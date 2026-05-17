El comando secreto “Oye Siri, quita el árbol” en iPhone activa la función de apagado sin necesidad de atajos ni apps adicionales.(Imagen ilustrativa Infobae)

Un nuevo truco se ha convertido en conversación obligada entre usuarios de tecnología y redes sociales: la frase “Oye Siri, quita el árbol” provoca una reacción inesperada en el iPhone. Estas palabras, aparentemente sin sentido y sin documentación oficial, activa una función que sorprende incluso a quienes llevan años utilizando el asistente de voz de Apple.

Quien prueba el comando por primera vez suele reaccionar con asombro. Sin configurar ningún atajo, sin instalar aplicaciones adicionales y sin recurrir a funciones ocultas, basta pronunciar esas tres palabras para que el iPhone no solo escuche, sino que también responda con una pregunta insólita: ¿Seguro que quieres apagar el iPhone?

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La reacción de Siri ante la curiosa frase

Al decir “Oye Siri, quita el árbol”, el asistente de voz no responde con su habitual “no entiendo lo que me pides” o con alguna sugerencia genérica. En cambio, activa el proceso de apagado del dispositivo e inmediatamente muestra una ventana de confirmación, pidiendo al usuario que confirme si realmente desea apagar el teléfono.

Este comportamiento se ha vuelto viral, especialmente en TikTok, donde usuarios han encontrado en este truco una forma de generar curiosidad y, en ocasiones, bromas entre amigos y familiares.

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El fenómeno 'quita el árbol' no figura en documentación oficial de Apple y destaca por la interpretación fonética del asistente de voz en español. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Por qué ocurre este fenómeno en el iPhone

La razón detrás de esta reacción no se encuentra en ningún documento oficial de Apple ni en la configuración visible del sistema. Desde la llegada de iOS 16, Siri cuenta con permisos para gestionar el apagado del iPhone de forma nativa.

Antes de esa versión, para apagar el dispositivo con la voz, era necesario crear un atajo específico o utilizar la aplicación Atajos, pero ahora el sistema reconoce órdenes relacionadas con el apagado directamente.

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El misterio surge porque la frase “quita el árbol” no se parece, en principio, a ninguna orden documentada para apagar el teléfono. Sin embargo, la hipótesis más aceptada apunta al reconocimiento fonético de Siri. El asistente, particularmente en español, interpreta fonéticamente la frase y la asocia a una instrucción similar a “apaga el iPhone” o “quita el aparato”.

Este fenómeno no solo ocurre cuando se pronuncia la frase, sino también si se escribe manualmente. Al introducir “quita el árbol” en la interfaz de Siri, el asistente igualmente sugiere apagar el dispositivo, lo que refuerza la idea de que se trata de una interpretación fonética y no de un comando preprogramado.

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La popularidad del truco en redes sociales, especialmente en TikTok, ha generado miles de reacciones y bromas entre usuarios de iPhone de todo el mundo. (REUTERS/Shannon Stapleton/File Photo)

Los cambios que tendría iPhone con el próximo iOS 27

La actualización de iOS 27 transformará la experiencia en iPhone, con cambios enfocados en inteligencia artificial y nuevas opciones de personalización visual.

Destaca la integración de modelos de IA externos: los usuarios podrán elegir entre sistemas como Gemini de Google o Claude de Anthropic para potenciar funciones de Apple Intelligence, delegando tareas como la generación de imágenes o el uso de herramientas de escritura al modelo que prefieran.

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Este avance será posible mediante extensiones descargables desde la App Store, lo que convierte al iPhone en una plataforma abierta y flexible para servicios de IA de distintas compañías.

Siri también evolucionará, permitiendo que cada modelo de IA tenga una voz diferenciada, de modo que el asistente responderá con distintos tonos según el motor empleado, ya sea Claude, Gemini o los propios de Apple.

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IOS 27 presenta nuevas opciones de personalización visual, con un control de transparencia para iconos y botones dentro de la estética Liquid Glass. (REUTERS/Maxim Shemetov/File Photo)

En el apartado visual, iOS 27 mantiene la estética Liquid Glass, ahora con un control deslizante que permite ajustar la transparencia en iconos, botones y otros elementos, facilitando la personalización de la apariencia del sistema y mejorando la legibilidad según las preferencias del usuario.

Se suma, además, la función de “deshacer y rehacer” en la edición de la pantalla de inicio, para revertir con facilidad cualquier cambio en la organización de los iconos.

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La compañía continuará desarrollando su propia inteligencia artificial, aunque la apertura a modelos de terceros también estará presente en iPadOS 27 y macOS 27, ampliando la integración en todo su ecosistema. Así, iOS 27 se perfila como una versión que refuerza tanto la capacidad del asistente virtual como las posibilidades de personalización para cada usuario.