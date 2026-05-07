Así es el nuevo robot de Elon Musk que puede navegar por todo tu cerebro

La empresa de Elon Musk apuesta por un robot capaz de alcanzar todas las áreas del cerebro para tratar condiciones relacionadas con el sistema nervioso y motor. (X: neuralink)

Neuralink desarrolla un robot quirúrgico diseñado para acceder a cualquier área del cerebro. La empresa de Elon Musk busca crear una interfaz neuronal generalizada capaz de abordar cualquier condición que tenga origen cerebral.

Según Neuralink, cada problema se localiza en una región específica del cerebro. Por ejemplo, los trastornos motores afectan un área, mientras que los problemas de visión involucran otra región distinta.

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El plan es que el robot alcance cada área con el fin de tratar cualquier trastorno de origen cerebral.

La compañía señala que el aprendizaje es continuo y que el equipo revisa de forma permanente posibles mejoras en el robot.

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Neuralink trabaja en un robot quirúrgico capaz de acceder a todas las zonas del cerebro. (X: Neuralink)

Cabe señalar que los dispositivos de Neuralink son experimentales y aún no cuentan con la aprobación de la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA).

Para qué será útil este robot de Neuralink

El robot quirúrgico desarrollado por Neuralink está diseñado para facilitar la implantación precisa de electrodos en cualquier región del cerebro humano.

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Esta tecnología permitirá crear interfaces neuronales que podrían ser útiles en el tratamiento de diversas afecciones neurológicas, como trastornos motores, problemas de visión o alteraciones cognitivas.

Según la empresa, el objetivo es que el robot pueda adaptar la colocación de los electrodos a la zona específica del cerebro afectada por la condición del paciente, lo que abriría la puerta a terapias personalizadas y más efectivas.

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El objetivo es que el robot trate cualquier afección que tenga origen cerebral. (X: Neuralink)

En el futuro, la utilidad de este robot podría abarcar desde la restauración de funciones perdidas, como el movimiento o la percepción sensorial, hasta la intervención en enfermedades neurodegenerativas.

Neuralink también prevé que su tecnología permitirá estudiar el cerebro en profundidad, facilitando la investigación de nuevas terapias y el desarrollo de dispositivos médicos avanzados.

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Aunque los dispositivos de Neuralink aún son experimentales y no cuentan con aprobación de la FDA, la empresa afirma que su visión es lograr una interfaz cerebral completa, capaz de tratar cualquier trastorno que tenga origen en el cerebro y mejorar, así, la calidad de vida de millones de personas.

A qué se dedica Neuralink

Neuralink es una empresa fundada por Elon Musk que se especializa en el desarrollo de interfaces cerebro-computadora.

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La empresa afirma que el aprendizaje es constante y que el equipo evalúa mejoras de manera continua. (X: Neuralink)

Su principal objetivo es crear dispositivos que permitan conectar el cerebro humano con sistemas informáticos, facilitando la comunicación directa entre neuronas y tecnología.

La compañía trabaja en el diseño de implantes neuronales y robots quirúrgicos capaces de insertar electrodos con alta precisión en distintas regiones del cerebro.

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Estos avances buscan ofrecer soluciones a trastornos neurológicos, como parálisis, pérdida de visión o enfermedades neurodegenerativas. Además, Neuralink explora aplicaciones que van desde la restauración de funciones motoras hasta la mejora de capacidades cognitivas.

El robot busca implantar electrodos con precisión en cualquier región cerebral. (X: Neuralink)

Cuántos pacientes ha tenido Neuralink

Hasta mayo de 2026, Neuralink ha implantado su dispositivo en aproximadamente 10 a 15 pacientes como parte de su fase de ensayos clínicos comerciales.

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El primer caso fue Noland Arbaugh, quien recibió el implante en enero de 2024 y demostró la posibilidad de controlar computadoras solo con el pensamiento.

En agosto de 2024, el segundo paciente, identificado como Alex, recibió el dispositivo tras mejoras en la técnica quirúrgica, logrando crear objetos en software de diseño 3D usando únicamente la mente.

Hasta ahora, Neuralink ha colocado su dispositivo en entre 10 y 15 pacientes dentro de sus ensayos clínicos. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

A raíz del éxito de estos primeros casos, la Administración de Alimentos y Medicamentos de Estados Unidos (FDA) autorizó a Neuralink a ampliar el estudio PRIME, permitiendo un aumento en el número de pacientes.

El objetivo a corto plazo de la empresa, según Elon Musk, es llegar a cientos de usuarios en los próximos años para perfeccionar la tecnología antes de su lanzamiento al mercado general.

Actualmente, los pacientes prueban funciones como el control de prótesis robóticas, escritura por pensamiento y la integración directa con asistentes de inteligencia artificial. La identidad de la mayoría de los pacientes se mantiene reservada por protocolos de privacidad.