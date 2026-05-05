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Jugar a ser un BTS es posible: videojuegos en los que la banda de K-pop ha sido protagonista

Además de tener juegos propios, la banda a colaborado con títulos como Fortnite y Free Fire

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BTS: dónde y cuándo ver el arranque oficial de su gira mundial
BTS expande su influencia global al mundo de los videojuegos, cautivando a fanáticos con títulos propios y colaboraciones en franquicias populares. (BIGHIT Music)

El fenómeno global de BTS no se limita a los escenarios ni a las listas de éxitos musicales. El grupo surcoreano también ha dejado su huella en el universo de los videojuegos, generando títulos propios y participando en colaboraciones con franquicias populares.

Hoy, los fanáticos pueden encontrar propuestas para todos los gustos, desde juegos de puzles hasta simuladores de mánager, en distintas plataformas y dispositivos.

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Juegos oficiales activos de BTS: qué puedes jugar hoy

Actualmente, existen dos juegos principales relacionados directamente con BTS que se pueden descargar y disfrutar en dispositivos móviles: BTS Island: In the SEOM y Rhythm Hive.

  • BTS Island: In the SEOM

Lanzado en 2022 y desarrollado por HYBE IM, es un juego de rompecabezas tipo match-3 con elementos de simulación y decoración. El jugador acompaña a versiones animadas de los miembros, quienes naufragan en una isla desierta.

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BTS Island: In the SEOM es un juego de rompecabezas para móviles donde los miembros diseñaron personajes y participan en la historia.
BTS Island: In the SEOM es un juego de rompecabezas para móviles donde los miembros diseñaron personajes y participan en la historia.

Mediante la resolución de acertijos al estilo Candy Crush, se obtienen estrellas para construir instalaciones y personalizar la isla. Un punto distintivo es la implicación directa de los integrantes de BTS, quienes participaron en el diseño de personajes, logotipo y algunos niveles del juego.

Además, se pueden disfrutar animaciones basadas en chistes internos del grupo y desbloquear fotografías exclusivas. El juego está disponible de forma gratuita para iOS y Android, con opciones de compras integradas, pero permite avanzar de manera fluida sin gastar dinero real.

  • Rhythm Hive

Desarrollado inicialmente por Superb Corp (ahora parte de HYBE IM), es un juego musical de ritmo disponible desde 2021. Si bien no es exclusivo de BTS, ya que también incluye música de otros grupos de HYBE como TXT, ENHYPEN, SEVENTEEN, LE SSERAFIM y NewJeans, el catálogo de BTS es uno de sus principales atractivos.

El usuario debe tocar notas al ritmo preciso de las canciones y puede coleccionar cartas fotográficas digitales de los miembros. El juego está disponible para iOS y Android y destaca por su jugabilidad dinámica, aunque algunos jugadores señalan que su sistema de monetización puede resultar agresivo y requiere dedicación para progresar sin pagar.

Rhythm Hive, disponible para iOS y Android, destaca por su extenso catálogo de canciones de BTS y cartas coleccionables digitales.
Rhythm Hive, disponible para iOS y Android, destaca por su extenso catálogo de canciones de BTS y cartas coleccionables digitales.

Juegos oficiales de BTS que ya no se puden jugar

  • BTS World

Desarrollado por Netmarble y lanzado en 2019, permitía al usuario viajar al pasado para convertirse en el mánager de BTS antes de su debut. Allí, el jugador debía reclutar, entrenar y guiar a los integrantes hacia el estrellato, interactuando con miles de fotos y videos exclusivos, además de disfrutar de una banda sonora original.

Este título fue aclamado por la cantidad de contenido exclusivo y premiado como Juego Móvil del Año en los Golden Joystick Awards 2019. Sin embargo, su jugabilidad fue criticada por ser repetitiva y limitar el avance si no se realizaban compras dentro del juego. Los servidores cerraron definitivamente el 25 de diciembre de 2023.

  • BTS Universe Story

También de Netmarble, estuvo activo entre 2020 y 2023. Basado en la narrativa ficticia del universo BTS, permitía leer historias oficiales y crear relatos originales usando modelos 3D de los miembros.

Su propuesta de creador de historias fue bien recibida, aunque el aspecto visual de los personajes y la monetización estricta generaron críticas. El acceso finalizó el 22 de septiembre de 2023.

BTS Universe Story ofreció narrativa interactiva y creación de historias basadas en el universo ficticio del grupo entre 2020 y 2023.
BTS Universe Story ofreció narrativa interactiva y creación de historias basadas en el universo ficticio del grupo entre 2020 y 2023.
  • SuperStar BTS

Lanzado en 2018 por Dalcomsoft y retirado en junio de 2020 tras finalizar su contrato. Se trataba de un juego de ritmo donde los jugadores seguían las canciones tocando la pantalla y coleccionaban cartas. Fue valorado por su motor de ritmo preciso y su sistema de cartas justo, y es recordado con nostalgia por la comunidad.

Qué colaboraciones ha hecho BTS con otros juegos

  • En Cookie Run: Kingdom (2022), los siete miembros fueron transformados en “galletas” jugables, con voces grabadas por ellos mismos. El evento incluyó minijuegos de ritmo, escenarios inspirados en sus videos y decoraciones exclusivas, logrando atraer a millones de nuevos jugadores.
  • Free Fire (2022) vivió el evento “Gen FF”, con trajes y emotes diseñados a mano por los miembros de BTS. Aunque algunos fans del shooter encontraron los diseños poco relacionados con la estética bélica, la colaboración generó gran repercusión y memes.
  • En Fortnite (2020), Epic Games estrenó la coreografía oficial de “Dynamite” en el modo Party Royale, junto con gestos de baile que siguen disponibles en la tienda del juego.
  • La colaboración con MapleStory (2020) fue impulsada especialmente por Jin, fanático del MMORPG. Los miembros diseñaron objetos estéticos para el juego y protagonizaron una miniserie sobre el proceso.
  • Finalmente, en Among Us x BT21 (2021), los populares personajes de BT21 se incorporaron como accesorios y trajes personalizables, lo que permitió a los fans llevar su fanatismo a las partidas de deducción social.

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