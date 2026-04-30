Cómo ver los estados y canales de WhatsApp sin salir de la pestaña de Chats

Estados y canales llegan a la pestaña de Chats en WhatsApp: así cambiará tu forma de interactuar con la app - (WhatsApp)

La experiencia de usuario en WhatsApp está viviendo uno de sus mayores cambios visuales y funcionales en años. Desde las últimas actualizaciones beta para Android, la plataforma ha comenzado a experimentar con la integración de los estados y canales directamente en la pestaña de Chats, permitiendo un acceso más rápido y centralizado a las funciones más usadas de la app.

De acuerdo con WABetaInfo, este movimiento responde a la tendencia de simplificar la navegación y acercar el consumo de contenido efímero y canales informativos al flujo principal de mensajería.

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La novedad es relevante porque transforma la forma en que millones de personas pueden interactuar con las historias de sus contactos y los canales de interés, todo sin tener que abandonar la pantalla principal de chats. Este cambio, aunque aún está en fase experimental, podría modificar la organización tradicional de WhatsApp y acercarla a modelos de otras redes sociales como Instagram.

WhatsApp prueba la integración total: historias y canales ahora en la misma pantalla de chats - REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

Estados en la pestaña de Chats: cómo funciona la integración

En la beta de WhatsApp para Android (versión 2.26.17.1 en adelante), las actualizaciones de estado aparecen ahora en la barra superior de la pestaña de Chats. Al abrir la app, se pueden ver hasta tres contactos con estados recientes destacados en la parte superior; si se desliza hacia abajo, la interfaz expande la bandeja y permite navegar por todas las actualizaciones compartidas por los contactos, sin tener que cambiar a la pestaña de Actualizaciones.

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Esta integración busca que los usuarios accedan de inmediato a los estados, haciendo que la experiencia sea más fluida y evitando que las historias pasen desapercibidas. Así, ver los estados se convierte en parte natural del recorrido diario por la app.

Canales: del experimento a la integración en Chats

WhatsApp también está probando una función que muestra los canales seguidos directamente en la pestaña de Chats. Hasta ahora, los canales y los estados compartían espacio en la pestaña de Actualizaciones, donde los usuarios podían consultar mensajes de canales, buscar nuevos y ver actualizaciones de estado.

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Con los cambios en desarrollo, los canales tendrán una lista dedicada accesible desde la pestaña de Chats, bajo un filtro específico.

Revolución en WhatsApp: la visualización de estados y canales se une al flujo principal de mensajes - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Esto permitirá visualizar y gestionar los canales de forma más rápida, sin mezclar conversaciones personales, grupos o chats activos. Al elegir el filtro de canales, el usuario podrá ver únicamente los mensajes y novedades de los canales a los que está suscrito, manteniendo la lista de chats tradicional separada y organizada.

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¿Qué pasará con la pestaña de Actualizaciones?

Si la integración de canales y estados en la pestaña de Chats se consolida, la pestaña de Actualizaciones podría volver a centrarse solo en las historias, recuperando su antiguo nombre de “Estado”.

Esto simplificaría la navegación y devolvería a la pestaña su propósito original, mientras que los canales quedarían gestionados desde la sección de Chats. Todavía no hay detalles oficiales, pero la reorganización apunta a una experiencia más personalizada y flexible.

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¿Cuándo estará disponible para todos los usuarios?

Por ahora, estas funciones están en fase beta y solo un grupo limitado de usuarios puede probarlas. WhatsApp está utilizando estos experimentos para recopilar opiniones, evaluar el impacto y decidir si llevar la integración a más cuentas. No hay una fecha confirmada para el lanzamiento global, ya que todo depende de los resultados y de la aceptación de la comunidad beta.

Así será la nueva WhatsApp: integración de estados, canales y chats para una experiencia más completa y flexible

Cómo acceder a las novedades antes que nadie

Si deseas probar las últimas funciones de WhatsApp antes de su lanzamiento oficial, puedes unirte al programa beta desde la Google Play Store en Android o mediante TestFlight en iOS, dependiendo de la disponibilidad de cupos. Ten en cuenta que estas versiones pueden presentar errores y que las funciones experimentales pueden cambiar o desaparecer antes de llegar a la versión estable.

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La integración de estados y canales en la pestaña de Chats es parte de una tendencia más amplia para hacer las apps de mensajería más completas y competitivas frente a otras redes sociales.