Windows K2 sería la apuesta secreta de Microsoft para corregir los problemas de Windows 11

Microsoft estaría haciendo un nuevo sistema operativo que corrige errores de Windows 11.

Microsoft habría iniciado un proyecto interno conocido como Windows K2, una iniciativa orientada a solucionar varios de los problemas que más críticas han generado alrededor de Windows 11 desde su lanzamiento. Según un informe publicado por Windows Central, el plan no corresponde a una nueva versión del sistema operativo ni a un supuesto Windows 12, sino a una estrategia enfocada en mejorar rendimiento, estabilidad y experiencia de uso.

El objetivo principal sería corregir aspectos que han afectado la percepción de Windows 11 durante los últimos años, incluyendo el exceso de funciones poco optimizadas, el mayor consumo de recursos frente a Windows 10 y la integración cada vez más visible de herramientas basadas en inteligencia artificial.

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De acuerdo con el reporte, Microsoft busca cambiar parte de su estrategia de desarrollo para priorizar la calidad y fiabilidad antes de lanzar nuevas funciones al público general. Esto implicaría controles internos más estrictos y un enfoque menos acelerado en la publicación de novedades.

Microsoft estaría trabajando en un nuevo sistema operativo que corrige errores de Windows 11. (Microsoft)

Microsoft quiere un Windows más ligero y rápido

Uno de los pilares de Windows K2 estaría centrado en el rendimiento general del sistema operativo. El informe señala que Microsoft trabaja en optimizaciones para componentes clave como el Explorador de archivos, los menús contextuales y el desempeño en videojuegos.

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También se menciona una reducción del consumo de memoria en segundo plano y menos procesos ejecutándose de forma permanente, algo que podría ayudar a mejorar la experiencia tanto en computadoras modestas como en equipos de alto rendimiento.

En el área gaming, SteamOS aparece como una de las referencias internas que Microsoft estaría observando para mejorar la eficiencia de Windows en consolas-PC y dispositivos portátiles similares a Steam Deck o ASUS ROG Ally.

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Windows K2 está centrado en mejorar el redimiento de Windows 11.

El objetivo sería ofrecer un sistema operativo más competitivo en hardware equivalente, especialmente en un momento donde crece el interés por dispositivos portátiles orientados a videojuegos.

Cambios en la interfaz y menos elementos invasivos

Otra parte importante del proyecto estaría enfocada en la experiencia visual y la interfaz de usuario. Según Windows Central, Microsoft planea ampliar el uso de WinUI 3 y desarrollar un nuevo compositor gráfico para hacer que Windows 11 se sienta más fluido y moderno.

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Entre los cambios mencionados aparece un rediseño del menú Inicio, que sería reconstruido desde cero para mejorar velocidad, personalización y organización de contenidos.

Microsoft busca que Windows 11 sea más fluido. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Además, Microsoft estaría evaluando recuperar funciones históricas muy solicitadas por los usuarios para la barra de tareas, así como reducir elementos considerados intrusivos dentro del sistema operativo.

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Entre ellos figuran los anuncios integrados en el menú Inicio y la fuerte presencia de contenido de MSN dentro del panel de Widgets, dos aspectos que han recibido críticas frecuentes por parte de la comunidad.

La inteligencia artificial también forma parte del debate

El informe sostiene que parte del desgaste de Windows 11 está relacionado con la creciente incorporación de funciones de inteligencia artificial dentro del sistema operativo.

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En los últimos meses, Microsoft intensificó la integración de herramientas basadas en IA mediante servicios como Copilot y nuevas experiencias automatizadas dentro de Windows. Aunque la compañía considera que estas funciones representan el futuro del sistema operativo, algunos usuarios perciben que añaden complejidad y mayor consumo de recursos.

Microsoft buscaría reducir la IA en su sistema. (Microsoft)

Con Windows K2, Microsoft intentaría equilibrar innovación y estabilidad, evitando que las nuevas herramientas afecten negativamente el rendimiento general del sistema.

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Una estrategia que ya empieza a notarse

Aunque Microsoft no confirmó oficialmente la existencia de Windows K2, varios cambios recientes en las versiones Insider de Windows 11 parecen alinearse con esa estrategia.

Durante los últimos meses, la compañía comenzó a enfocarse más en mejoras de estabilidad, correcciones internas y actualizaciones menos invasivas, en lugar de introducir constantemente nuevas funciones experimentales.

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El informe indica que K2 serviría como marco más amplio para consolidar este cambio de enfoque dentro del desarrollo de Windows.

Microsoft se encuentra desarrollando mejoras para Windows 11. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Recuperar la confianza de los usuarios

Más allá de las mejoras técnicas, otro de los objetivos del proyecto sería reconstruir la relación entre Microsoft y la comunidad de usuarios de Windows.

Windows 11 ha recibido críticas desde su lanzamiento por requisitos de hardware más estrictos, problemas de rendimiento y decisiones de diseño que algunos consideran menos prácticas frente a Windows 10.

Por ello, Microsoft buscaría reforzar la comunicación directa con usuarios y desarrolladores, intentando recuperar parte de la confianza perdida durante los últimos años.

Por ahora, Windows K2 continúa siendo un proyecto no oficial y basado en información filtrada. Sin embargo, el reporte de Windows Central refleja un cambio de dirección que ya empieza a percibirse dentro de la evolución reciente de Windows 11.