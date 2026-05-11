La IA cortó 54.836 empleos en 2025: el 81% de los CEOs cree que el próximo es el suyo

El miedo a la pérdida de empleo por la inteligencia artificial pasó de los informes a la vida cotidiana en las oficinas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El tablero se invirtió y casi nadie lo está mirando. Durante los últimos dos años, la conversación pública giro alrededor de una sola pregunta: ¿a qué empleado le va a sacar el trabajo la inteligencia artificial? McKinsey, Goldman Sachs y el Foro Económico Mundial proyectaron cifras impactantes, con cientos de millones de puestos en riesgo. El miedo bajó del informe a la oficina y se instaló en cada conversación de pasillo.

Pero los números cerrados de 2025 cuentan otra historia. Y la persona más expuesta no es la que muchos suponían.

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El que duerme mal es el del piso ejecutivo

La encuesta del informe Global AI Confessions Report: CEO Edition 2026, hecha por Harris Poll para la plataforma Dataiku entre 900 directores ejecutivos de empresas con facturación superior a 500 millones de dólares en ocho países, devolvió un dato que casi no se discutió fuera de los medios especializados.

El 81% de los CEO estadounidenses cree que un colega va a perder el puesto este año por una estrategia fallida de IA. Y el 87% global admite que apostaría su propio puesto a los resultados de su iniciativa de inteligencia artificial.

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Los CEO estadounidenses muestran preocupación respecto al impacto de las estrategias de IA en la permanencia laboral dentro de sus empresas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

No hablan del empleado de mostrador, ni del programador junior, ni del operario en la línea de producción. Hablan de ellos mismos.

La firma de outplacement Challenger, Gray & Christmas trackea desde 2023 cuántos despidos en Estados Unidos son atribuidos por las propias empresas a la inteligencia artificial. La cifra final de 2025 fue 54.836. Suena alta. Lo es, en términos absolutos. Pero hay que ponerla en contexto: el total de despidos anunciados en Estados Unidos en 2025 cerró en 1.206.374, el nivel más alto desde 2020.

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La IA explicó menos del 5% de los recortes del año. El otro 95 % se debió a reestructuraciones, condiciones de mercado, cierres y al ajuste federal en torno al Departamento de Eficiencia Gubernamental, que por sí solo explicó casi 294.000 despidos.

El discurso del directorio dice que la IA viene por los empleados; el dato dice que todavía no justifica los despidos masivos. Y sí explica el reemplazo del propio CEO.

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La asimetría que el CEO no quería ver

Yo conozco directores ejecutivos que durante 2024 evitaron tomar decisiones difíciles sobre IA con un argumento que sonaba prudente. Esperemos a ver, no nos apuremos, que otro pruebe primero... La frase que más escuché en off el año pasado, en eventos del sector en Miami y Nueva York, fue: no quiero ser el primero, pero tampoco el último. Ese cálculo se rompió.

Cuando el directorio te pide retorno medible de IA en doce meses y el competidor anunció un agente que reemplaza tres flujos de trabajo, el “esperemos a ver” se transforma en negligencia.

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La encuesta de Dataiku lo dice con otras palabras: el 72 % de los CEO estadounidenses ya siente presión directa del directorio para probar el ROI de la inversión en IA. El 65% admite que está más estresado por sobreinvertir que por quedarse atrás. Es la primera vez desde que se usa la palabra IA en una sala de directorio que el péndulo del miedo se mueve en esa dirección.

Y mientras el CEO duda, la organización debajo de él construye agentes por su cuenta. Microsoft publicó en febrero un dato que pocos miraron con atención. Más del 80% de las empresas Fortune 500 ya tiene agentes activos de IA construidos con herramientas low-code y no-code. No los construyó el área de tecnología, lo hicieron empleados de finanzas, ventas y atención al cliente, en su escritorio, sin pedir permiso.

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El director de seguridad informática de un banco Fortune 100, citado de forma anónima en el reporte, lo resumió así: pasamos tres años construyendo una arquitectura de seguridad estricta, y una semana después de que alguien pidiera resumir un portafolio con un chatbot encontramos 47 agentes autónomos corriendo en seis unidades de negocio que nunca aprobamos.

La paradoja que cierra el círculo

El CEO que no usa IA hoy está atrapado en una pinza doble. Por arriba, un directorio que mide retorno. Por abajo, una organización que ya empezó sin él y que va a usar como vara su lentitud para decidir.

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La brecha entre líderes que usan IA y quienes se retrasan puede afectar la percepción interna de liderazgo y eficiencia. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Lo más interesante del informe de Dataiku 2026 no es la cifra del miedo, es la del autosabotaje: el 56% de los CEO admite que un competidor ya tiene mejor estrategia de IA que la suya, y la confianza para desplegar agentes a escala cayó en doce meses del 41% al 31%. Cuando un director ejecutivo reconoce eso de su propio sector, está admitiendo dos cosas a la vez: el cargo que ocupa va a cambiar y él podría no ser quien lo siga ocupando.

Por eso la conversación sobre desplazamiento laboral por IA llegó tarde al lugar equivocado. La capa que se está moviendo primero no es la base de la pirámide. Es la cúpula.

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El empleado que sufre el despido por IA en 2025 es estadísticamente raro. El director ejecutivo que va a sufrirlo en 2026 está sentado a la mesa donde se decide la política de IA de su empresa, y todavía no terminó de leer el memo de su propio equipo de tecnología.

La IA no transformó el empleo de la mayoría. Empezó a transformar el empleo de quien creía estar a salvo de la transformación.