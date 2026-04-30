Adiós a pagar dinero por más megas: 5 trucos para mejorar la velocidad de la red WiFi en el hogar

Es posible potenciar la red WiFi con ajustes sencillos que no requieren conocimientos técnicos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Es común que la mayoría de hogares opten por incrementar el plan contratado de internet ante problemas de velocidad en el WiFi, sin considerar alternativas que pueden optimizar el uso de la red existente.

No obstante, antes de pensar en gastar dinero, es clave probar algunos ajustes sencillos en el router de WiFi que en la mayoría de casos suelen mejorar la velocidad de internet y ampliar su cobertura.

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Las pautas que se explicarán permiten aprovechar al máximo el servicio contratado, evitando gastos innecesarios y favoreciendo una experiencia digital más fluida para quienes dependen de la conectividad en sus actividades cotidianas.

Por qué es clave reiniciar el router de WiFi

El primer paso que sugieren los expertos de High Speed Internet consiste en apagar y volver a encender tanto el módem como los dispositivos conectados a la red WiFi. Esta acción sencilla elimina problemas temporales y restablece el flujo normal de datos.

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El reinicio del módem soluciona varios problemas. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Sumado a reiniciar el módem, es relevante apagar el WiFi en todos los dispositivos inalámbricos del hogar y volver a activarlo tras unos segundos. Este procedimiento permite que cada aparato se reconecte correctamente, generando una mejora perceptible en la velocidad.

Los expertos sugieren realizar este proceso al menos una vez cada pocos meses, planificando el reinicio para momentos en los que nadie necesite la conexión, porque la red quedará inactiva durante algunos minutos.

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De qué forma la ubicación del router influye en el rendimiento de la red WiFi

La posición del router dentro de la casa impacta de manera directa en la calidad de la señal WiFi. Colocar el router en un extremo de la casa puede generar zonas con cobertura limitada, afectando la velocidad en habitaciones alejadas.

De acuerdo con expertos el lugar ideal para el router es una ubicación central y elevada, cercana a los espacios donde más se utiliza internet. Instalar el router en un sótano, armario o detrás de muebles metálicos puede bloquear o debilitar la señal.

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Materiales, objetos y electrodomésticos pueden interferir en el funcionamiento del router. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, los materiales que componen paredes y muebles influyen en la propagación de la señal. El metal, la piedra, los azulejos y el agua actúan como barreras que reducen el alcance del WiFi.

Por este motivo, resulta conveniente evitar la proximidad del router a baños, acuarios o electrodomésticos que puedan interferir. Otros dispositivos que emiten ondas de radio, como teléfonos inalámbricos y microondas, pueden ocasionar interrupciones en la conexión.

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Qué banda de frecuencia es mejor para la conexión inalámbrica

Los routers modernos operan principalmente en dos bandas de frecuencia: 2.4 GHz y 5 GHz. Elegir la banda adecuada para cada situación puede marcar la diferencia en la experiencia de navegación.

La banda de 2.4 GHz es la más utilizada y ofrece mayor alcance, lo que favorece la conexión en zonas alejadas del router. Sin embargo, suele estar más saturada y puede presentar interferencias de otros dispositivos cercanos.

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Se debe aprovechar las opciones de 2.4 GHz y 5 GHz según las necesidades de cobertura y velocidad. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En cambio, la banda de 5 GHz proporciona velocidades superiores pero con un alcance menor. Si se detectan problemas de interferencia o lentitud, cambiar la conexión a la otra banda disponible puede resultar en una mejora inmediata.

En la configuración del dispositivo, las redes suelen aparecer diferenciadas por la frecuencia, permitiendo seleccionar la opción más conveniente según la ubicación y las necesidades de velocidad.

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Cómo ajustar las antenas del router para mejorar la cobertura

Algunos routers cuentan con antenas externas que pueden cambiarse de posición para modificar la distribución de la señal. Orientar las antenas de forma vertical ayuda a expandir la cobertura en un plano horizontal, mientras que una posición horizontal favorece la propagación en pisos superiores o inferiores.

Las antenas son las encargadas de orientar la señal por la vivienda. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En caso de routers con antenas internas, este paso no será aplicable. Sin embargo, quienes disponen de modelos con antenas externas pueden experimentar mejoras notables al realizar ajustes simples, sobre todo en viviendas de varios niveles o con zonas de difícil acceso para la señal inalámbrica.

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En qué momento es mejor usar un cable ethernet

El uso de una conexión Ethernet representa una alternativa eficaz para optimizar la velocidad y la estabilidad en dispositivos que requieren un alto rendimiento, como computadoras de escritorio, consolas de videojuegos o televisores inteligentes.

Asimismo, los expertos aseguran que las conexiones cableadas superan a las inalámbricas en velocidad y fiabilidad, eliminando posibles interferencias y caídas temporales.