Bitcoin enfrenta su mayor amenaza: la computación cuántica podría romper su seguridad antes de 2033

Las computadoras cuánticas podrían vulnerar la seguridad de Bitcoin antes de 2033.

La mayor amenaza para Bitcoin podría no venir de regulaciones gubernamentales, crisis financieras o caídas del mercado. Un nuevo informe de Project Eleven advierte que el verdadero riesgo podría surgir de la computación cuántica, una tecnología capaz de romper los sistemas criptográficos que protegen no solo a las criptomonedas, sino también a buena parte de la infraestructura digital global.

El documento, de 110 páginas, sostiene que el llamado “Q-Day” —el momento en que una computadora cuántica pueda vulnerar la criptografía moderna— podría llegar antes de 2033, e incluso tan pronto como 2030. De concretarse, el impacto afectaría a sistemas financieros, redes militares, servicios en la nube, identidades digitales y plataformas basadas en firmas criptográficas de clave pública.

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Actualmente, Bitcoin y otras criptomonedas utilizan sistemas criptográficos basados en curvas elípticas para proteger billeteras y validar transacciones. Hasta ahora, romper esas claves privadas requería cantidades de tiempo computacional prácticamente imposibles para las computadoras tradicionales.

Bitcoin podría verse afectado por un ataque cuántico antes de 2033.

Sin embargo, el informe explica que una computadora cuántica suficientemente avanzada podría usar el algoritmo de Shor para derivar claves privadas a partir de claves públicas. En términos prácticos, esto permitiría a un atacante tomar control de billeteras digitales, falsificar firmas y acceder a sistemas protegidos sin necesidad de contraseñas tradicionales.

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Project Eleven sostiene que el problema ya no debe analizarse como una posibilidad remota, sino como una cuestión de tiempo. “Nuestro análisis sugiere que, basándonos en las tendencias actuales, el Día Q es más probable para 2033, e incluso potencialmente tan pronto como en 2030”, señala el informe.

La amenaza no se limita a las criptomonedas. Gran parte de Internet depende de los mismos principios criptográficos utilizados por Bitcoin. Servicios bancarios, certificados digitales, plataformas corporativas y sistemas gubernamentales utilizan mecanismos similares para autenticar usuarios y proteger datos sensibles.

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La computación cuántica podría romper la criptografía moderna. REUTERS/Dado Ruvic/File Photo

El informe destaca que la tecnología para enfrentar este problema ya existe parcialmente. Organismos como el National Institute of Standards and Technology (NIST) llevan años desarrollando estándares de criptografía post-cuántica resistentes a futuros ataques.

No obstante, Project Eleven considera que la principal dificultad no es tecnológica, sino humana y política. Migrar sistemas financieros globales y redes descentralizadas hacia nuevos esquemas criptográficos requeriría coordinación masiva entre empresas, desarrolladores, gobiernos y usuarios.

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En el caso de Bitcoin, el desafío sería todavía mayor debido a la complejidad de implementar cambios estructurales dentro de una red descentralizada. El informe recuerda que SegWit, una actualización relativamente menor dentro del ecosistema Bitcoin, tardó más de dos años en adoptarse completamente y generó fuertes divisiones internas en la comunidad.

Los Bitcoin y su modelo de negocio podrían verse afectados por ataques cuánticos. (Foto AP/Rick Bowmer)

Ahora el reto sería mucho más complejo: convencer simultáneamente a exchanges, mineros, custodios y millones de usuarios de trasladar fondos hacia nuevos sistemas de seguridad antes de que exista una amenaza cuántica real.

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“La brecha no es técnica. La brecha es totalmente de coordinación, urgencia y disposición para aceptar los costos de la migración”, advierte el documento.

Uno de los puntos más sensibles del informe está relacionado con los bitcoins considerados vulnerables. Según Alex Pruden, entre 5,6 y 6,9 millones de BTC podrían estar especialmente expuestos a futuros ataques cuánticos. A valores actuales, eso equivaldría aproximadamente a medio billón de dólares.

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Muchos de esos bitcoins pertenecen a billeteras antiguas cuyos propietarios perdieron acceso hace años o nunca movieron sus fondos desde los primeros días de la red. En varios casos, las claves públicas ya fueron reveladas mediante transacciones previas, algo que facilitaría potencialmente un ataque cuántico futuro.

El Bitcoin ya no sería tan seguro a partir del año 2030. REUTERS/Edgar Su

Pruden incluso plantea una propuesta polémica: “recircular” esos bitcoins vulnerables antes de que puedan ser capturados por atacantes cuánticos. La idea genera debate dentro de la comunidad cripto porque tocaría uno de los principios fundamentales de Bitcoin: la imposibilidad de intervenir o modificar el acceso legítimo a los fondos.

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Durante años, la computación cuántica fue vista como un problema lejano y teórico. Sin embargo, gobiernos, laboratorios privados y gigantes tecnológicos aceleraron recientemente el desarrollo de procesadores cuánticos cada vez más potentes y estables.

Aunque todavía no existe una máquina capaz de romper masivamente la criptografía moderna, especialistas en seguridad consideran que la cuenta regresiva ya comenzó.

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El informe de Project Eleven concluye que el verdadero riesgo no sería únicamente perder criptomonedas, sino descubrir que buena parte de Internet fue construida sobre sistemas de seguridad diseñados antes de que las computadoras cuánticas fueran una amenaza real.