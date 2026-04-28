Copa Airlines firma orden de compra de 60 nuevos aviones y lleva a 100 su plan de expansión hasta 2034

Copa Airlines anunció la compra de 60 nuevos aviones que se suman a 40 pendientes de entrega para completar un plan de 100 aeronaves. REUTERS/Enea Lebrun

Copa Airlines anunció la compra de hasta 60 nuevas aeronaves Boeing 737 MAX, una operación que, sumada a órdenes previas, llevará a la aerolínea a incorporar 100 nuevos aviones hacia 2034, consolidando su centro de conexiones en el Aeropuerto Internacional de Tocumen y reforzando su papel como uno de los principales operadores aéreos de América Latina.

El acuerdo incluye 60 aeronaves adicionales que se suman a 40 unidades pendientes de entrega de una compra anterior, lo que permitirá a Copa Airlines duplicar su flota y superar las 200 aeronaves en los próximos años, según explicó su director ejecutivo, Pedro Heilbron.

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El directivo subrayó que esta expansión tendrá un impacto directo en la conectividad, el turismo y múltiples sectores económicos, al señalar que el crecimiento proyectado implica más rutas, mayor frecuencia de vuelos y una ampliación significativa del hub regional en Panamá.

En términos financieros, la operación representa una inversión de gran escala. A precio de lista, la nueva orden supera los $7,000 millones, mientras que las 40 aeronaves anteriores se estiman en unos $5,000 millones adicionales, aunque el costo real es menor debido a descuentos negociados con el fabricante.

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Pedro Heilbron, director ejecutivo y CEO de Copa Airlines, indicó que cada aeronave genera alrededor de 70 empleos directos en Panamá, por lo que la incorporación de 100 aviones podría representar más de 7,000 nuevas plazas directas. REUTERS/Enea Lebrun

Aun así, se trata de compromisos de inversión de alto impacto para la aerolínea y el país, que reflejan una estrategia de crecimiento sostenido a largo plazo en una industria caracterizada por su alta volatilidad.

Durante el anuncio, el presidente José Raúl Mulino destacó que la compra constituye una decisión histórica que evidencia la confianza en Panamá como plataforma de conectividad internacional, subrayando que el crecimiento de Copa está estrechamente ligado al desarrollo del Aeropuerto Internacional de Tocumen y a iniciativas como el programa Stop Over, que ha incrementado el número de visitantes que deciden permanecer en el país durante sus escalas.

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Mulino también advirtió que esta expansión requerirá nuevas inversiones en infraestructura aeroportuaria, ya que los planes actuales estaban diseñados para absorber las 40 aeronaves ya en proceso de entrega.

Con la incorporación de los nuevos aviones, será necesario ampliar la capacidad operativa del aeropuerto en una segunda etapa, con el objetivo de sostener el crecimiento del llamado Hub de las Américas y garantizar la eficiencia del sistema.

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José Raúl Mulino, presidente de la República de Panamá, destacó que la compra fortalece la conectividad del país y abre oportunidades de empleo y crecimiento vinculadas al hub aéreo de Tocumen. REUTERS/Enea Lebrun

Desde el fabricante, José Sicilia, vicepresidente de Ventas para América Latina y el Caribe de Boeing, calificó la orden como “significativa” y destacó que Copa Airlines es uno de los clientes estratégicos más importantes de Boeing en la región, con más de cuatro décadas operando aeronaves de la familia 737.

El ejecutivo señaló que la aerolínea panameña es un ejemplo de eficiencia operativa, capaz de maximizar el rendimiento de las aeronaves en rutas de largo alcance, mientras conecta múltiples destinos en el continente.

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Sicilia también indicó que la demanda de aeronaves en América Latina continuará en crecimiento, con proyecciones que estiman la necesidad de más de 2,000 nuevos aviones en los próximos 20 años, impulsadas tanto por la expansión del mercado como por la renovación de flotas.

En ese contexto, resaltó que la aviación es un factor clave para el desarrollo económico, al facilitar la conectividad en una región con grandes distancias geográficas y limitaciones en otros medios de transporte.

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Por su parte, Heilbron detalló que el impacto de esta expansión no solo será operativo, sino también laboral. Explicó que cada aeronave genera alrededor de 70 empleos directos, lo que implica la creación de más de 7,000 nuevos puestos de trabajo directos con la incorporación de las 100 unidades, cifra que podría traducirse en hasta 70,000 empleos indirectos e inducidos en sectores vinculados al turismo y los servicios.

Las aeronaves serán incorporadas progresivamente hasta 2034 como parte de la expansión de la aerolínea. REUTERS/Genna Martin/File Photo

El directivo también enfatizó que el crecimiento de la flota permitirá a Copa Airlines abrir nuevas rutas y fortalecer su red actual, que ya alcanza cerca de 88 destinos en América. Esta expansión busca mantener el liderazgo del hub panameño frente a otros centros de conexión en la región, en un entorno competitivo donde la eficiencia operativa y la capacidad de adaptación son determinantes.

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La operación se enmarca en un momento de recuperación y expansión de la industria aérea, tras los desafíos recientes en la cadena de suministro global. Según Boeing, la situación muestra signos de mejora, con avances en la estabilidad de las entregas, aunque persisten factores externos que obligan a mantener cautela en la planificación.

La magnitud del acuerdo no solo redefine el futuro de Copa Airlines, sino que posiciona al país como un actor clave en la dinámica aérea de América Latina en la próxima década.

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