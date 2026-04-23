San Salvador Centro refuerza limpieza de drenajes y quebradas ante el inicio de la temporada de lluvias

A las puertas de la época lluviosa, las autoridades municipales ya han extraído 11,000 toneladas de desechos, proyectando alcanzar las 15,000 toneladas en los próximos meses. (Imagen Ilustrativa Infobae)

La Dirección Municipal de Desechos Sólidos y la Dirección de Protección Civil de San Salvador Centro han puesto en marcha un plan de limpieza y monitoreo exhaustivo de ríos, quebradas, alcantarillas y tragantes para prevenir emergencias como desbordamientos, inundaciones y deslizamientos en la capital salvadoreña.

Esta intervención, según informaron autoridades municipales en entrevistas televisivas y conferencias recientes, forma parte de la estrategia preventiva ante la llegada de la época lluviosa.

Durante las últimas semanas, los equipos municipales han evacuado cerca de 11,000 toneladas de desechos de ríos y quebradas, y se proyecta que el volumen total de residuos retirados de drenajes, tragantes y tuberías alcance las 15,000 toneladas en los próximos cuatro meses. Estos trabajos buscan reducir el riesgo en los cinco distritos del municipio, donde se identifican puntos críticos de acumulación de basura y obstrucción de los sistemas de desagüe.

Uno de los hallazgos más destacados en esta campaña es la naturaleza de los desechos encontrados en los cauces y sistemas de drenaje. La mayoría de los residuos no son orgánicos ni naturales, sino voluminosos como:

Sillones

Refrigeradoras

Llantas

Muebles completos.

Personal municipal de San Salvador Centro recolecta muebles, electrodomésticos y otros residuos voluminosos durante una jornada de limpieza en quebradas y zonas verdes (Cortesía @DesechoSolidos).

Según explicó German Muñoz, director de Desechos Sólidos de San Salvador Centro, en el espacio de entrevista Frente a Frente, Esta situación pone de manifiesto los problemas persistentes de disposición ciudadana de residuos y el impacto sobre la infraestructura urbana.

El servicio de recolección municipal opera con 115 rutas, algunas de las cuales realizan hasta tres recorridos semanales en distintas zonas. Cada mes se recolectan 26,000 toneladas de basura, pero aproximadamente un 10% de estos residuos termina en drenajes y ríos debido a prácticas inadecuadas de disposición.

“No tendríamos que realizar estos trabajos si la ciudadanía cumpliera con las normas de convivencia y manejo de desechos”, subrayó William Hernández, director de Protección Civil Municipal, en declaraciones recogidas en Frente a Frente.

Los directores de Protección Civil y Desechos Sólidos de San Salvador Centro participaron en una entrevista televisiva para informar sobre los planes de limpieza y prevención ante la temporada de lluvias (Cortesía @DesechoSolidos).

Pronóstico oficial: temporada de lluvias iniciará en la segunda quincena de mayo

En paralelo a estos trabajos, el Ministerio de Medio Ambiente comunicó el 20 de abril que, aunque la época lluviosa aún no se ha establecido plenamente, ya se reportan tormentas y lluvias aisladas en diferentes regiones del país.

El ministro Fernando López indicó que el inicio oficial de la temporada está previsto para la segunda quincena de mayo, con lluvias en aumento a partir del 10 de ese mes.

“El establecimiento pleno de la época lluviosa se espera en junio, con precipitaciones casi diarias y el paso de ondas tropicales que pueden provocar tormentas eléctricas, ráfagas de viento o granizo en algunos lugares”, precisó el funcionario en conferencia de prensa.

Autoridades municipales informan en televisión sobre los preparativos y acciones preventivas ante la época lluviosa, cuyo inicio está pronosticado para la segunda quincena de mayo (Cortesía @DesechoSolidos).

El ministro López advirtió que los pronósticos hidrometeorológicos serán actualizados semanalmente y se enfocarán en el impacto de los eventos. Asimismo, explicó que el fenómeno de El Niño implica un aumento de la temperatura en el océano Pacífico, lo que reduce las lluvias y eleva el riesgo de sequía en ciertas zonas, mientras que La Niña genera un incremento de precipitaciones.

Para reforzar las acciones municipales, la alcaldía mantiene canales de comunicación activos para reportar acumulaciones de desechos y solicitar el servicio gratuito de recolección de materiales voluminosos, con el fin de evitar que estos residuos terminen en el sistema de drenaje.

Las autoridades reiteran el llamado a la corresponsabilidad de la ciudadanía para prevenir nuevas emergencias y proteger tanto la infraestructura como la salud pública ante el inicio del invierno.