Buques pagan más de $1 millón por cruzar el Canal de Panamá en medio de alta demanda

El Canal registró 6,288 tránsitos en el primer semestre del año fiscal 2026. Europa Press

El Canal de Panamá reportó un aumento sostenido en tránsitos y tonelaje durante el primer semestre del año fiscal 2026, en un contexto marcado por una mayor demanda global y un uso más intensivo de su sistema de reservas, mientras en paralelo se han registrado casos excepcionales de pagos millonarios por parte de buques que buscan agilizar su paso por la vía interoceánica.

De acuerdo con información divulgada en un conversatorio con inversionistas organizado por Bank of America, el administrador del Canal, Ricaurte Vásquez Morales, destacó que la vía se mantiene operativa, confiable y con niveles de agua óptimos, lo que ha permitido absorber un mayor volumen de tráfico marítimo en medio de tensiones geopolíticas y cambios en el comercio internacional.

Durante la primera mitad del período fiscal, entre octubre de 2025 y marzo de 2026, el Canal registró 6,288 tránsitos, lo que representa un incremento interanual de 224 buques, mientras que el volumen movilizado alcanzó los 254 millones de toneladas CP/SUAB, cerca de un 5% más que en el mismo período del año anterior, reflejando una recuperación sostenida de la actividad.

Ricaurte Vásquez Morales, administrador del Canal de Panamá, afirmó que la vía interoceánica se mantiene abierta, confiable y operando con niveles de agua óptimos pese a las presiones del comercio global. REUTERS

“El Canal de Panamá, está abierto y en pleno funcionamiento, gracias al esfuerzo de unos nueve mil panameños que mantienen abierta esta vía navegable, señaló el administrador del Canal.

Este dinamismo ha estado impulsado principalmente por el segmento de contenedores y el crecimiento del transporte de gas licuado de petróleo, un rubro que ha ganado relevancia en el flujo de carga global y que está presionando la demanda de espacios de tránsito en la vía interoceánica, según detallaron las autoridades del Canal.

En este contexto de alta demanda, el vicepresidente de Finanzas del Canal, Víctor Vial, explicó que algunos buques han llegado a pagar más de $1 millón en subastas para asegurar su tránsito, aunque aclaró que estos valores responden a condiciones puntuales del mercado y no representan el comportamiento habitual del sistema de reservas.

Sin embargo, reportes recientes de Bloomberg han señalado que un buque de gas natural licuado (GNL) habría pagado cerca de $4 millones para obtener un cupo y acelerar su cruce por el Canal, una cifra que supera ampliamente los niveles promedio y que evidencia la presión que enfrenta la ruta en momentos de alta congestión y urgencia logística.

El Canal ofrece entre 3 y 5 cupos diarios mediante el sistema de subastas. REUTERS/Enea Lebrun

El Canal cuenta con mecanismos como el sistema de Asignación de Cupos a Largo Plazo (LoTSA) y reservas anticipadas para la mayoría de los tránsitos, lo que permite evitar filas y garantizar una operación predecible y ordenada, mientras que las subastas se utilizan como una herramienta complementaria para asignar espacios disponibles en ventanas específicas.

Según datos oficiales, antes del conflicto en Medio Oriente, el valor promedio de las subastas oscilaba entre $135,000 y $140,000, pero posteriormente se elevó hasta alrededor de $385,000, reflejando el impacto de factores externos en la dinámica de precios del tránsito marítimo.

Las autoridades del Canal subrayan que estos mecanismos no alteran el orden de tránsito ni afectan a los buques que cuentan con reservas confirmadas, ya que las subastas se realizan sobre cupos previamente definidos, garantizando la estabilidad operativa de la vía y la confianza de los usuarios internacionales.

Ilya Espino de Marotta, subadministradora y oficial de Sostenibilidad del Canal de Panamá, señaló que los lagos Gatún y Alhajuela se mantienen en niveles máximos y que se han adoptado medidas preventivas ante un posible fenómeno de El Niño. Cortesía ACP

Este desempeño ha sido particularmente sólido en los últimos meses, con promedios diarios de 34 buques en enero, 37 en marzo y, más recientemente jornadas pico que superaron los 40 tránsitos.

En paralelo, la disponibilidad de agua —factor crítico para la operación— se mantiene bajo control, con los lagos Gatún y Alhajuela en niveles máximos, gracias a lluvias atípicas durante la estación seca, lo que permite al Canal prepararse ante un eventual fenómeno de El Niño hacia finales de año.

La subadministradora Ilya Espino de Marotta indicó que se han implementado medidas preventivas para garantizar la continuidad del servicio, asegurando que, por el momento, no se prevén afectaciones significativas en la operación, aunque se mantiene un monitoreo constante de las condiciones climáticas.

El promedio de subastas subió hasta $385,000 tras cambios en el entorno internacional. Europa Press

En este escenario, el Canal de Panamá se consolida como una infraestructura clave en el comercio global, donde la combinación de alta demanda, mecanismos de mercado como las subastas y condiciones externas como los conflictos internacionales pueden llevar a situaciones excepcionales, como pagos millonarios por tránsito, reflejando el valor estratégico de esta ruta en la logística mundial.