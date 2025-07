Nueva atracción de Disneyland, su creador Walt Disney cobra vida con tecnología que impacta

El audioanimatrónico ha sido descrito por los creativos de la compañía como la figura mecánica más realista creada hasta la fecha por la empresa. (Composición Infobae: Richard Harbaugh / Disneyland Resort / Los Angeles Times / AP)

En el corazón de Disneyland, una figura se alza con una presencia tan realista que desafía los límites de la tecnología y la memoria: el primer audioanimatrónico de Walt Disney. En el aniversario 70 del parque, la compañía ha presentado ‘Walt Disney — Una Vida Mágica’, una atracción que no solo rinde homenaje al fundador, sino que también, reaviva el debate sobre cómo preservar el legado de una de las personalidades más influyentes del entretenimiento mundial.

El diario Los Angeles Times visitó Disneyland con motivo de su 70 aniversario y presenció el espectáculo. A continuación, se presentan cinco datos sobre la nueva atracción del parque, recopilados por ese medio.

Tecnología, realismo y proceso creativo en ‘Walt Disney — Una Vida Mágica’

‘Walt Disney — Una Vida Mágica’ se presenta como el alma nostálgica de las festividades por el 70.º aniversario de Disneyland. La atracción ofrece una experiencia de aproximadamente 17 minutos, de los cuales entre dos y tres minutos están dedicados a la aparición del audioanimatrónico de Walt Disney. El resto del espectáculo consiste en un documental titulado ‘El Sueño de un Hombre’, narrado por Bob Iger, director ejecutivo de Walt Disney Co., que explora la visión y el impacto del fundador.

Los Imagineers replicaron la vestimenta exacta que Disney utilizaba, incluyendo una corbata adornada con el logo de Smoke Tree Ranch. (Richard Harbaugh / Disneyland Resort / Image Group LA)

El audioanimatrónico, desarrollado por Walt Disney Imagineering, ha sido descrito por los creativos de la compañía como la figura mecánica más realista creada hasta la fecha por la empresa. Su movimiento destaca por la naturalidad y la paciencia con la que se desplaza, alejándose de los gestos exagerados habituales en otras figuras robóticas de los parques.

El robot de Walt Disney se apoya en un escritorio, se pone de pie y realiza gestos sutiles, como señalar o llevarse el brazo a la cadera, con una fluidez que sorprende incluso a los espectadores más atentos.

El nivel de detalle alcanzado en la recreación es notable. Los Imagineers replicaron la vestimenta exacta que Disney utilizaba, incluyendo una corbata adornada con el logo de Smoke Tree Ranch, uno de sus lugares favoritos en Palm Springs. El equipo investigó la talla de calzado del fundador y trató de encontrar el gel para el cabello que solía usar, aunque este último detalle resultó inalcanzable.

El espectáculo permite una comparación directa entre la figura animatrónica y la persona real, gracias al uso de grabaciones originales de la voz de Disney. (Richard Harbaugh / Disneyland Resort / Image Group LA)

Las manos del animatrónico fueron esculpidas a partir de moldes reales proporcionados por el Museo de la Familia Walt Disney, y los creativos estudiaron grabaciones para calcular la frecuencia de parpadeo de Disney, buscando así una representación lo más fiel posible.

La escenografía que rodea a la figura es una recreación de la oficina de Walt Disney, con un ambiente clásico y hogareño. El espectáculo mantiene un tono sobrio y respetuoso, centrando la atención en la figura del fundador hasta que, en los momentos finales, algunos efectos animados añaden un toque de fantasía.

El legado de Walt Disney y los audioanimatrónicos

La importancia de Walt Disney como figura trasciende el ámbito empresarial. Su nombre, hoy asociado a un conglomerado global, fue en su origen sinónimo de creatividad y visión. La atracción busca recordar que detrás de la marca existe la historia de un hombre cuya influencia sigue vigente.

El uso de audioanimatrónicos en los parques Disney se remonta a 1963, cuando se introdujeron en la Sala Tiki Encantada. Dos años después, la tecnología se perfeccionó con la producción “Grandes Momentos con el Sr. Lincoln“, también presentada en la Ópera de Main Street. A diferencia de figuras históricas como Abraham Lincoln, de quien no existen registros audiovisuales, la recreación de Walt Disney se enfrenta al desafío de ser comparada con abundante material fílmico y sonoro, resultado de su presencia en televisión durante los años 60.

Su nombre, hoy asociado a un conglomerado global, fue en su origen sinónimo de creatividad y visión. REUTERS/Brendan McDermid

El espectáculo permite una comparación directa entre la figura animatrónica y la persona real, gracias al uso de grabaciones originales de la voz de Disney, extraídas de sus discursos y adaptadas para la atracción. Esta aproximación, aunque no perfecta, representa el esfuerzo más ambicioso de Walt Disney Co. por acercarse a la esencia de su fundador mediante la tecnología.

La familia Disney, los Imagineers y la controversia

La presentación de “Walt Disney — Una Vida Mágica" ha generado un intenso debate sobre la conveniencia de representar a figuras históricas mediante tecnología. Si bien muchos miembros de la familia Disney han expresado su apoyo a los audioanimatrónicos, la nieta de Walt Disney, Joanna Miller, ha manifestado su desacuerdo. Según recogió Los Angeles Times, Miller sostiene que su abuelo no habría querido ser preservado como un robot y teme que, en el futuro, el público lo perciba únicamente como una figura mecánica, perdiendo de vista su humanidad.

Ante estas preocupaciones, Walt Disney Co. ha respondido que no existe documentación que respalde la idea de que Walt Disney se opusiera a ser representado de esta manera. Jeff Shaver-Moskowitz, uno de los Imagineers responsables del proyecto, declaró lo siguiente al medio citado: “En toda nuestra investigación, nunca encontramos documentación que avale que Walt dijera eso”. Añadió que, aunque no pueden hablar de conversaciones privadas ni de los sentimientos específicos de Joanna Miller, el equipo trabajó durante años en colaboración con el Museo de la Familia Walt Disney y otros miembros de la familia.

La introducción del primer audioanimatrónico de Walt Disney marca un hito en la evolución de la tecnología en los parques temáticos. REUTERS/Mario Anzuoni/File Photo

Tom Fitzgerald, otro Imagineer involucrado en la creación, explicó que el objetivo de la atracción es humanizar la figura de Walt Disney para las nuevas generaciones. “El 70.º aniversario de Disneyland es el momento ideal para crear un homenaje permanente a Walt Disney en la Ópera”, afirmó. Fitzgerald recordó que, para muchos, Walt Disney era una presencia familiar en la televisión, pero que hoy en día existe el riesgo de que el público lo identifique únicamente con la empresa y no como una persona real.

Nostalgia y la mirada del público sobre ‘Walt Disney — Una Vida Mágica’

La reacción del público y los medios ante la nueva atracción ha sido de asombro y reflexión. Los Angeles Times, que presenció el espectáculo durante el aniversario, destacó la fluidez y el realismo del animatrónico, así como la dificultad de apartar la mirada de sus movimientos naturales.

El espectáculo no busca competir con las atracciones más populares del parque, conocidas como “boletos electrónicos“, sino ofrecer una experiencia única centrada en la historia y el legado. La mayor parte de la función corresponde al documental, que profundiza en la visión de Walt Disney y su influencia en la cultura contemporánea. La combinación de elementos nostálgicos y avances tecnológicos convierte a “Walt Disney — Una Vida Mágica” en una propuesta diferente dentro del universo de Disneyland.

La gente visita el Parque Magic Kingdom en Walt Disney World Resort en Lake Buena Vista, Florida, el 18 de abril de 2022. (Foto AP/Ted Shaffrey, archivo)

La evolución tecnológica y el legado en Disneyland

La introducción del primer audioanimatrónico de Walt Disney marca un hito en la evolución de la tecnología en los parques temáticos. Aunque los espectáculos de este tipo siguen siendo una rareza, la compañía ha demostrado su capacidad para innovar y sorprender al público. Los creativos de Walt Disney Imagineering consideran que la atracción representa un paso importante en la búsqueda de experiencias inmersivas y en la preservación de la memoria histórica.

La decisión de presentar a Walt Disney como una figura animatrónica responde tanto a la necesidad de conectar con las nuevas generaciones como a la intención de mantener vivo el espíritu original del parque. En un contexto donde la marca abarca propiedades tan diversas como Marvel, Lucasfilm y Pixar, la atracción invita a los visitantes a recordar los orígenes y la visión de su fundador.

“Walt Disney — Una Vida Mágica" no pretende atraer multitudes de forma permanente, sino ofrecer un espacio de reflexión y debate sobre el legado y la representación de figuras históricas mediante la tecnología. La atracción se presenta como una adición singular al parque original, destinada a entusiastas de Disney y a quienes disfrutan explorando la historia detrás de la magia.