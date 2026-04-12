Por qué mi Smart TV no se conecta a internet por WiFi o por cable

Los errores en cada tipo de conexión son solucionables si se siguen ciertos pasos sencillos. (Imagen Ilustrativa Infobae)

En ciertos momentos, si un Smart TV pierde conexión a internet produce dudas y frustración. Los fallos en la conectividad pueden presentarse tanto al intentar usar una red WiFi como al conectar el televisor mediante un cable de red, afectando el acceso a servicios streaming, actualizaciones y diferentes aplicaciones.

Según fabricantes como Sony, existen múltiples razones técnicas que pueden provocar que un televisor inteligente no logre establecer o mantener una conexión estable. Identificar el motivo preciso es clave para resolver el inconveniente de manera eficaz.

Qué puede interferir con la señal WiFi en un Smart TV

Diversos factores pueden afectar la señal inalámbrica que recibe un Smart TV. La presencia de otros dispositivos cerca del televisor o del router puede interferir con la calidad de la conexión.

La cercanía del televisor con electrodomésticos como el microondas pueden afectar la conexión. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Electrodomésticos como microondas, teléfonos inalámbricos o lámparas fluorescentes emiten ondas que pueden generar interferencias y reducir la intensidad de la señal WiFi. Además, la ubicación física del televisor y del router tiene un papel determinante.

Obstáculos como paredes gruesas o pisos entre ambos dispositivos dificultan el paso de la señal, lo que puede provocar desconexiones o impedir que el televisor encuentre la red inalámbrica. En ocasiones, cambiar el router de lugar o acercar el televisor ayuda a mejorar la conexión.

Por qué un Smart TV no detecta una red WiFi

Existen situaciones en las que el televisor no logra detectar la red WiFi. El primer paso sugerido es revisar en el menú del dispositivo que la función WiFi esté habilitada. En el menú de configuración, dentro de la sección de internet y red, la opción WiFi debe aparecer activada para que el aparato busque redes disponibles.

Se debe comprobar desde el control remoto si la opción WiFi está activa en el televisor. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Si la función está correctamente habilitada y el problema persiste, se sugiere apagar y volver a encender tanto el router como el televisor. Este reinicio simple suele resolver fallos temporales en la comunicación entre ambos dispositivos.

En ciertos modelos, actualizar el software del televisor puede solucionar incompatibilidades con redes inalámbricas recientes.

Qué hacer si la conexión por cable falla en el Smart TV

Cuando la conexión por cable presenta problemas, el diagnóstico requiere un proceso diferente. Se debe comenzar por desconectar y volver a conectar el cable de red tanto en el televisor como en el router o módem. Esta acción garantiza que no existan conexiones sueltas o contactos defectuosos.

Otra medida consiste en probar el cable de red en un puerto LAN diferente del router. Si el problema desaparece al utilizar otro puerto, es posible que el puerto original presente algún desperfecto.

Es clave verificar que el cable de conexión no esté defectuoso. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Asimismo, conviene probar con un cable de red distinto, porque los cables pueden dañarse o romperse internamente con el uso, lo cual impide la transmisión de datos.

Cómo saber si el problema está en el televisor, el router o el proveedor de internet

Identificar si el origen del fallo corresponde al televisor, al router o al proveedor de servicios de internet (ISP) es un paso clave en la resolución.

Se debe comprobar si otros dispositivos en el hogar logran conectarse a la misma red. Si todos experimentan problemas, la causa probablemente no está en el televisor, sino en el router o el servicio del ISP.

En estos casos, conviene reiniciar el módem y el router, desenchufando el cable de alimentación durante al menos 60 segundos antes de volver a conectarlo.

El reinicio del módem ayuda a reparar fallas frecuentes en el servicio. (Imagen Ilustrativa Infobae)

Este paso permite que los dispositivos de red se restablezcan por completo y suele resolver fallos temporales. Si la conexión no mejora, se sugiere contactar al proveedor de internet.

En qué momento conviene reiniciar el Smart TV

Si después de revisar cables, puertos y el funcionamiento del router la conexión aún falla, la pauta a seguir es reiniciar el televisor. El proceso de reinicio elimina posibles errores de software que afectan la capacidad del electrodoméstico para conectarse a la red.

Otra clave es mantener actualizado el sistema operativo del televisor para evitar incompatibilidades con nuevas versiones de routers o protocolos de seguridad WiFi.