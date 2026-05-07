Inversores presionan a Nintendo para subir el precio de la Switch 2

La Switch 2 podría subir de precio en los próximos meses. Foto: Nintendo

La consola Nintendo Switch 2 podría enfrentar un aumento de precio en los próximos meses debido a la presión creciente de inversores y accionistas de Nintendo. Según un reporte de Bloomberg, parte del mercado considera que la compañía japonesa está vendiendo la consola a pérdidas en distintos territorios y debería encarecer el hardware para mejorar su rentabilidad.

La discusión surge apenas unos meses después del lanzamiento global de Switch 2, que debutó a finales de 2025 y rápidamente se convirtió en la consola con el mejor primer año de ventas en la historia de la empresa. Sin embargo, pese al fuerte desempeño comercial, el valor de las acciones de Nintendo ha mostrado caídas, algo que varios analistas atribuyen a la estrategia de precios aplicada al dispositivo.

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Por ello, algunos inversores consideran que ni siquiera un aumento de entre 50 y 100 dólares sería suficiente para convertir a la consola en un producto realmente rentable. La preocupación principal gira alrededor del incremento sostenido en los costos de componentes tecnológicos, un problema que afecta a toda la industria global de hardware.

Inversores de Nintendo estarían exigiendo a la empresa que suban el precio de las Switch 2.

La situación recuerda a los ajustes recientes realizados por Sony con PlayStation 5 y por Microsoft con Xbox Series X y Xbox Series S, compañías que elevaron precios en distintos mercados para compensar el aumento en los costos de fabricación y distribución.

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Según la información difundida, los accionistas creen que Nintendo está absorbiendo pérdidas importantes con cada Switch 2 vendida. El caso más señalado es Japón, donde la empresa comercializa una edición regional a 50.000 yenes, equivalente actualmente a unos 272 euros. En otros mercados, el precio también sería insuficiente para cubrir completamente los costos de producción: 480 euros en Europa y 449,99 dólares en Estados Unidos.

Un analista citado por Bloomberg aseguró que incluso aplicando un incremento de hasta 100 dólares, la consola continuaría generando márgenes reducidos. Para algunos inversores, mantener el precio actual está afectando directamente la valoración bursátil de Nintendo.

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Debido al encarecimiento de los componente, inversores de Nintendo piden que la Switch 2 suba de precio. (Nintendo)

La estrategia no es completamente nueva dentro de la industria. Durante décadas, fabricantes como Nintendo, Sony y Microsoft vendieron consolas inicialmente a pérdidas, apostando a recuperar ingresos mediante videojuegos, accesorios, suscripciones y servicios digitales.

Sin embargo, con la primera Nintendo Switch lanzada en 2017, Nintendo había logrado apartarse parcialmente de ese modelo gracias a costos más controlados y un enfoque de hardware menos ambicioso que el de sus competidores directos.

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Con Switch 2, la empresa habría regresado a una estrategia más agresiva. La consola incorpora un hardware considerablemente más potente, mejoras gráficas, nuevas funciones híbridas y compatibilidad ampliada con servicios online, lo que habría elevado notablemente los costos de fabricación.

Nintendo podría subir el precio de sus Switch 2 ante la presión de sus inversores.

Aun así, la consola mantiene un fuerte impulso comercial. Hasta el 31 de diciembre de 2025, Nintendo había vendido más de 17 millones de unidades de Switch 2 en todo el mundo, una cifra récord para el primer año de vida de una consola de videojuegos.

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El lanzamiento de títulos exclusivos y franquicias históricas también ha impulsado las ventas. Entre ellos destacan nuevas entregas de sagas como Pokémon Pokopia, además de franquicias emblemáticas como The Legend of Zelda y Super Mario Bros..

Ahora, el mercado espera con atención la próxima presentación financiera de Nintendo prevista para el 8 de mayo. Allí la compañía actualizará sus cifras oficiales de ventas y podría ofrecer pistas sobre posibles cambios de estrategia relacionados con el precio del hardware.

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Por el momento, Nintendo no ha confirmado ningún aumento oficial para Switch 2. Sin embargo, la presión de accionistas y el contexto económico global mantienen abierta la posibilidad de que la empresa revise el costo de la consola en diferentes regiones.