Tecno

Cómo desactivar el uso de tus datos en ChatGPT, Gemini y otras IA: pasos para mayor privacidad

La configuración adecuada y el control sobre los datos compartidos son clave para evitar riesgos y mantener la seguridad digital al interactuar con chatbots

Guardar
Google icon
Un estudio revela qué inteligencia artificial se equivoca más y cuál tiene las respuestas más precisas.
Cómo proteger tu privacidad al usar ChatGPT, Gemini y otras IA populares

La inteligencia artificial se ha integrado en la vida diaria, facilitando desde consultas simples hasta tareas laborales complejas. Herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude o Perplexity han ganado millones de usuarios en América Latina y el mundo, pero su creciente adopción plantea una pregunta fundamental respecto al uso de los datos que los usuarios comparten en cada interacción.

Cada vez que utilizas un chatbot o asistente de IA, tus preguntas y respuestas pueden ser almacenadas y, en muchos casos, empleadas para entrenar los modelos y perfeccionar sus resultados. Aunque esto mejora la calidad de las respuestas, también implica un riesgo para la privacidad si se comparten datos personales, laborales o confidenciales.

PUBLICIDAD

Por qué es importante limitar el uso de tus datos por IA

Circuito integrado de procesador con luces que representan el funcionamiento de la inteligencia artificial. Elemento central en el desarrollo de computadoras y la informática actual. (Imagen ilustrativa Infobae)
nteligencia artificial y privacidad: qué debes saber antes de compartir datos con un chatbot - (Imagen ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de modelos de lenguaje requiere grandes volúmenes de información, incluyendo interacciones de usuarios reales. Si bien las empresas aseguran anonimizar los datos, no existe garantía absoluta de que la información sensible no sea almacenada o reutilizada.

Esto es especialmente relevante cuando se ingresan detalles sobre salud, finanzas o temas profesionales, lo que podría exponer a los usuarios o a las empresas a riesgos legales y regulatorios.

PUBLICIDAD

La falta de auditorías independientes y la opacidad de algunas políticas de privacidad hacen que el usuario deba confiar en las declaraciones de cada plataforma. Por eso, limitar el uso de tus datos es una medida sencilla que puede marcar la diferencia en la protección de tu privacidad digital.

Cómo desactivar el uso de tus datos en las principales plataformas de IA

De acuerdo con

En ChatGPT: Accede a tu perfil, entra en Configuración y busca la sección “Controles de datos”. Desactiva la opción “Mejorar el modelo para todos” para evitar que tus conversaciones sean utilizadas en el entrenamiento del sistema.

(Imagen Ilustrativa Infobae)
IA y protección de datos: guía para desactivar el uso de tus conversaciones en plataformas líderes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Gemini: Dirígete a la configuración de la actividad de aplicaciones y desactiva el seguimiento y uso de tus interacciones para entrenamiento de la IA.

En Claude: En el menú de privacidad, deshabilita la función “Ayudar a mejorar Claude”, restringiendo el uso de tus datos para perfeccionar el modelo.

Estas opciones, aunque representan un avance en control de la privacidad, no significan que tus datos desaparecerán de inmediato. Las empresas pueden retener cierta información por motivos legales o de seguridad.

Buenas prácticas para proteger tu privacidad en IA

  • Evita compartir datos sensibles: No ingreses información personal, financiera o confidencial en chatbots o asistentes digitales.
  • Anonimiza la información: Si necesitas consultar algo sensible, omite nombres, direcciones y detalles identificables.
  • No subas documentos delicados: Especialmente si no están protegidos o cifrados.
  • Revisa y ajusta periódicamente la configuración de privacidad en cada plataforma.
  • Considera alternativas centradas en privacidad: Herramientas como Apple Intelligence o Duck.ai actúan como intermediarios y minimizan la exposición directa a grandes plataformas.
(Imagen Ilustrativa Infobae)
Privacidad en la era de la IA: consejos para evitar que tus datos sean usados en entrenamientos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rápida integración de la IA en la vida cotidiana exige que los usuarios comprendan los riesgos y sepan configurar sus preferencias de privacidad. Según el estudio Lenguaje Digital de Kaspersky, el 57% de los usuarios en la región usaría IA para apoyar estudios o tareas familiares, el 41% para planificar ocio y el 27% para optimizar el presupuesto.

Sin embargo, esta confianza puede exponer información personal si no se gestionan adecuadamente las opciones de privacidad y seguridad.

La IA, percibida ahora como un asistente personal, influye en decisiones sensibles y plantea riesgos ante amenazas como el phishing avanzado, fraudes con deepfakes y filtraciones de datos. La educación continua en ciberseguridad y la revisión regular de las políticas de privacidad se vuelven esenciales para un uso seguro de estas herramientas.

Recomendaciones para un uso seguro y responsable

  • No compartas datos críticos como direcciones, contraseñas, información bancaria o detalles de menores en plataformas de IA.
  • Lee y comprende los términos de uso y privacidad de cada servicio.
  • Protege tus dispositivos y cuentas con contraseñas robustas y autenticación en dos factores.
  • Mantente informado sobre nuevas amenazas y actualiza tus soluciones de seguridad.

La privacidad digital ya no es un detalle menor: es una práctica imprescindible en la era de la inteligencia artificial. Configurar adecuadamente las opciones de privacidad y entender el destino de tus datos es el primer paso para interactuar de manera segura y consciente con las plataformas de IA que forman parte de la vida diaria.

Google icon

Temas Relacionados

ChatbotIAChatGPTGeminiDatos personalesTecnología-NoticiasLo último en tecnología

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Testimonios apuntan a los planes de Elon Musk para financiar su propia ciudad en Marte

Según Greg Brockman, Musk quería transformar OpenAI porque una entidad sin fines de lucro no podía recaudar el capital que exigía la IA

Testimonios apuntan a los planes de Elon Musk para financiar su propia ciudad en Marte

Cómo funciona el chip óptico que podría abaratar y acelerar el desarrollo de tecnología para inteligencia artificial

Investigadores del MIT y la Universidad de Washington desarrollaron un circuito fotónico reprogramable eléctricamente que mantiene su configuración sin depender de una fuente de energía permanente

Cómo funciona el chip óptico que podría abaratar y acelerar el desarrollo de tecnología para inteligencia artificial

Cuánto dura ‘El diablo viste a la moda 2’: lo más buscado de la película en Google

La secuela protagonizada por Meryl Streep y Anne Hathaway recaudó 233,6 millones de dólares en su primer fin de semana a nivel mundial

Cuánto dura ‘El diablo viste a la moda 2’: lo más buscado de la película en Google

Samsung: el imperio tecnológico marcado por dramas familiares y luchas de poder

La lucha por la sucesión en Samsung llevó a la cárcel a su heredero y a la caída de la presidenta Park Geun-hye

Samsung: el imperio tecnológico marcado por dramas familiares y luchas de poder

Anthropic y SpaceX firman un acuerdo para ampliar la capacidad de procesamiento de IA

La colaboración entre la startup de IA y la empresa de Elon Musk impulsa centros de datos de alto rendimiento y proyecta la computación en órbita

Anthropic y SpaceX firman un acuerdo para ampliar la capacidad de procesamiento de IA

DEPORTES

PSG le gana al Bayern Múnich y está clasificando a la final de la Champions League

PSG le gana al Bayern Múnich y está clasificando a la final de la Champions League

El retoque estético que tendrá la Bombonera en los próximos días

Los detalles de la rebelión de tenistas que podría terminar en un boicot al Roland Garros: “Ira y falta de respeto”

Qué señalaron los estudios que le realizaron a Julián Álvarez tras su salida en la eliminación del Atlético de Madrid de la Champions

La terminante respuesta de un dirigente de Newell’s cuando le consultaron si prefería que vuelva Messi o Bielsa

TELESHOW

Risas, cortes y mucha complicidad: así fue la visita de Julián Weich y su hijo a la peluquería

Risas, cortes y mucha complicidad: así fue la visita de Julián Weich y su hijo a la peluquería

Sofía Zámolo contó cómo fue trabajar con Ricardo Arjona en Malibú: “Uno de los momentos más lindos de mi vida”

Eva de Dominici practica coreografías de lucha en Tailandia y crecen los rumores que la acercan a La Mujer Maravilla: el video

La propuesta de un trío que le hizo Adabel Guerrero a su pareja antes de la infidelidad

Millonaria disputa entre Maxi López y una exinquilina: daños, depósitos y denuncias cruzadas

INFOBAE AMÉRICA

Siete aprehendidos en Panamá por presunto desvío de recursos públicos

Siete aprehendidos en Panamá por presunto desvío de recursos públicos

Trump dijo que Estados Unidos obtendrá el uranio enriquecido de Irán y ve “muy posible” un acuerdo: “Creo que ganamos”

La propuesta de Gabriel García Luna prioriza eficiencia, transparencia y enfoque en derechos humanos en el Ministerio Público

Cómo y por qué el cráneo humano cambió de forma en los últimos cien años, según un estudio

Junta Directiva del Canal se reúne con asesores en Estados Unidos para evaluar estrategia de la vía acuática