Honduras

Comisión legislativa recibe primeras postulaciones para CNE y TJE

En medio de un proceso clave para el futuro electoral del país, la comisión del Congreso inicia la recepción de aspirantes al CNE y TJE con escasa participación

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El Congreso Nacional abre proceso para integrar Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral
El Congreso Nacional abre proceso para integrar Consejo Nacional Electoral y Tribunal de Justicia Electoral

La comisión especial del Congreso Nacional encargada de conducir el proceso de selección para llenar vacantes en el Consejo Nacional Electoral (CNE) y el Tribunal de Justicia Electoral (TJE) empezó a recibir las primeras cuatro postulaciones, en el inicio de una convocatoria que ya genera atención en el ámbito político.

El presidente de la comisión, el diputado Antonio César Rivera Callejas, informó que varios de los aspirantes no cumplieron con la entrega completa de la documentación. “Tres de los postulantes no han presentado todo lo solicitado, pero tienen hasta el domingo para completar los requisitos establecidos”, señaló Rivera Callejas.

Según lo detallado por la comisión, el único postulante que presentó su expediente completo es el congresista de Libertad y Refundación (Libre), Germán Altamirano, quien busca ocupar la vacante dejada en el CNE.

Altamirano tomó la decisión tras consensuar con su bancada su aspiración al cargo, en un proceso que no pasa desapercibido debido a su doble rol dentro del mecanismo de selección.

Convocatoria abierta

Al conocer la nómina de aspirantes el Congreso Nacional deberá someterla a votación (Foto: Cortesía)
Al conocer la nómina de aspirantes el Congreso Nacional deberá someterla a votación (Foto: Cortesía)

El aspirante forma parte de la misma comisión especial que evalúa a los candidatos, en representación del partido Libre. Esta situación introduce un elemento de atención y posibles cuestionamientos sobre la transparencia del proceso.

La convocatoria, habilitada esta misma semana por el Congreso Nacional, establece que cualquier ciudadano que cumpla con los requisitos puede postularse para sustituir a los funcionarios electorales que fueron previamente destituidos.

El proceso se encuentra en su fase inicial y contempla la revisión de perfiles, verificación de requisitos legales y posteriores etapas de evaluación.

Requisitos claves

De acuerdo con el Legislativo, quienes aspiren a integrar el Consejo Nacional Electoral deben cumplir con las condiciones legales y profesionales siguientes:

  1. Ser hondureño por nacimiento y estar en pleno goce de sus derechos civiles y políticos.
  2. Tener más de 30 años.
  3. Poseer título universitario y al menos siete años de experiencia profesional.
  4. Demostrar conducta intachable y solvencia moral.

Además, se fijan restricciones adicionales para evitar conflictos de interés, como no poseer vínculos familiares cercanos con la Presidencia de la República, no haber sido candidato a cargos de elección popular y no ocupar cargos en otras instituciones del Estado.

Exigencias para aspirar al TJE

Tribunal de Justicia Electoral Honduras
Tribunal de Justicia Electoral Honduras

En el caso del Tribunal de Justicia Electoral, los requisitos se endurecen por el carácter jurisdiccional del organismo:

  1. Ser abogado con al menos 10 años de ejercicio profesional.
  2. Tener más de 35 años.
  3. Contar con reconocida honorabilidad.

También se incluyen prohibiciones asociadas al manejo de fondos públicos sin finiquito, vínculos contractuales con el Estado o relaciones familiares con altos funcionarios y otros magistrados del ente electoral.

El desarrollo de este proceso ocurre en un contexto de alta sensibilidad política, donde la integración de los órganos electorales resulta determinante para los futuros procesos democráticos.

La participación de actores políticos dentro de la comisión evaluadora, sumada a la presentación incompleta de postulaciones en esta primera fase, anticipa un proceso sujeto a observación pública durante los próximos días.

Las vacantes en ambos organismos se originan tras la destitución de varios de sus integrantes por parte del Congreso Nacional, en medio de cuestionamientos políticos y administrativos sobre su desempeño, lo que obligó a activar un nuevo proceso de selección para garantizar la continuidad y legitimidad de las instituciones encargadas de arbitrar y supervisar los procesos electorales en el país.

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