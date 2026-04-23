Guatemala

El gobierno de Guatemala impulsa estrategia interinstitucional para prevenir la desnutrición aguda en la niñez

Durante la inauguración de un puesto de salud en Escuintla, autoridades destacaron que la intervención abarca una articulación entre sectores estatales, municipales y privados, con atención prioritaria en los primeros años de vida

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Siete personas, incluyendo funcionarios, sentadas en una mesa larga con mantel azul y flores blancas, frente a un cartel "Nutrir es Avanzar"
Vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera y funcionarios de SESAN participan en el lanzamiento del programa "Nutrir es Avanzar" para mejorar la nutrición infantil en el país. (Vicepresidencia de Guatemala)

La vicepresidenta de Guatemala, Karin Herrera, presentó en el municipio de Santa Lucía Cotzumalguapa, departamento de Escuintla, la estrategia Nutrir es Avanzar, una intervención nacional que busca prevenir y reducir la desnutrición aguda en la niñez, situando el cuidado de la primera infancia como eje prioritario.

El programa compromete recursos de diversas instituciones para abordar este desafío estructural. Durante la inauguración del Puesto de Salud Miriam 1, Herrera destacó la corresponsabilidad estatal y municipal.

Señaló que el combate a la desnutrición infantil condiciona el futuro nacional y sostuvo: “La prevención requiere acción nacional, pero también compromiso municipal”, según informó el Gobierno de Guatemala en actividades difundidas por medios oficiales.

La estrategia incorpora el anuncio de una intensificación de acciones multisectoriales dirigidas al desarrollo sostenible de la población infantil. El puesto de salud inaugurado, construido con fondos municipales, es “una muestra de compromiso” con la comunidad local y el objetivo de fortalecer la prevención sanitaria a nivel territorial, según afirmó Herrera.

Durante la jornada, la vicepresidenta enfatizó que aceptar la desnutrición aguda como normalidad implica renunciar al derecho fundamental a crecer con dignidad: “El problema de la desnutrición aguda nos afecta como país y bajo ninguna circunstancia podemos aceptarla como parte de la vida cotidiana”, subrayó.

Al acto asistieron funcionarios gubernamentales, representantes del sector privado, universidades e instituciones comunitarias como el Club de Leones, Ingenio La Unión, Ingenio Pantaleón, Teazazua y United Way.

Los primeros mil días de vida fueron señalados por Herrera como etapa crítica para el desarrollo de los niños en Guatemala. “Es ahí donde se construyen las bases para su salud, aprendizaje y desarrollo; es ahí donde se define el futuro que queremos para Guatemala”.

El mensaje de la vicepresidenta posiciona la primera infancia como un ámbito estratégico para la transformación estructural del país.

Abordaje interinstitucional y articulación comunitaria

“El trabajo conjunto transforma realidades”, remarcó Herrera y describió el enfoque de Nutrir es Avanzar como integral e interinstitucional. La estrategia incluye la participación de los ministerios de Salud Pública y Asistencia Social, Educación, Agricultura y Desarrollo Social, autoridades municipales, comunidades organizadas y el sector privado.

Un grupo de seis personas, en su mayoría mujeres, sonríen mientras sostienen carteles con cruces y un autobús azul frente a un letrero con "Nutrir es Avanzar"
Vicepresidenta de Guatemala, Karin Hererra y personal de salud sonríen durante el lanzamiento del programa nacional 'Nutrir es Avanzar', enfocado en la niñez. (Vicepresidencia de Guatemala)

Entre los componentes clave resaltan la educación en hábitos alimentarios, el papel de la producción agrícola para proveer alimentos nutritivos y la función de la protección social frente al contexto de pobreza.

Además, las municipalidades contribuyen mediante la provisión de servicios básicos como agua potable y saneamiento, junto con la articulación nacional en materia de seguridad alimentaria.

La intervención añade mecanismos de coordinación “más efectivos” derivados de la suma de esfuerzos en todos los niveles de gobierno y sociedad.

Entre las autoridades presentes figuraron Mireya Palmieri, secretaria de la Secretaría de Seguridad Alimentaria y Nutricional (SESAN); Jaime Rolando Cotí, director de la DRIS Escuintla; y Álvaro Reyes, de la Comisión de Salud Comunitaria. El alcalde de Santa Lucía Cotzumalguapa, Julio Armando Paz Espinosa, subrayó el papel del esfuerzo local en el avance sanitario y nutricional.

Proyección de Nutrir es Avanzar en la política guatemalteca

La intervención Nutrir es Avanzar coloca a la niñez y la primera infancia en el centro de la política pública, con el compromiso de “nutrir, proteger y coordinar” señalado como eje para garantizar un futuro digno, según lo expresado por Karin Herrera y difundido por las autoridades guatemaltecas.

En una intervención pública, la vicepresidenta sintetizó el propósito del programa: “Normalizar la desnutrición sería renunciar al derecho fundamental a crecer con dignidad y con oportunidades.” Reiteró la necesidad de incorporar al sistema educativo en la formación de hábitos, colaborar con el sector productivo y agrícola para asegurar alimentos nutritivos, y fortalecer las redes de protección social para apoyar a las familias más vulnerables.

El Gobierno de Guatemala sostuvo que Nutrir es Avanzar es una respuesta articulada que sitúa a las familias y la infancia en el centro de la acción pública, e instó a universidades, sociedad civil e iglesias a sumarse al esfuerzo multisectorial.

Para Karin Herrera, “Guatemala avanza cuando se nutre, cuando protege a la niñez, cuando coordina, cuando coloca a la niñez en el centro de sus decisiones”. Esta visión orienta la implementación de la nueva estrategia, presentada como un “paso firme hacia un futuro más digno y más justo” durante el acto realizado en Escuintla.

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