

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En cuanto al precio promedio mensual, el trimestre estuvo dominado por una marcada volatilidad. El precio mensual en el Mercado Regulador del Sistema se ubicó en 85.28 USD/MWh en enero, descendió a 81.85 USD/MWh en febrero y se elevó a 106.88 USD/MWh en marzo, lo que arrojó un promedio trimestral de 91.34 USD/MWh.

De acuerdo con la información recogida por Infobae, el incremento de marzo estuvo vinculado al crecimiento de la demanda y a la composición de la matriz energética, una correlación que suele observarse en mercados eléctricos sujetos a condiciones estacionales y de disponibilidad de fuentes.

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Una persona examina una factura de energía de Delsur con billetes y monedas de dólar estadounidense, una bandera de El Salvador, un termómetro y un ventilador sobre una mesa, simbolizando el impacto del costo energético en el país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Evolución de la demanda y picos del sistema

Según los datos de la UT, la evolución de los precios responde a varios factores, entre ellos la composición de la matriz energética y la variabilidad en la producción de fuentes renovables. Durante el trimestre analizado, la energía hidroeléctrica fue la principal fuente de generación, con 243.53 GWh inyectados al sistema nacional.

Esta fuente inyectó 89.03 GWh en enero, 58.08 GWh en febrero y 96.42 GWh en marzo. Este comportamiento oscilante influyó en la disponibilidad y los costos, ya que la menor aportación hidroeléctrica en febrero se compensó parcialmente con otras fuentes.

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Este volumen superó a otras fuentes, lo que permitió una mayor estabilidad en los costos durante los primeros dos meses. Sin embargo, la presión sobre el sistema en marzo impulsó el precio promedio al alza, dada la mayor demanda.

Mientras que la generación geotérmica se mantuvo estable, con valores de 128.95 GWh en enero, 118.30 GWh en febrero y 129.53 GWh en marzo. Esta fuente fue un pilar constante para la matriz, aportando estabilidad al sistema y amortiguando la variación de los precios respecto de otras fuentes más volátiles.

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Los informes consultados advierten que la volatilidad de los precios puede intensificarse en los próximos meses si persisten condiciones de alta demanda o si factores climáticos afectan la disponibilidad de recursos hídricos. Las autoridades energéticas han señalado la importancia de monitorear el comportamiento de los usuarios y fomentar el uso eficiente de la energía, especialmente durante las horas de mayor consumo.

La presa hidroeléctrica Central 5 de Noviembre en El Salvador es una de las administradas por la Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL). Foto: Presidencia de El Salvador

Precios mayoristas y fluctuación mensual

En el caso de la generación térmica, los volúmenes mostraron variaciones notables: enero reportó apenas 11.74 GWh, febrero 5.78 GWh y marzo un incremento a 38.34 GWh. Este aumento en el último mes respondió a la necesidad de cubrir la demanda adicional en momentos de menor aporte hidroeléctrico y renovable.

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El gas natural ocupó una posición relevante: 152.98 GWh en enero, 142.90 GWh en febrero y 208.34 GWh en marzo. El aumento en marzo impactó directamente en los precios, ya que el gas presenta costos superiores respecto a las fuentes renovables.

Dentro de las renovables no convencionales, la biomasa aportó 110.93 GWh en enero, 106.78 GWh en febrero y 109.87 GWh en marzo, lo que evidenció una contribución prácticamente constante.

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En tanto, la energía solar sumó 53.37 GWh en enero, 52.19 GWh en febrero y 62.39 GWh en marzo, con un crecimiento en el cierre del trimestre. La eólica registró 27.38 GWh en enero, 22.42 GWh en febrero y 25.75 GWh en marzo.

El sol se pone detrás de una turbina eólica. REUTERS/Yves Herman

Composición y desempeño de la matriz energética

La dependencia de las diferentes fuentes varió mes a mes. En enero, la hidroeléctrica y la geotérmica dominaron la matriz, mientras que en febrero el peso de las renovables y del gas natural aumentó ante el descenso de la generación hidráulica. Marzo presentó una diversificación mayor, con incrementos tanto en hidroeléctrica como en generación térmica y de gas, impulsados por la mayor demanda.

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El comportamiento del mercado eléctrico en el trimestre refleja la influencia de factores estacionales y la necesidad de una matriz diversificada para mitigar el impacto de los picos de consumo en los precios. Las cifras de los informes de la Unidad de Transacciones indican la continuidad en la política de fortalecimiento de las fuentes renovables y la gestión de la demanda para evitar incrementos abruptos en el costo de la energía.

La dinámica registrada durante los primeros tres meses de 2026 expone los retos que enfrentará el sistema eléctrico ante fluctuaciones en la demanda y la variabilidad de las fuentes de generación, de acuerdo con los boletines técnicos del Mercado Regulador del Sistema.

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