Siete secretos de ‘Regreso al Futuro’: de inventos reales a trucos de rodaje ocultos

Regresar al futuro se estrenó hace más de 40 años y sigue despertando interés por su visión tecnológica y su influencia en innovaciones posteriores.

Regreso al futuro se estrenó hace más de 40 años y continúa generando interés por su enfoque en la innovación tecnológica, la calidad de su producción y los inventos que sirvieron de inspiración para avances actuales.

Aunque todavía no existe un DeLorean capaz de viajar en el tiempo, hoy contamos con tecnologías como gafas inteligentes, videollamadas, sistemas biométricos y zapatillas autoajustables, todos anticipados en la saga.

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La película también marcó un hito en el uso de efectos especiales en el cine. En 1985, las huellas de fuego que deja el DeLorean se crearon mediante una combinación de pirotecnia, animación óptica y la técnica de bluescreen, según especialistas en efectos visuales de la época.

Aunque el DeLorean aún no permite viajar en el tiempo, tecnologías como gafas inteligentes, videollamadas, biometría y zapatillas autoajustables ya existen y fueron planteadas en la película. (Back to Future)

A continuación, una lista de avances tecnológicos presentes en estas películas que probablemente desconocías.

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Datos que no conocías de Regreso al futuro

Predicciones tecnológicas.

La saga anticipó diversos avances tecnológicos que hoy forman parte de la vida cotidiana.

Entre ellos se encuentran las gafas inteligentes y la realidad virtual, que inspiraron el desarrollo de dispositivos como Ray-Ban Meta.

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Las videollamadas ya eran imaginadas en la película, donde Marty McFly se comunica con su jefe a través de una pantalla plana instalada en la pared, un recurso habitual en la actualidad.

En cuanto a la biometría, el film mostró puertas que se abren con huella dactilar, tecnología hoy extendida en sistemas de seguridad doméstica.

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La cinta anticipó dispositivos como las gafas inteligentes y la realidad virtual, que hoy se reflejan en productos como Ray-Ban Meta. REUTERS/Manuel Orbegozo

Finalmente, las zapatillas autoajustablesque aparecen en la historia motivaron a Nike a lanzar en 2016 una versión funcional de las Nike Mag, replicando el concepto presentado en la película.

Funcionamiento del DeLorean.

El funcionamiento del DeLorean como máquina del tiempo en Regresar al futuro combina componentes automotrices reales con elementos de ciencia ficción diseñados específicamente para la trilogía.

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El proceso inicia con la necesidad de una fuente de energía capaz de generar 1,21 gigavatios de electricidad, requisito esencial para el viaje temporal.

En la primera película, esta energía proviene de un reactor nuclear alimentado por plutonio, el cual debía ser obtenido ilícitamente, mientras que en otra escena, la energía es suministrada por un rayo canalizado directamente desde el reloj de Hill Valley mediante un poste conductor.

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El DeLorean fusiona elementos automotrices reales con componentes de ciencia ficción creados para la saga. REUTERS/Temilade Adelaja

En las secuelas, el sistema evoluciona a un reactor doméstico denominado Mr. Fusion, que transforma materia orgánica común, como basura o restos de alimentos, en la energía requerida, reflejando una visión adelantada de la sostenibilidad.

En la segunda entrega de la saga, el vehículo incorpora un sistema de vuelo gracias a la instalación de un mecanismo de aeroconversión: las ruedas giran 90 grados hacia abajo y funcionan como propulsores verticales, permitiendo que el DeLorean vuele y ya no dependa de una carretera para alcanzar la velocidad requerida.

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Efectos especiales.

Los efectos especiales de Regresar al futuro fueron desarrollados por Industrial Light & Magic (ILM), la reconocida empresa fundada por George Lucas.

Dado que la película se realizó antes de la adopción masiva de la animación por ordenador, la mayoría de los efectos se lograron mediante técnicas ópticas, mecánicas y químicas tradicionales.

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Los efectos especiales fueron realizados por Industrial Light & Magic (ILM), la empresa fundada por George Lucas.

Para simular el viaje en el tiempo y la desaparición del DeLorean, se utilizó una impresora óptica que permitía superponer varias capas de imagen:

Primero se filmaba el coche real acelerando en el set y, posteriormente, los artistas de ILM dibujaban a mano los destellos azules de electricidad y las líneas de fuego, fotograma a fotograma.

El uso de pantalla azul (bluescreen) permitía recortar el automóvil para integrarlo a distintos fondos, como las calles de Hill Valley.

Las huellas llameantes que dejaba el DeLorean al viajar en el tiempo fueron el resultado de una combinación de efectos prácticos y retoques en postproducción.

El viaje en el tiempo requiere una fuente de energía que genere 1,21 gigavatios, condición indispensable en la historia. REUTERS/Noemie Olive

Para crear este efecto, se vertía combustible en carriles ocultos sobre el asfalto y se encendía durante la filmación.

Luego, en la etapa de edición, se aumentaba la intensidad y brillo del fuego mediante técnicas ópticas para lograr una apariencia sobrenatural.

Muchos efectos fueron resueltos directamente durante la filmación. Por ejemplo, en la escena inicial donde Marty McFly es lanzado por el sonido de la guitarra, se utilizó un cable oculto atado a su arnés para jalarlo hacia atrás en sincronía con la detonación de humo, logrando el efecto sin necesidad de postproducción digital.