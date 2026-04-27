El Salvador

Crecimiento económico de América Central y República Dominicana alcanzará el 3.9% en 2026, según la CEPAL

Las últimas proyecciones regionales advierten una expansión ligeramente superior para 2026, aunque la mayoría de los países experimentará una desaceleración, salvo República Dominicana, que mostrará una recuperación significativa el próximo año

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Un cartel brillante muestra un mapa de Centroamérica y el Caribe con flechas de crecimiento, junto a las banderas y gráficos de siete naciones.
La CEPAL proyecta un crecimiento promedio de 3,9% en 2026 para América Central, excluyendo a Cuba y Haití, destacando diferencias entre países. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Las cifras difundidas este lunes por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) revelan que América Central enfrenta una amplia disparidad económica dentro de la región. El informe señala que, al incluir a Cuba y Haití, el crecimiento proyectado apenas alcanza un 2,2 %, una cifra que expone la magnitud de la crisis que golpea a ambos países caribeños.

Al retirar a Cuba y Haití del análisis, el panorama cambia significativamente: la proyección de crecimiento para 2026 asciende al 3,9 %, superando levemente la estimación del 3,8 % para 2025. Este resultado evidencia que la situación particular de estos dos países incide de manera directa en el promedio regional, distorsionando las perspectivas globales.

De acuerdo con la CEPAL, la diferencia notable en los datos responde a los efectos persistentes de las crisis internas que atraviesan Cuba y Haití, cuyas economías registran retrocesos notables y limitan el avance conjunto de la región.

En términos concretos, la CEPAL atribuye el modesto crecimiento regional —si se consideran todos los países— a factores estructurales que afectan especialmente a Cuba y Haití, mientras que el resto de América Central mantiene una tendencia positiva, aunque con contrastes marcados entre sus principales economías.

Si los datos se desglosan por país, Costa Rica muestra una desaceleración, pasando de un crecimiento de 4.6% en 2025 a 3.9% en 2026.

En El Salvador, la proyección también disminuye, con una tasa de 3.3% para 2026 comparada con el 3.9% del año anterior. Guatemala registra una leve reducción, bajando de 4.3% a 4%. Honduras mantiene una previsión estable de 3.8% para ambos años.

Nicaragua desciende de 4.9% en 2025 a 4.5% en 2026, mientras que la economía panameña baja de 4.4% a 4%. República Dominicana destaca por un repunte, con un crecimiento proyectado de 4% en 2026 frente al 2.1% registrado en 2025.

Las cifras reflejan que, aunque la región en su conjunto mantiene un ritmo de expansión ligeramente mayor para 2026, la mayoría de los países presentan una tendencia de desaceleración, con la excepción de República Dominicana, que experimenta una recuperación relevante en su proyección para el próximo año.

América Latina y el Caribe: crecimiento limitado y desafíos persistentes para 2026

Según el informe, las economías de América Latina y el Caribe registrarían un crecimiento promedio de 2,2% en 2026, según la actualización de proyecciones de la CEPAL. Esta cifra representa una leve revisión a la baja respecto al 2,3% estimado en diciembre de 2025 y refleja un entorno externo más desafiante, marcado por mayores tensiones geopolíticas, condiciones financieras restrictivas y el resurgimiento de presiones inflacionarias globales.

El menor dinamismo proyectado es generalizado: en 24 de los 33 países de la región se espera una desaceleración en 2026, mientras que solo siete muestran una aceleración. De confirmarse estas cifras, la región completaría cuatro años consecutivos con tasas de crecimiento cercanas al 2,3%, evidenciando una baja capacidad estructural para crecer.

La revisión a la baja se explica principalmente por el deterioro del contexto internacional. Factores como el aumento de las tensiones geopolíticas, el conflicto bélico en Medio Oriente y la volatilidad de los mercados financieros y de materias primas han elevado la incertidumbre global. El precio promedio del petróleo en abril de 2026 se ubicó un 74% por encima del promedio de diciembre de 2025, generando nuevas presiones inflacionarias y encareciendo los costos de producción y transporte. A esto se suma el encarecimiento de los alimentos y la desaceleración del crecimiento en socios comerciales clave como la Zona Euro, China e India, junto a una menor expansión del comercio mundial, que crecería 2,7% en 2026 frente al 4,7% de 2025.

Infografía muestra mapa de Centroamérica con flechas y gráficos de crecimiento económico. Título: 'Centroamérica: ¿cómo crecerá cada país en 2026?'. Proyección regional 3,9%.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) proyecta un crecimiento económico del 3,9% para Centroamérica en 2026, con Nicaragua liderando y variaciones significativas por país. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En este contexto, los principales bancos centrales han mantenido posturas cautelosas, sosteniendo condiciones financieras menos favorables de lo esperado. A nivel interno, la expansión regional se vería limitada por un menor dinamismo del consumo privado, mientras que la inversión, aunque muestra signos de recuperación, sigue siendo contenida en la mayoría de los países. Esta tendencia ya era visible desde el segundo semestre de 2025 y se prolonga en 2026, con una expansión moderada del empleo (1,1% en 2026 frente al 1,5% de 2025) y un aumento de la inflación regional, cuya mediana superaría el 3% en 2026, por encima del 2,4% del año anterior.

El desempeño seguirá siendo heterogéneo entre países y subregiones. Nueve países crecerían 4% o más, ocho registrarían expansiones entre 3% y menos de 4%, trece estarían por debajo de ese umbral y tres experimentarían contracciones. América del Sur crecería 2,4% en 2026, por debajo del 2,9% de 2025, y América Central reportaría un incremento de 2,2%, levemente inferior al 2,3% del año anterior, influido por las caídas previstas en Cuba y Haití. Si se excluyen ambos países, América Central promediaría un crecimiento de 3,9% en 2026, frente al 3,8% de 2025. En el Caribe anglófono y neerlandés, el crecimiento sería de 5,6% en 2026, impulsado por Guyana; sin este país, el promedio regional caería a 1,2%, frente al 2% de 2025.

El balance de riesgos para la región sigue siendo alto, con posibles impactos negativos derivados de condiciones financieras restrictivas, presiones inflacionarias, volatilidad internacional, vulnerabilidad a choques externos y debilidad de la demanda interna. Además, factores estructurales como la limitada capacidad de respuesta de políticas públicas y la fragilidad institucional pueden afectar el desempeño económico.

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