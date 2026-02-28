El fin de las cuentas compartidas en HBO Max en 2026: lo que debes saber

HBO Max cambió sus reglas en 2026 y ya no permitirá compartir cuentas. REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo

HBO Max modificó sus políticas en 2026 y no permitirá que los usuarios compartan sus cuentas. La plataforma pondrá fin al uso generalizado de cuentas compartidas en todo el mundo a lo largo de este año, como parte de una estrategia para aumentar sus ingresos y consolidar su base de suscriptores.

La empresa matriz, Warner Bros. Discovery, confirmó la medida tras presentar los resultados financieros del cuarto trimestre de 2025, donde destacó que restringir el intercambio de contraseñas ha resultado ser una acción “lucrativa”.

Según el medio TheWrap, la política se implementará progresivamente en todos los mercados, incluidos aquellos países europeos donde aún no se aplica en su totalidad. Aunque no se ha anunciado una fecha precisa para cada región, la compañía aseguró que la restricción será global.

La decisión sigue el camino de otras plataformas como Netflix, que en 2023 también comenzó a limitar el uso de cuentas compartidas fuera del hogar principal.

Warner Bros. Discovery señaló que, aunque estas medidas suelen generar rechazo inicial, después favorecen el crecimiento de suscriptores individuales y mejoran los ingresos recurrentes.

Desde agosto de 2025, HBO Max ya había reforzado sus controles con avisos dentro de la aplicación para desalentar el uso compartido de credenciales.

Por qué HBO MAX ya no permite las cuentas permitidas

HBO Max ya no permite compartir cuentas porque busca adaptarse a los cambios en la industria del streaming y asegurar su crecimiento global.

Al igual que otras plataformas como Netflix, la empresa quiere que cada usuario tenga su propia suscripción, en lugar de que varias personas usen una sola cuenta fuera del mismo hogar.

Esta decisión responde a la necesidad de aumentar la cantidad de suscriptores y mejorar los ingresos, especialmente en un mercado cada vez más competitivo.

Para detectar el uso compartido fuera de casa, HBO Max utiliza herramientas técnicas que analizan datos como la dirección IP, el dispositivo y los patrones de acceso.

Si detectan que una cuenta se usa en diferentes lugares, pueden limitar el acceso o pedir que se pague una tarifa extra por cada usuario adicional.

La compañía no solo busca restringir el acceso, sino también ofrecer un mejor servicio. Por eso, planea invertir en tecnología, mejorar su catálogo de contenidos y ofrecer nuevos planes con publicidad y precios ajustados según cada país.

Además, HBO Max apuesta por producciones de alto impacto, como la futura serie de Harry Potter, para atraer y retener más suscriptores. Así, la plataforma espera asegurar su sostenibilidad y ofrecer una experiencia de mayor calidad a sus usuarios.

Netflix y Apple TV firman histórico acuerdo para intercambiar contenidos de la F1

Apple TV y Netflix alcanzaron un acuerdo para compartir contenidos de Fórmula 1, marcando un cambio significativo en la industria del streaming en Estados Unidos.

El objetivo es aprovechar el creciente interés que la F1 genera en el público estadounidense mediante un intercambio inédito de producciones exclusivas, lo que plantea nuevas preguntas sobre la competencia entre las grandes plataformas de entretenimiento.

El acuerdo busca fortalecer la presencia de la Fórmula 1 en el mercado estadounidense durante la temporada 2026.

A diferencia de contratos anteriores, esta alianza no se limita a licencias de contenido, sino que ambas empresas realizarán un intercambio directo de títulos destacados, abriendo la posibilidad a futuras colaboraciones de este tipo.

Como parte del pacto, la octava temporada de la serie documental Drive to Survive se estrenará simultáneamente en Netflix y Apple TV en Estados Unidos.

Esta medida rompe con la política habitual de exclusividad de Netflix, que rara vez permite que sus producciones originales estén disponibles en otras plataformas.

La decisión responde a la estrategia de Apple, que busca enriquecer su catálogo con contenidos que han impulsado el interés de la audiencia norteamericana por la Fórmula 1.