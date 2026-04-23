El poder del ‘engagement’ latino: Netflix revela por qué la región es clave para las marcas

Stranger Things: Relatos del 85 es parte de una estrategia global de alianzas de Netflix. (Composición Infobae: REUTERS/Francis Mascarenhas / Netflix)

Argentina, Brasil, Colombia y México serán, a partir del 28 de abril de 2026, las primeras escalas de una colaboración inédita entre Netflix y McDonald’s. En el marco del estreno de la serie animada Stranger Things: Relatos del 85, ambas marcas llevarán el universo de Hawkins a los fans mediante una edición especial de la Cajita Feliz, que debutará en 16 países del continente.

Detrás de esta alianza hay una estrategia clara: aprovechar el alto grado de conexión y participación que caracteriza a los públicos latinoamericanos. Así lo explicó Carol Baracat, directora Sr. de Alianzas de Marketing de Netflix para América Latina, en diálogo con Infobae: “Las alianzas de marca tienen un impacto positivo y estratégico al fomentar una conexión más profunda con los fans y una fuerte relevancia cultural, lo que ayuda a que las audiencias se involucren de maneras más auténticas y significativas”.

Baracat sostiene que la región es un motor estratégico de crecimiento para Netflix, tanto en audiencia como en negocio. La ejecutiva remarcó que el engagement latino es único: “Estas colaboraciones permiten que nuestras historias permanezcan presentes en la vida cotidiana de las personas, fortaleciendo la conexión entre los fans y nuestra propiedad intelectual”.

La estrategia de Netflix en Latinoamérica va más allá de una adaptación superficial. REUTERS/Daniel Cole

En cuanto a la selección de socios estratégicos en Latinoamérica, Netflix privilegia alianzas con marcas de alto impacto y presencia cotidiana que puedan conectar de manera genuina con las comunidades de fans. “Buscamos socios que puedan fomentar una conexión auténtica con la cultura local”, explicó la especialista a Infobae.

Además, subrayó que la protección de la integridad de las historias y la reputación de la marca es fundamental: “Proteger la integridad de nuestro contenido es fundamental en cada alianza que construimos”.

Cultura, conversación y participación: las claves que diferencian a la región

Baracat resalta que el éxito de estas alianzas se basa menos en el análisis directo del comportamiento del usuario y más en entender cómo las audiencias latinoamericanas se relacionan con las historias a nivel cultural. “Lo que vemos en América Latina es que muchos títulos locales tienen una ventaja clara en este sentido: nacen ya profundamente conectados con el contexto cultural, lo que facilita la construcción de alianzas más auténticas”, señaló.

Detrás de la alianza entre Netflix y McDonald’s hay una estrategia clara: aprovechar el alto grado de conexión y participación que caracteriza a los públicos latinoamericanos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La directora de alianzas remarca que en la región las personas realmente se involucran con los contenidos, no solo viéndolos, sino también apropiándose de ellos en su día a día. “Les encanta usar, vestir y probar productos directamente asociados con sus personajes favoritos para sentirse parte de las historias. Esto crea un entorno en el que las historias cobran vida más allá de la pantalla de una manera muy orgánica”, indicó.

Es menester señalar que para Netflix y sus socios comerciales, esta combinación de escala y profundidad en el engagement es el principal atributo diferencial de América Latina.

La estrategia de Netflix en Latinoamérica va más allá de una adaptación superficial. Según Baracat, el desarrollo de iniciativas locales busca resonar con el contexto cultural y las dinámicas de consumo de cada país. “No se trata de una adaptación superficial, sino de traducir la colaboración de una manera que conecte con cada audiencia y con cada país dentro de América Latina”, puntualizó.

La alianza con McDonald’s, por ejemplo, llegará a 16 países del continente y fue pensada para reflejar la diversidad de realidades y costumbres locales. Baracat destaca que en Latinoamérica la conexión con el contenido audiovisual tiende a ser más significativa y participativa, abriendo la puerta a activaciones que realmente conectan con distintas audiencias y segmentos, incluyendo aquellos de menor poder adquisitivo.

Regresa a Hawkins con Stranger Things: Relatos del 85, una nueva serie animada del showrunner Eric Robles y los productores ejecutivos los hermanos Duffer. (Netflix)

El engagement como motor de valor para Netflix y sus socios

Para Netflix, América Latina no solo ofrece volumen de audiencia, sino una comunidad de fans activa, apasionada y abierta a experiencias que trascienden la pantalla. Esa es la clave detrás de alianzas como la que ahora une a la plataforma con McDonald’s para Stranger Things: Relatos del 85.

“Estas colaboraciones permiten que nuestras historias permanezcan presentes en la vida cotidiana de las personas”, concluye Carol Baracat, subrayando el valor estratégico de la región para el crecimiento y la sostenibilidad del negocio.

Netflix y McDonald’s lanzan una experiencia temática en América Latina

A partir del 28 de abril, McDonald’s y Netflix lanzan una colaboración especial en América Latina para celebrar el estreno de la serie animada Stranger Things: Relatos del 85. La iniciativa es parte de una estrategia global de alianzas de Netflix, diseñada para llevar la experiencia de sus historias más allá de la pantalla y conectar de manera auténtica con los fans en su vida diaria.

La Cajita Feliz incluirá, entre otras cosas, una colección de 12 juguetes de los personajes con lanzamientos semanales. (Netflix)

La campaña acompaña la llegada de la nueva serie animada, ambientada en el invierno de 1985, donde los personajes clásicos de Stranger Things enfrentan una nueva amenaza en Hawkins. La promoción se desplegará progresivamente en 60 países, comenzando en Latinoamérica y Canadá, y extendiéndose durante varios meses a mercados de Europa, Asia y Oceanía.

Como parte de esta experiencia, la Cajita Feliz incluirá un empaque inspirado en la serie, una colección de 12 juguetes de los personajes con lanzamientos semanales, un libro de actividades y un código QR que desbloquea un juego digital. Así, la historia de Stranger Things se cruza con la realidad cotidiana, permitiendo que los fans más jóvenes y sus familias se conviertan en protagonistas del “Club de Investigadores de Hawkins” mientras disfrutan de su comida favorita.