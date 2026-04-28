El Salvador

Ministerio de Salud reporta 60 casos de fiebre tifoidea entre enero y abril de 2026, en El Salvador

Una actualización del Ministerio de Salud señala un repunte en las infecciones ocasionadas por Salmonella Typhi, especialmente durante abril, lo que refuerza la importancia del control higiénico y la vigilancia epidemiológica

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El Ministerio de Salud reporta 60 casos de fiebre tifoidea entre enero y abril de 2026 en El Salvador. (Imagen ilustrativa Infobae)

En el país se reportan 60 casos de fiebre tifoidea entre el 1 de enero y el 18 de abril de 2026, según el boletín epidemiológico del Ministerio de Salud. La última semana registrada concentra la cifra más alta, con siete personas diagnosticadas. Tanto en la semana del 22 al 28 de marzo como en la del cinco al 11 de abril, se notificaron seis nuevos afectados en cada una.

Qué es la fiebre tifoidea y cómo se transmite

La fiebre tifoidea es una infección causada por la bacteria Salmonella Typhi, considerada potencialmente mortal por la Organización Mundial de la Salud.

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La transmisión ocurre principalmente por el consumo de agua o alimentos contaminados. Una vez dentro del organismo, la bacteria se multiplica y se disemina a través del torrente sanguíneo.

Esta enfermedad afecta solo a los seres humanos. Las personas infectadas pueden portar la bacteria en sangre y tracto intestinal, y continuar transmitiéndola a otros mediante las heces, incluso después de que los síntomas hayan desaparecido.

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Síntomas, diagnóstico y tratamiento

Entre los síntomas de la fiebre tifoidea se encuentran la fiebre alta persistente, fatiga, dolor de cabeza, náuseas, dolor abdominal y alteraciones digestivas, como estreñimiento o diarrea.

Algunos pacientes pueden presentar sarpullido. Los casos graves pueden derivar en complicaciones y riesgo de muerte.

La confirmación de la enfermedad requiere un análisis de sangre para identificar la bacteria. El tratamiento se basa en antibióticos, aunque la resistencia a los antimicrobianos es cada vez más frecuente en zonas endémicas, lo que puede requerir alternativas terapéuticas más complejas y costosas.

Durante el tratamiento, es esencial completar el ciclo de antibióticos prescrito y mantener medidas estrictas de higiene: lavarse las manos con agua y jabón después de ir al baño y evitar manipular alimentos para otras personas. El médico debe realizar pruebas de control para asegurar la eliminación completa de la bacteria.

Infografía sobre 60 casos de fiebre tifoidea en El Salvador en 2026, con imágenes de médicos, bacterias, mapa nacional y gráficos de evolución semanal y acumulado.
La transmisión de la fiebre tifoidea ocurre por contacto con agua o alimentos contaminados, según la OMS y autoridades nacionales. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Prevención, vacunas y recomendaciones para viajeros

La fiebre tifoidea es más habitual en lugares con acceso limitado a agua potable y saneamiento deficiente. Para prevenirla, la OMS recomienda garantizar agua segura, higiene adecuada en la manipulación de alimentos y vacunación para niños desde los seis meses y adultos hasta los 45 o 65 años, según la vacuna disponible.

Existen tres tipos principales de vacunas: la conjugada, que se administra en una sola dosis; una inyectable de antígeno purificado para mayores de dos años; y una vacuna oral de virus atenuados, recomendada para personas mayores de seis años. Las vacunas tradicionales requieren refuerzos periódicos y no están aprobadas para menores de dos años.

La vacunación está especialmente aconsejada para quienes viajan a zonas endémicas, aunque el riesgo suele ser bajo en destinos turísticos o de negocios con altos estándares de higiene. Para reducir el peligro de contagio, se recomienda consumir únicamente alimentos bien cocidos y calientes, evitar productos lácteos sin pasteurizar y no consumir hielo de origen incierto.

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La infección por Salmonella Typhi puede ocasionar síntomas como fiebre alta persistente, dolor abdominal y alteraciones digestivas. (Imgen: cortesía)

Si no se puede garantizar la potabilidad del agua, lo mejor es hervirla o desinfectarla adecuadamente. El lavado frecuente de manos, sobre todo tras ir al baño o tener contacto con animales, y la limpieza cuidadosa de frutas y verduras antes de consumirlas son prácticas clave para la prevención.

El reciente aumento de casos evidencia que la fiebre tifoidea sigue siendo un desafío de salud pública en El Salvador. La detección temprana, la educación sobre medidas preventivas y el acceso a tratamiento adecuado resultan fundamentales para contener la transmisión y proteger a la población.

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