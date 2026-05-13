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Qué significan las letras B y M en la caja de cambios de un carro automático

Estas dos opciones no suelen estar en todos los vehículos, ya que depende del modelo y el tipo de tecnología que tenga

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Primer plano de la palanca de cambios de un coche automático con las letras P, R, N, D y B. La letra B está iluminada en verde brillante.
La letra B en la caja de cambios automática activa el freno motor, optimizando el control del vehículo en descensos pronunciados y evitando el desgaste excesivo de los frenos.(Imagen Ilustrativa Infobae)
Aunque los carros automáticos llevan mucho tiempo en el mercado, muchos conductores no los conocen a la perfección y cuando se enfretan a una experiencia de este tipo no saben qué significan algunas letras, como el caso de la B y la M, que se diferencian de las tradicionales como P, D y N, por no estar presentes en todos los vehículos

Así que vamos a explicar el significado de ambas letras, sus diferencias, aplicaciones y recomendaciones para un uso adecuado, con el fin de mejorar tanto la seguridad como la eficiencia en la conducción.

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Para qué es la letra B en la caja de cambios automática

La letra B en una caja de cambios automática, especialmente en modelos híbridos y eléctricos con transmisiones tipo CVT o e-CVT, corresponde a la función de “freno motor”. Esta posición se utiliza para que el vehículo retenga su velocidad en descensos pronunciados.

Mediante la retención, el sistema ayuda a evitar que el automóvil gane velocidad de manera descontrolada en bajadas, reduciendo así el riesgo de sobrecalentamiento de los frenos.

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La posición B no aporta beneficios en terrenos llanos, por lo que los expertos recomiendan su uso exclusivamente en bajadas empinadas para mayor seguridad. (Imagen ilustrativa Infobae)

Cuando se selecciona la posición B, el motor eléctrico principal puede funcionar como generador, produciendo resistencia adicional y, en el caso de los híbridos, recargando las baterías con el excedente de energía generada durante la retención.

Esta función no solo optimiza el consumo de energía, sino que también protege la integridad del sistema de frenos y aporta mayor control en situaciones exigentes, como descensos de montaña.

La posición B se recomienda exclusivamente en bajadas pronunciadas, donde la retención del vehículo es clave. No se debe emplear en terrenos llanos, ya que no ofrece ventajas y podría comprometer la eficiencia del sistema.

Para un uso correcto, es fundamental seleccionar la posición B únicamente cuando la vía lo requiera, evitando así un uso innecesario que no aporta beneficios en condiciones normales de circulación.

Primer plano de un selector de marchas de carro automático en color negro, con las letras P, R, N, D, M visibles y la letra M iluminada en naranja.
El modo manual o posición M incrementa la sensación de control, permite optimizar el rendimiento del motor y mejorar la eficiencia del combustible en automóviles automáticos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Qué uso tiene la letra M en la caja de cambios

La letra M en la caja de cambios de un automóvil automático hace referencia al “modo manual”. Al activar esta opción, el conductor asume el control de la selección de marchas, replicando la sensación de manejo de un vehículo con transmisión mecánica, pero sin la necesidad de un pedal de embrague.

En el modo manual, el conductor puede subir o bajar de marcha a voluntad, utilizando paletas detrás del volante, botones en la palanca de cambios o desplazando la palanca lateralmente, según el diseño del vehículo.

El modo manual no solo incrementa la sensación de control y precisión, sino que también permite optimizar el rendimiento del motor y la eficiencia del combustible.

Por ejemplo, al descender una pendiente, seleccionar una marcha baja ayuda a retener el vehículo y reduce el desgaste de los frenos, aportando seguridad adicional. En condiciones de tráfico variable o carreteras con curvas cerradas, el conductor puede elegir la marcha que mejor se adapte a la situación.

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Utilizar la posición M resulta ideal en situaciones como descensos, carreteras con curvas o para una conducción deportiva con cambios precisos en las revoluciones del motor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Para los conductores que buscan una experiencia más deportiva, la posición M puede representar también un modo sport, brindando una conducción más dinámica y permitiendo mantener el motor en un régimen de revoluciones más alto para obtener mayor aceleración, o más bajo para lograr una mayor retención.

La utilización adecuada del modo manual implica conocer cuándo resulta beneficioso intervenir en la selección de marchas. Es recomendable emplearlo en situaciones específicas como descensos prolongados, tramos con muchas curvas o al realizar maniobras de adelantamiento.

Qué significado tienen las otras letras

Además de la B y la M, las cajas automáticas incluyen otras posiciones como P (parking), R (reversa), N (neutral) y D (drive), cada una con un propósito específico. La posición P se utiliza para inmovilizar el vehículo durante el estacionamiento, bloqueando la transmisión y, en muchos casos, activando el freno de estacionamiento automático.

La R es la marcha atrás, mientras que N corresponde al punto muerto, permitiendo el funcionamiento de sistemas auxiliares sin mover el coche. La D es la opción para la conducción normal, donde el sistema selecciona automáticamente la marcha más adecuada según la velocidad y las condiciones del camino.

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