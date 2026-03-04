Señales de que tu PC necesita mantenimiento y cada cuánto tiempo debes hacerlo

Realizar mantenimiento a la PC de manera periódica es importante para garantizar su correcto funcionamiento. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La lentitud constante, los apagados inesperados y los errores de pantalla azul o negra son algunas de las principales señales de que una computadora necesita mantenimiento. Especialistas recomiendan realizar una revisión preventiva cada tres a seis meses para evitar fallas graves que puedan afectar el rendimiento o incluso provocar daños irreparables en los componentes internos.

Millones de personas utilizan una PC, ya sea portátil o de escritorio, para trabajar, estudiar o entretenerse. Sin embargo, con el paso del tiempo es común que el equipo empiece a presentar problemas de funcionamiento. En muchos casos, estos inconvenientes no se deben a la antigüedad del dispositivo, sino a la falta de mantenimiento periódico.

El mantenimiento de computadoras consiste en una serie de acciones técnicas orientadas a garantizar un funcionamiento estable. Estas tareas buscan reducir la posibilidad de cuelgues, bloqueos del sistema, sobrecalentamientos internos y fallas relacionadas con el hardware o el software.

Entre las señales más frecuentes que alertan sobre la necesidad de una revisión se encuentra el funcionamiento lento, incluso al ejecutar tareas básicas. También pueden aparecer dificultades relacionadas con la memoria RAM, pérdida de información almacenada o errores críticos del sistema, como las conocidas pantallas azul o negra.

La ausencia de mantenimiento durante largos periodos puede derivar en problemas más graves. Componentes esenciales como el procesador, el disco duro, los ventiladores, la tarjeta gráfica o las unidades de estado sólido (SSD) pueden sufrir daños progresivos si no se detectan fallas a tiempo. En escenarios extremos, estas averías pueden resultar irreparables o implicar costos elevados de reparación.

Los especialistas distinguen dos tipos de mantenimiento. El primero es el preventivo, cuyo objetivo es identificar y corregir problemas menores antes de que se conviertan en fallas graves.

Este proceso puede incluir limpieza interna para eliminar polvo acumulado, revisión del sistema de ventilación, actualización de software y verificación del estado de los componentes. Se recomienda realizarlo aproximadamente cada cuatro meses, aunque el intervalo puede variar según la intensidad de uso del equipo.

El segundo tipo es el mantenimiento correctivo, que se aplica cuando ya existe una falla. Este puede implicar desde la sustitución de piezas dañadas hasta reparaciones más complejas, como soldaduras en la placa base o el formateo del sistema operativo para solucionar errores de software.

Los expertos advierten que la manipulación inexperta puede agravar los problemas. Abrir el equipo sin los conocimientos adecuados o sin las herramientas correctas puede dañar componentes delicados. Por ello, aconsejan acudir a un técnico especializado para realizar diagnósticos y reparaciones.

La frecuencia ideal de revisión depende del uso. En entornos de trabajo intensivo o en equipos que permanecen encendidos durante muchas horas al día, el mantenimiento debería ser más constante. En términos generales, se aconseja efectuar un análisis del estado del equipo cada tres a seis meses para prolongar su vida útil y mantener un rendimiento óptimo.

Además del mantenimiento técnico, existen prácticas cotidianas que contribuyen al buen funcionamiento de la PC. Mantener actualizado el sistema operativo, evitar la instalación de programas de origen desconocido y realizar copias de seguridad periódicas ayudan a prevenir incidentes mayores.

Ignorar las señales de advertencia puede traducirse en una disminución progresiva del desempeño y en riesgos para la información almacenada. En un contexto en el que la computadora es una herramienta central para múltiples actividades, el mantenimiento periódico se presenta como una medida clave para garantizar estabilidad, seguridad y mayor durabilidad del equipo.