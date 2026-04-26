Copilot ya puede hacer el trabajo por ti en Word y Excel sin tener que decirles cómo hacerlo

La actualización de Microsoft 365 incorpora nuevas funciones automáticas de Copilot en Word, Excel y PowerPoint.

La actualización más reciente de Microsoft 365 convertirá a Copilot en un ejecutor activo de tareas dentro de Word, Excel y PowerPoint. Esta evolución cambia la manera en que se redactan documentos, se analizan datos y se crean presentaciones, permitiendo flujos de trabajo más ágiles y personalizados.

La capacidad de este asistente de IA para ejecutar acciones directamente sobre los archivos representa un avance concreto en la estrategia de inteligencia artificial de Microsoft. Hasta hace poco, el sistema solo recomendaba pasos, pero la decisión final y la ejecución recaían en la persona.

Desde ahora, Copilot puede realizar múltiples acciones nativas —como reescribir, ajustar el tono, generar tablas o reorganizar diapositivas— sin que el usuario deba intervenir en cada pequeño paso.

Qué puede hacer Copilot en Word, Excel y PowerPoint

En Word, la inteligencia artificial es capaz de redactar documentos desde cero, reescribir secciones completas, reestructurar informes extensos y adaptar el tono según la audiencia. El usuario puede solicitar un resultado final complejo, y Copilot se encarga de los múltiples pasos intermedios para lograrlo, agilizando la producción de textos que antes requerían varias revisiones manuales.

La herramienta de inteligencia artificial permite reescribir, reorganizar y analizar información en Microsoft 365 de forma autónoma y personalizada. (MICROSOFT)

En Excel, Copilot permite trabajar con datos de manera autónoma, generando fórmulas, corrigiendo errores en cálculos, creando tablas dinámicas y reorganizando hojas de cálculo completas a partir de instrucciones en lenguaje natural. Esta automatización reduce notablemente el tiempo dedicado a tareas repetitivas o técnicas y acerca el análisis de datos incluso a quienes no son expertos, sin sacrificar el control avanzado para usuarios con conocimientos técnicos.

En PowerPoint, la integración se traduce en la capacidad de crear presentaciones completas desde cero, reorganizar el contenido existente y adaptar el diseño visual respetando las plantillas corporativas o estilos de marca. Copilot ajusta el tono de la presentación según el objetivo y el público, permitiendo producir presentaciones estructuradas y coherentes en menos tiempo.

La experiencia resulta familiar para quienes ya usan las aplicaciones de Microsoft 365. Copilot se integra en la interfaz a través de un panel lateral, desde donde ejecuta acciones sobre el documento abierto. Los cambios son visibles en tiempo real, lo que facilita la supervisión y el ajuste inmediato de las tareas realizadas por la IA.

Cómo utilizar Copilot en las herramientas de Microsoft 365

Para comenzar a aprovechar las funciones avanzadas de Copilot, basta con abrir Word, Excel o PowerPoint y acceder al panel lateral de Copilot. Desde allí, el usuario puede escribir instrucciones en lenguaje natural, como “reescribe este párrafo en un tono más formal” o “genera una tabla con los datos de ventas del último trimestre”.

En Excel, Copilot automatiza cálculos, genera tablas dinámicas y reorganiza hojas, facilitando el análisis de datos incluso para usuarios sin experiencia técnica. (Europa Press)

Cada acción propuesta por Copilot se muestra paso a paso en la barra lateral. El usuario tiene la opción de revisar, aceptar, modificar o deshacer los cambios antes de que se apliquen de forma definitiva. Este diseño busca mantener la confianza y el control del usuario sobre el resultado final, asegurando que sus preferencias de estilo y estructura se respeten en todo momento.

El sistema también permite elegir qué modelo de IA usar para cada tarea, integrando opciones de distintos proveedores según el tipo de trabajo requerido. Aunque la mayoría de los usuarios dejarán la selección en modo automático, esta flexibilidad puede resultar útil para necesidades muy específicas.

Las nuevas capacidades agentic están disponibles para quienes cuenten con suscripciones a Microsoft 365 Copilot y Microsoft 365 Premium. Los usuarios de los planes Personal y Familia también tienen acceso, aunque con algunas diferencias en las funciones disponibles.

El panel lateral de Copilot en Microsoft 365 permite ingresar instrucciones en lenguaje natural y supervisar, modificar o deshacer cambios en tiempo real. (REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo)

Cuál ha sido el impacto en la productividad y adopción de Copilot

Desde la implementación del modo agente, Microsoft reportó un aumento notable en el uso y la satisfacción de los usuarios. En el último mes, Word experimentó un incremento del 52% en la cantidad de pruebas por usuario por semana, Excel subió un 67% y PowerPoint un 11%.

También creció la retención de nuevos usuarios y la tasa de satisfacción, lo que refuerza el valor de Copilot como colaborador real en el entorno de trabajo digital.

El modo agente de Copilot apunta a transformar la productividad en oficinas y entornos laborales. Tareas que antes requerían múltiples pasos manuales ahora pueden resolverse con una sola instrucción, permitiendo dedicar más tiempo a la toma de decisiones y menos a la edición o el análisis rutinario.