Cómo desactivar el uso de tus datos en ChatGPT, Gemini y otras IA: pasos para mayor privacidad

Cómo proteger tu privacidad al usar ChatGPT, Gemini y otras IA populares

La inteligencia artificial se ha integrado en la vida diaria, facilitando desde consultas simples hasta tareas laborales complejas. Herramientas como ChatGPT, Gemini, Claude o Perplexity han ganado millones de usuarios en América Latina y el mundo, pero su creciente adopción plantea una pregunta fundamental respecto al uso de los datos que los usuarios comparten en cada interacción.

Cada vez que utilizas un chatbot o asistente de IA, tus preguntas y respuestas pueden ser almacenadas y, en muchos casos, empleadas para entrenar los modelos y perfeccionar sus resultados. Aunque esto mejora la calidad de las respuestas, también implica un riesgo para la privacidad si se comparten datos personales, laborales o confidenciales.

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Por qué es importante limitar el uso de tus datos por IA

nteligencia artificial y privacidad: qué debes saber antes de compartir datos con un chatbot - (Imagen ilustrativa Infobae)

El entrenamiento de modelos de lenguaje requiere grandes volúmenes de información, incluyendo interacciones de usuarios reales. Si bien las empresas aseguran anonimizar los datos, no existe garantía absoluta de que la información sensible no sea almacenada o reutilizada.

Esto es especialmente relevante cuando se ingresan detalles sobre salud, finanzas o temas profesionales, lo que podría exponer a los usuarios o a las empresas a riesgos legales y regulatorios.

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La falta de auditorías independientes y la opacidad de algunas políticas de privacidad hacen que el usuario deba confiar en las declaraciones de cada plataforma. Por eso, limitar el uso de tus datos es una medida sencilla que puede marcar la diferencia en la protección de tu privacidad digital.

Cómo desactivar el uso de tus datos en las principales plataformas de IA

De acuerdo con

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En ChatGPT: Accede a tu perfil, entra en Configuración y busca la sección “Controles de datos”. Desactiva la opción “Mejorar el modelo para todos” para evitar que tus conversaciones sean utilizadas en el entrenamiento del sistema.

IA y protección de datos: guía para desactivar el uso de tus conversaciones en plataformas líderes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

En Gemini: Dirígete a la configuración de la actividad de aplicaciones y desactiva el seguimiento y uso de tus interacciones para entrenamiento de la IA.

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En Claude: En el menú de privacidad, deshabilita la función “Ayudar a mejorar Claude”, restringiendo el uso de tus datos para perfeccionar el modelo.

Estas opciones, aunque representan un avance en control de la privacidad, no significan que tus datos desaparecerán de inmediato. Las empresas pueden retener cierta información por motivos legales o de seguridad.

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Buenas prácticas para proteger tu privacidad en IA

Evita compartir datos sensibles: No ingreses información personal, financiera o confidencial en chatbots o asistentes digitales.

Anonimiza la información: Si necesitas consultar algo sensible, omite nombres, direcciones y detalles identificables.

No subas documentos delicados: Especialmente si no están protegidos o cifrados.

Revisa y ajusta periódicamente la configuración de privacidad en cada plataforma.

Considera alternativas centradas en privacidad: Herramientas como Apple Intelligence o Duck.ai actúan como intermediarios y minimizan la exposición directa a grandes plataformas.

Privacidad en la era de la IA: consejos para evitar que tus datos sean usados en entrenamientos - (Imagen Ilustrativa Infobae)

La rápida integración de la IA en la vida cotidiana exige que los usuarios comprendan los riesgos y sepan configurar sus preferencias de privacidad. Según el estudio Lenguaje Digital de Kaspersky, el 57% de los usuarios en la región usaría IA para apoyar estudios o tareas familiares, el 41% para planificar ocio y el 27% para optimizar el presupuesto.

Sin embargo, esta confianza puede exponer información personal si no se gestionan adecuadamente las opciones de privacidad y seguridad.

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La IA, percibida ahora como un asistente personal, influye en decisiones sensibles y plantea riesgos ante amenazas como el phishing avanzado, fraudes con deepfakes y filtraciones de datos. La educación continua en ciberseguridad y la revisión regular de las políticas de privacidad se vuelven esenciales para un uso seguro de estas herramientas.

Recomendaciones para un uso seguro y responsable

No compartas datos críticos como direcciones, contraseñas, información bancaria o detalles de menores en plataformas de IA.

Lee y comprende los términos de uso y privacidad de cada servicio.

Protege tus dispositivos y cuentas con contraseñas robustas y autenticación en dos factores.

Mantente informado sobre nuevas amenazas y actualiza tus soluciones de seguridad.

La privacidad digital ya no es un detalle menor: es una práctica imprescindible en la era de la inteligencia artificial. Configurar adecuadamente las opciones de privacidad y entender el destino de tus datos es el primer paso para interactuar de manera segura y consciente con las plataformas de IA que forman parte de la vida diaria.

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