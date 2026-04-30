Valve confirma que la Steam Deck 2 llegará después de la Steam Machine

La Steam Deck 2 solo llegará si representa un salto notable en potencia y autonomía. (Europa Press)

Valve ha dado señales claras sobre el futuro de su consola portátil: la Steam Deck 2 está en desarrollo, pero su lanzamiento no se producirá antes de la llegada al mercado de la Steam Machine. La compañía, que en los últimos años ha intensificado su apuesta por el hardware, busca dar un salto significativo en rendimiento antes de renovar uno de sus productos estrella.

Rumores y confirmaciones en torno a la Steam Deck 2

A finales de 2025 comenzaron a circular rumores sobre el desarrollo de una sucesora para la Steam Deck. En ese momento, un ingeniero de Valve reconoció que la empresa evaluaba cuidadosamente si una nueva versión aportaría mejoras de rendimiento lo suficientemente notables como para justificar su lanzamiento.

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Cinco meses después, la postura de Valve es más contundente: “Estamos trabajando intensamente en ella”, aseguró el programador Pierre-Loup Griffais al ser consultado por IGN.

El éxito de la Steam Deck motivó a la compañía a seguir invirtiendo en hardware propio. (Europa Press)

Este cambio de discurso refleja la importancia estratégica que Valve otorga a la Steam Deck, una consola que desde su lanzamiento se estableció como un éxito de ventas y que en sus primeros meses obligó a la empresa a implementar listas de espera y medidas contra la reventa para cubrir la demanda.

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El lanzamiento de la Steam Machine, la antesala de la nueva portátil

Valve no solo tiene en agenda la Steam Deck 2. La compañía sigue adelante con el desarrollo de otros dispositivos, como el Steam Controller —que se lanza la semana próxima—, la Steam Machine y la Steam Frame, cuyos detalles de fecha y precio aún no se han anunciado oficialmente. Sin embargo, Valve ha asegurado que estos productos llegarán y que forman parte de una evolución natural de la línea de hardware de la empresa.

El propio Griffais lo explicó así: “Si miras nuestros proyectos de hardware a lo largo de los años, puedes trazar una línea directa desde Steam Controller y la Steam Machine originales hasta la primera Steam Deck. Y esperamos que Steam Deck 2 siga esta misma línea, donde gran parte de lo que estamos haciendo ahora mismo sirve de aprendizaje que estamos acumulando para ella”.

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La experiencia acumulada con Steam Machine y otros dispositivos influirá en el desarrollo de la nueva consola. (Europa Press)

Rendimiento, la clave antes de renovar la Steam Deck

Valve ha sido clara en su enfoque: la nueva Steam Deck no llegará al mercado a menos que pueda ofrecer un salto tecnológico realmente relevante. “No nos interesa lanzar una consola que proporcione un 20, un 30 o incluso un 50% más de rendimiento con la misma duración de batería. Queremos algo más marcado que eso”, afirmó Griffais.

La empresa ha estado monitoreando de cerca los avances en la tecnología del silicio y, según sus ingenieros, ya tienen una “muy buena idea” de cómo será la próxima versión de su consola portátil. La prioridad está en ofrecer una mejora sustancial, tanto en potencia como en eficiencia energética, para no defraudar a los usuarios que ya cuentan con la Steam Deck original.

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El éxito de la Steam Deck y el futuro del hardware de Valve

El recorrido de la Steam Deck desde su lanzamiento ha sido positivo pese a los desafíos iniciales. Su recepción en el mercado y la respuesta de la comunidad han validado la apuesta de Valve por el segmento portátil. Sin embargo, la compañía es consciente de que un simple aumento incremental en el hardware no sería suficiente para repetir el éxito, especialmente entre quienes ya poseen la primera versión.

Valve prioriza la Steam Machine antes de lanzar la nueva versión de su consola portátil. (Europa Press)

La estrategia de Valve parece clara: antes de lanzar la Steam Deck 2, utilizarán el desarrollo y la llegada de productos como la Steam Machine y el Steam Frame para acumular experiencia y perfeccionar su tecnología. Según los comentarios de Griffais, la Steam Deck 2 llegará después de la Steam Machine y lo hará con el objetivo de marcar una diferencia real en rendimiento y experiencia de usuario.

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