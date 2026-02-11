Tecno

India exige etiquetas obligatorias en contenido generado por IA

Esta medida tiene como objetivo garantizar que los usuarios puedan identificar fácilmente cuándo una publicación ha sido producido o modificado por IA

El propósito es que la
El propósito es que la distinción entre lo auténtico y lo artificial sea inmediata. (Imagen ilustrativa Infobae)

El gobierno de la India ha dado un paso decisivo en la regulación digital al exigir que todo contenido generado por inteligencia artificial lleve una etiqueta obligatoria y visible. Esta medida, que entra en vigor el 20 de febrero, tiene como objetivo garantizar que los usuarios puedan identificar fácilmente cuándo una publicación, imagen, video o audio ha sido producido o modificado por IA.

El cambio en la normativa forma parte de una actualización más amplia de las reglas de tecnología de la información del país, que ahora sitúan a la India entre los reguladores más estrictos del mundo en materia de transparencia digital y control de contenidos.

Regulación de IA en India: nuevas reglas para identificar contenido artificial

La actualización de las normas de tecnología de la información de 2021 introduce la obligación de que las plataformas digitales etiqueten de manera destacada cualquier contenido generado por IA.

El gobierno de la India
El gobierno de la India ha anunciado que las empresas de redes sociales deberán eliminar contenido ilegal. (Imagen ilustrativa Infobae)

Las etiquetas en contenido generado por IA son identificadores (visibles o técnicos) utilizados por plataformas sociales como Facebook, Instagram, TikTok y YouTube para señalar que una imagen, video, audio o texto ha sido creado o alterado por inteligencia artificial.

Aunque una propuesta previa sugería marcar al menos el 10% de la superficie o duración de estos materiales, la versión definitiva se centra en la visibilidad clara de la etiqueta para todos los usuarios.

El propósito es que la distinción entre lo auténtico y lo artificial sea inmediata y no dé lugar a confusiones, en un contexto donde la proliferación de imágenes y videos manipulados genera crecientes desafíos para la confianza y la seguridad en línea.

Contexto global y reacción de la industria tecnológica

Esta decisión refuerza el papel de la India como pionera en la regulación de inteligencia artificial aplicada a contenidos digitales. La exigencia de etiquetado coincide con un entorno internacional donde gobiernos de distintas regiones, como la Unión Europea y Brasil, demandan mayor claridad y responsabilidad a las plataformas tecnológicas.

El objetivo del etiquetado del
El objetivo del etiquetado del contenido generado por IA es mejorar la transparencia, combatir la desinformación y educar a los usuarios sobre el origen del mismo. (Imagen ilustrativa Infobae)

Sin embargo, el enfoque indio es especialmente severo, tanto por la amplitud de la obligación como por los plazos que impone para el cumplimiento.

El endurecimiento de las reglas también ha generado inquietud en la industria tecnológica, ya que se suma a otras exigencias de retirada rápida de contenidos ilegales.

Mientras el gobierno busca proteger a los usuarios y combatir la desinformación, empresas como Meta, YouTube y X enfrentan el reto de adaptar sus sistemas para cumplir con la nueva normativa en un mercado de mil millones de usuarios.

La medida marca un precedente importante y anticipa debates sobre el equilibrio entre control regulatorio, innovación y derechos digitales en la era de la inteligencia artificial.

El gobierno indio ha ordenado
El gobierno indio ha ordenado la eliminación de miles de publicaciones. (Imagen ilustrativa Infobae)

Redes sociales deberán eliminar contenido ilegal en solo tres horas

El gobierno de la India ha anunciado que las empresas de redes sociales deberán eliminar contenido ilegal en un plazo máximo de tres horas tras recibir la notificación, una reducción significativa respecto a las 36 horas que se otorgaban anteriormente. Esta estricta exigencia representa un importante reto operativo para plataformas como Meta, YouTube y X.

Con esta decisión, India consolida su papel como uno de los países con normativas más estrictas en la regulación del contenido digital, obligando a las plataformas a encontrar un equilibrio entre el cumplimiento legal y las preocupaciones sobre la censura en un mercado que supera los mil millones de usuarios de internet.

En los últimos años, el gobierno indio ha ordenado la eliminación de miles de publicaciones, como reflejan los informes de transparencia de las empresas tecnológicas. Solo Meta, por ejemplo, restringió más de 28.000 contenidos en los primeros seis meses de 2025 tras requerimientos oficiales.

