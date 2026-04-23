Estos iPhone se quedarán sin la inteligencia artificial de Apple

Varios modelos populares de iPhone no podrán acceder a la inteligencia artificial de Apple.

La nueva apuesta de Apple por la inteligencia artificial no llegará a todos sus usuarios. La compañía ha confirmado que varios modelos de iPhone quedarán fuera de Apple Intelligence, su sistema de funciones avanzadas basadas en IA, debido a limitaciones técnicas relacionadas con el hardware.

La razón principal es clara: no todos los dispositivos cuentan con la capacidad de procesamiento necesaria para ejecutar estas herramientas. Apple ha establecido que solo los iPhone equipados con chips de última generación, como el A17 Pro o superiores, podrán acceder a esta nueva tecnología. Esto deja fuera a una amplia base de usuarios que, pese a tener equipos relativamente recientes, no cumplen con los requisitos exigidos.

En concreto, modelos como el iPhone 11, iPhone 12, iPhone 13 y toda la línea del iPhone 14 no serán compatibles con Apple Intelligence. Incluso dispositivos más cercanos en el tiempo, como el iPhone 15 y el iPhone 15 Plus, tampoco podrán ejecutar estas funciones. Aunque estos equipos seguirán recibiendo actualizaciones del sistema operativo, no contarán con las capacidades de inteligencia artificial que Apple comenzará a integrar en su ecosistema.

Apple Intelligence es el sistema de IA personal diseñado por Apple. (Mashable)

Por el contrario, la compatibilidad estará limitada a los modelos más avanzados, como el iPhone 15 Pro y Pro Max, así como las nuevas generaciones desde el iPhone 16 en adelante. Estos dispositivos incorporan procesadores diseñados para soportar cargas de trabajo más exigentes, incluyendo tareas de aprendizaje automático que se ejecutan directamente en el equipo, sin depender completamente de la nube.

Apple Intelligence representa un cambio importante en la forma en que los usuarios interactúan con sus dispositivos. Entre sus principales funciones se encuentran herramientas de asistencia inteligente, mejoras en la escritura automática, generación de imágenes y una mayor personalización del sistema en función del uso del usuario. Todo esto se apoya en modelos de inteligencia artificial capaces de procesar información en tiempo real.

Sin embargo, estas capacidades también implican un mayor consumo de recursos. A diferencia de funciones tradicionales del sistema operativo, la inteligencia artificial requiere potencia adicional para analizar datos, generar contenido y adaptarse a los hábitos del usuario. Por ello, Apple ha optado por limitar su disponibilidad a dispositivos que puedan garantizar un rendimiento fluido y eficiente.

La inteligencia artificial de Apple se encontrará disponible para chips más recientes. (Apple)

La decisión no es aislada. Refleja una tendencia cada vez más marcada en la industria tecnológica, donde las innovaciones en inteligencia artificial avanzan a un ritmo acelerado, pero también elevan las exigencias de hardware. En la práctica, esto significa que el acceso a nuevas funciones dependerá cada vez más de contar con equipos actualizados.

Para los usuarios, el impacto es doble. Por un lado, quienes cuenten con dispositivos compatibles podrán acceder a herramientas que prometen mejorar la productividad y la experiencia de uso. Por otro, aquellos con modelos anteriores deberán conformarse con funciones tradicionales o considerar una renovación si desean aprovechar estas novedades.

Este escenario también plantea interrogantes sobre la vida útil de los dispositivos. Aunque Apple mantiene el soporte de software durante varios años, la exclusión de funciones clave como la inteligencia artificial puede marcar una diferencia significativa en la experiencia del usuario. En otras palabras, un iPhone puede seguir siendo funcional, pero no necesariamente estar al día con las últimas innovaciones.

La IA de Apple se ejecutará en el mismo iPhone, por lo que necesitan chips con potencia.

En paralelo, Apple continúa posicionando la privacidad como uno de los pilares de su estrategia. Gran parte de las funciones de Apple Intelligence se ejecutan directamente en el dispositivo, lo que reduce la necesidad de enviar datos a servidores externos. Esta combinación de rendimiento local y protección de la información es uno de los argumentos centrales de la compañía para impulsar esta nueva etapa.

Con la llegada de Apple Intelligence, la empresa abre un nuevo capítulo en su ecosistema. Pero también establece una línea clara: no todos los dispositivos podrán acompañar este salto tecnológico. Para millones de usuarios, la inteligencia artificial de Apple será una promesa que dependerá, en gran medida, del modelo de iPhone que tengan en sus manos.