España tendrá su primera autopista con límite de velocidad controlado por la IA en tiempo real

La autopista AP-7 se convierte en el primer tramo en España donde la velocidad máxima es gestionada por inteligencia artificial. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La autopista AP-7 en España se ha convertido en el primer laboratorio nacional donde la velocidad máxima ya no será un dato fijo, sino una variable gestionada por inteligencia artificial.

Esto será un cambio importante en la gestión del tráfico y la seguridad vial, donde los límite de velocidad tradicionales de 120 km/h pasan a ser flexibles, ajustándose en tiempo real a las condiciones del entorno.

Cómo funcionará la velocidad dinámica en esta autopista en España

El nuevo sistema, ya operativo en un tramo de 150 kilómetros a la altura de El Vendrell (Tarragona), emplea IA para analizar múltiples factores antes de decidir cuál será el límite de velocidad en cada momento.

La tecnología recopila datos sobre el flujo de vehículos, el estado meteorológico, la visibilidad, las incidencias en la vía y la hora del día. Con esta información, el sistema determina si es seguro mantener, elevar o reducir la velocidad máxima permitida.

La inteligencia artificial permite que el límite de velocidad en la AP-7 oscile entre 60 km/h y 150 km/h, según el contexto de la vía. (Imagen Ilustrativa Infobae)

A diferencia de los límites estáticos, que permanecen inalterables salvo en casos muy puntuales como obras, los límites dinámicos pueden cambiar varias veces en un mismo día. El ajuste es automático y se refleja de inmediato en los paneles electrónicos variables instalados a lo largo del tramo afectado. Así, los conductores reciben en tiempo real la velocidad máxima permitida, eliminando cualquier incertidumbre.

Qué deben tener en cuenta los conductores

Para los usuarios de la AP-7, este cambio significa que ya no existe un único número fijo al que aferrarse. La velocidad máxima puede variar en cuestión de minutos, dependiendo de la situación real en la autopista. Por ejemplo, en días de poco tráfico y condiciones meteorológicas favorables, el límite podría elevarse de manera experimental hasta 150 km/h, algo que se está probando bajo supervisión y solo en contextos muy controlados.

En situaciones adversas —como niebla, lluvia intensa, accidentes, obras o congestión— la IA puede reducir la velocidad máxima hasta 60 km/h en algunos tramos. Si un conductor circula a la velocidad estándar de 120 km/h sin atender a la señalización dinámica, podría estar incurriendo en una infracción grave, al superar en más de un 50 % el límite permitido temporalmente.

La señalización variable electrónica en la AP-7 informa a los conductores de cada cambio en el límite de velocidad al instante. (Imagen Ilustrativa Infobae)

El sistema está diseñado para informar continuamente al conductor, de modo que los cambios de velocidad no tomen por sorpresa a quienes respeten las indicaciones de los paneles. Según la Dirección General de Tráfico (DGT), la clave es prestar atención a la señalización variable y adaptar la conducción a lo que marque en cada momento.

En síntesis, la AP-7 ya no tiene un único límite para todo el año: la velocidad permitida es ahora una variable que depende tanto del contexto externo como de la propia regulación de la DGT en coordinación con la IA.

Qué otros países han adoptado la misma alternativa con la IA

El uso de sistemas de velocidad dinámica gestionados por IA no es exclusivo de España. Países como Alemania y Francia llevan años utilizando tecnologías similares para adaptar los límites a la realidad cambiante de sus autopistas. Allí, la experiencia demuestra que los conductores se adaptan rápidamente a la señalización variable y que el sistema ayuda a reducir accidentes, especialmente en zonas de tráfico denso o condiciones meteorológicas cambiantes.

Alemania y Francia aplican sistemas de velocidad dinámica gestionados por IA, logrando reducir accidentes y mejorar la fluidez del tráfico. (Imagen ilustrativa Infobae)

En Alemania, la reducción de la velocidad durante las horas punta ha conseguido disminuir la siniestralidad y mantener la fluidez del tráfico sin necesidad de recurrir a límites fijos más bajos. En Francia, la velocidad dinámica se ha implementado con éxito en tramos de alto riesgo, como en carreteras con curvas peligrosas o en regiones donde el clima puede cambiar bruscamente.

En España, la normativa general mantiene por ahora el límite genérico de 120 km/h en autopistas, pero la experiencia de la AP-7 servirá de base para posibles extensiones a otras grandes arterias del país.