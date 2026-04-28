Guatemala

El presidente Arévalo oficializa cronograma de entrevistas a candidatos para la Fiscalía General, las cuales inician hoy

Las reuniones individuales que sostendrá el mandatario con los seis aspirantes buscan evaluar propuestas y trayectorias a fin de elegir a quien dirigirá el Ministerio Público, en un proceso reservado y supervisado por instancias oficiales

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Un hombre con gafas y traje habla desde un podio de madera con el escudo de Guatemala. A su lado, la bandera de Guatemala. Tres personas sentadas detrás
El presidente Bernardo Arévalo en conferencia de prensa se dirige a los medios de comunicación de Guatemala. (Diario de Centroamérica)

El presidente Bernardo Arévalo inicia el proceso de entrevistas individuales con los seis candidatos para ocupar la Fiscalía General de Guatemala, en un procedimiento bajo estricta reserva que definirá el futuro del Ministerio Público durante los próximos cuatro años.

El mandatario busca, a través de encuentros privados con cada postulante, evaluar sus perfiles y propuestas, apostando a restaurar la autonomía de una institución que, según expresó, ha sido “cooptada por redes político-criminales para generar impunidad, criminalizar a personas y llevar a cabo persecuciones motivadas política o espuriamente”.

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La serie de entrevistas, se desarrollará a partir de este martes 28 hasta el jueves 30 de abril, con la presencia de los seis profesionales que integran la nómina final remitida por la Comisión de Postulación. El calendario se dispuso conforme al orden de votos obtenidos por cada candidato en la Comisión, lo que determinó la secuencia de los encuentros privados, según certificó el presidente y confirmaron los canales gubernamentales.

El calendario de entrevistas distingue la evaluación directa y privada por orden de votación

El cronograma oficial establece que el martes 28 de abril se presentarán Gabriel Estuardo García Luna a las 15:00 y Beyla Adaly Estrada Barrientos a las 17:00. El miércoles 29 de abril, acudirán Carlos Alberto García Alvarado a las 15:00 y César Augusto Ávila Aparicio a las 17:00. Por último, el jueves 30 de abril asistirán Julio César Rivera Clavería a las 15:30 y Néstor Guilebaldo de León Ramírez a las 17:30. Este orden fue confirmado por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia tras publicar la agenda oficial.

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Previo a la difusión de la agenda, Arévalo señaló que las entrevistas se programaron siguiendo la cantidad de votos recibidos por cada aspirante en la Comisión de Postulación, destacando que este mecanismo garantiza un proceso transparente y basado en méritos, de acuerdo con la Secretaría de Comunicación Social.

Gráfico con el logo del Gobierno de Guatemala y el título 'Entrevistas Candidatos a Fiscal General'. Muestra seis fotos de candidatos con nombres y horarios de entrevistas
El Gobierno de Guatemala presenta el calendario de entrevistas para los candidatos al cargo de Fiscal General, programadas entre el 28 y 30 de abril. (Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia de Guatemala)

Durante las entrevistas, se preguntará a cada candidato por su propuesta para recuperar la autonomía del Ministerio Público. El mandatario explicó: “Necesitamos una Fiscalía General que cumpla con sus funciones tal y como están establecidas en la Constitución y en la ley, de manera independiente, autónoma y apegada a la legislación, que verdaderamente prevenga que se pliegue a intereses políticos o criminales, o de otro tipo, para ser utilizada como herramienta para generar impunidad o criminalización”, según consta en las declaraciones oficiales difundidas por la Secretaría.

La elección del nuevo fiscal general busca restaurar la independencia institucional tras intentos de impugnación

La designación del futuro fiscal general es una de las principales decisiones del Ejecutivo, ya que el seleccionado estará a cargo de la persecución penal y de garantizar el funcionamiento independiente de la principal institución judicial del país. Arévalo sostuvo que la selección debe priorizar el profesionalismo y el apego a la legalidad, rechazando toda injerencia política, según expresó en la rueda de prensa oficial.

Al ser consultado sobre el significado de esta selección y sus consecuencias para Guatemala, Bernardo Arévalo dio inicio al proceso de entrevistas individuales y privadas con los seis aspirantes a fiscal general, priorizando la independencia y restauración de la autonomía del Ministerio Público, con el objetivo de asegurar que la institución se enfoque en la persecución real del crimen y no en la instrumentalización política, como denunció el propio mandatario en declaraciones recogidas por la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

Esta etapa se produce tras confirmarse, según el presidente durante la misma conferencia, que varias impugnaciones contra la nómina final de candidatos no afectaron la legalidad del proceso. La inclusión de la sexta aspirante, conforme dispuso la Comisión de Postulación de acuerdo al puntaje obtenido, reafirma que la deliberación presidencial considera tanto la evaluación formal previa como el contacto directo entre el jefe del Estado y cada postulante, información proporcionada por los canales oficiales de gobierno.

La última decisión quedará en manos del presidente tras concluir la ronda de entrevistas, culminando un procedimiento que, para Arévalo, resulta “clave para definir quién liderará la institución responsable de la persecución penal en el país”, según detalló la Secretaría de Comunicación Social de la Presidencia.

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