El traspaso de poderes en Costa Rica reunirá delegaciones de 71 países el 8 de mayo

La toma de posesión de Laura Fernández Delgado como presidenta de Costa Rica se celebrará el 8 de mayo de 2026. El acto oficial de traspaso de poderes se llevará a cabo en el Estadio Nacional, iniciando con un espectáculo cultural antes de la juramentación formal a las 11:00 a.m. REUTERS/Raquel Cunha

71 países han confirmado su participación en el Traspaso de Poderes en Costa Rica, un evento diplomático de gran relevancia regional, que se celebrará el 8 de mayo en el Estadio Nacional.

El acto contará con delegaciones de distintos continentes, incluidas representaciones de Israel y Estados Unidos, según anunció el Ministerio de Relaciones Exteriores costarricense.

Entre los asistentes se destacan altos funcionarios de España, Ecuador, República Dominicana, Honduras, Guatemala, Chile, Panamá, Países Bajos, Curazao y El Salvador.

A la fecha y según varios medios internacionales, los líderes internacionales que han confirmado su asistencia al traspaso de poderes de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández son Felipe VI, Rey de España, Daniel Noboa, presidente de Ecuador y José Raúl Mulino, mandatario de Panamá.

A la fecha y según varios medios internacionales, uno de los líderes internacionales que ha confirmado su asistencia al traspaso de poderes de la presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández es Felipe VI, Rey de España (Europa Press)

El canciller Arnoldo André también confirmó la llegada de los ministros de Relaciones Exteriores de Nicaragua, Uruguay, Perú y Argentina. Además, podrían asistir viceministros de Estados Unidos, Colombia y México.

En conferencia de prensa, el Ministerio informó que, por temas de seguridad, no se divulgarán los nombres de los miembros de las delegaciones internacionales. André indicó en conferencia de prensa: “Por razones de seguridad no se publican los nombres que van a representar a esos países”, en respuesta a la expectativa generada sobre la representación de Israel y otras naciones.

El presidente de Panamá, José Raúl Mulino también ya confirmó su asistencia al traspaso de mando en Costa Rica.

Además, varios medios locales han mencionado que se espera respuesta de otros mandatarios y líderes mundiales, entre ellos Javier Milei (Argentina), Nayib Bukele (El Salvador) y Marco Rubio (Estados Unidos)

Detalles de la llegada y operativos especiales

Las delegaciones internacionales comenzarán a llegar a Costa Rica desde el 6 de mayo, algunas arribarán el día 7, y otras el mismo día del traspaso. La mayoría de los países participantes cuentan con embajadas acreditadas, lo que permitirá coordinar directamente con las autoridades nacionales los requerimientos de seguridad.

El director de la Policía de Tránsito, Martín Sánchez, informó que se ejecutará un operativo especial entre el 6 y el 10 de mayo desde el aeropuerto Juan Santamaría hasta San José. El objetivo principal es asegurar el desplazamiento fluido y puntual de las comitivas extranjeras hacia los eventos oficiales.

El canciller puntualizó que Costa Rica proporcionará la seguridad preventiva solicitada por las delegaciones, y enfatizó que la prioridad del país anfitrión es que no suceda “ningún evento indeseable” durante la jornada.

Invitados de alto perfil y medidas para la ciudadanía

La Comisión del Traspaso ya confirmó la asistencia del Rey Felipe VI de España, así como de los presidentes Daniel Noboa de Ecuador y Raúl Mulino de Panamá. Estas figuras encabezarán la comitiva de líderes mundiales presentes en la ceremonia.

El 8 de mayo será declarado asueto para el sector público, con excepción del personal esencial, como servicios de emergencia, hospitales y cuerpos policiales. El presidente de la Comisión de Traspaso, Marcos Vargas, explicó que corresponderá a cada empresa privada decidir si otorga el día libre para conmemorar la transición democrática.

La presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández, habla durante una conferencia de prensa con el presidente Rodrigo Chaves en la residencia presidencial, en San José, Costa Rica, el 4 de febrero de 2026. REUTERS/Mayela López

Presupuesto y expectativas

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto definió un presupuesto inicial de ₡100 millones para la organización del Traspaso de Poderes. El monto final podría modificarse en función de las donaciones que se reciban; la cifra oficial se comunicará después del evento.

El evento conllevará importantes ajustes logísticos en la capital y la implementación de medidas especiales para garantizar la seguridad de todos los participantes.