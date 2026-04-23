Una nueva era y un nuevo liderazgo: los generales que gobiernan Irán

El mes pasado, los iraníes se congregaron en Teherán con banderas y carteles para mostrar su apoyo a Mojtaba Khamenei, el nuevo líder supremo. Crédito: Arash Khamooshi para The New York Times

Cuando el ayatolá Ali Khamenei gobernaba Irán como líder supremo, ejercía un poder absoluto sobre todas las decisiones relativas a la guerra, la paz y las negociaciones con Estados Unidos. Su hijo y sucesor no desempeña el mismo papel.

El hijo, el ayatolá Mojtaba Khamenei, es una figura enigmática que no se ha dejado ver ni oír desde su nombramiento en marzo. En su lugar, un grupo de comandantes curtidos en combate del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica y sus aliados son quienes toman las decisiones clave en materia de seguridad, guerra y diplomacia.

“Mojtaba está dirigiendo el país como si fuera el director del consejo de administración”, dijo Abdolreza Davari, un político que fue asesor principal de Mahmoud Ahmadinejad cuando este era presidente y que conoce al Sr. Khamenei.

“Él se apoya mucho en el consejo y la orientación de los miembros de la junta directiva, y ellos, en conjunto, toman todas las decisiones”, dijo el Sr. Davari en una entrevista telefónica desde Teherán. “Los generales son los miembros de la junta directiva”.

Este relato sobre la nueva estructura de poder de Irán se basa en entrevistas con seis altos funcionarios iraníes, dos exfuncionarios, dos miembros de la Guardia Revolucionaria, un clérigo de alto rango familiarizado con el funcionamiento interno del sistema y tres personas que conocen bien al Sr. Khamenei. Otras nueve personas con vínculos con la Guardia y el gobierno también describieron la estructura de mando. Todas hablaron bajo condición de anonimato debido a que trataban asuntos de Estado delicados.

Una manifestación progubernamental en Teherán el miércoles. Crédito: Arash Khamooshi para The New York Times.

El señor Khamenei, elegido por un consejo de clérigos de alto rango como nuevo líder supremo, se encuentra oculto desde que las fuerzas estadounidenses e israelíes bombardearon el complejo de su padre el 28 de febrero, donde también vivía con su familia. Su padre, su esposa y su hijo fallecieron. El acceso a él es ahora extremadamente difícil y limitado. Está rodeado principalmente por un equipo de médicos y personal sanitario que lo atienden por las heridas sufridas en los ataques aéreos.

Los altos mandos de la Guardia Revolucionaria y los altos funcionarios del gobierno no lo visitan, por temor a que Israel los localice y lo mate. El presidente Masoud Pezeshkian, que también es cirujano cardíaco, y el ministro de Salud han participado en su atención médica.

Aunque el señor Khamenei resultó gravemente herido, se encuentra lúcido y activo mentalmente, según cuatro altos funcionarios iraníes familiarizados con su estado de salud. Le operaron una pierna tres veces y está a la espera de una prótesis. También le operaron una mano y está recuperando la movilidad poco a poco. Su rostro y labios sufrieron quemaduras graves, lo que le dificulta hablar, indicaron los funcionarios, añadiendo que, eventualmente, necesitará cirugía plástica.

Según informaron las autoridades, el señor Khamenei no ha grabado ningún mensaje en vídeo ni en audio porque no quiere mostrarse vulnerable ni débil en su primer discurso público. Ha emitido varias declaraciones escritas que se han publicado en internet y se han leído en la televisión estatal.

Los mensajes que recibe son manuscritos, sellados en sobres y transmitidos a través de una cadena humana de mensajeros de confianza a otros, quienes viajan por autopistas y caminos secundarios, en coches y motocicletas hasta llegar a su escondite. Sus consejos sobre diversos temas se transmiten de la misma manera.

Cadetes del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Iraní durante el desfile militar anual que conmemora el 44.º aniversario de la guerra Irán-Irak en Teherán en 2024. Crédito: Arash Khamooshi para The New York Times.

La preocupación por su seguridad, sus heridas y la enorme dificultad para llegar hasta él han llevado al Sr. Khamenei a delegar la toma de decisiones en los generales, al menos por ahora. Las facciones reformistas, así como los ultraconservadores, siguen participando en los debates políticos. Pero los analistas afirman que los estrechos lazos del Sr. Khamenei con los generales, con quienes creció al alistarse como voluntario para luchar en la guerra Irán-Irak cuando era adolescente, los han convertido en la fuerza dominante.

El presidente Trump ha afirmado que la guerra, junto con el asesinato de varios líderes y miembros del aparato de seguridad iraní, ha propiciado un «cambio de régimen» y que los nuevos líderes son «mucho más razonables». En realidad, la república islámica no ha sido derrocada. El poder reside ahora en manos de un ejército atrincherado y de línea dura, y la amplia influencia del clero está disminuyendo.

“Mojtaba aún no tiene el control absoluto”, afirmó Sanam Vakil, directora para Oriente Medio y Norte de África de Chatham House, quien mantiene contacto con personas en Irán. “Quizás se le profesa cierta deferencia. Da su visto bueno o forma parte de la estructura de toma de decisiones de manera formal. Pero por ahora, se le presentan informes que dan por concluidos”.

El presidente del Parlamento iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf, ex general de la Guardia Revolucionaria y principal negociador con Estados Unidos en Pakistán, dijo en un discurso televisado el sábado que la propuesta estadounidense para un acuerdo nuclear y un plan de paz, así como la respuesta de Irán, se habían compartido con el Sr. Khamenei y que sus opiniones se habían tenido en cuenta al tomar decisiones.

El ascenso de la guardia

La Guardia Revolucionaria, formada como protectora de la Revolución Islámica de 1979, ha ido acumulando poder de forma constante a través de altos cargos políticos, participaciones en industrias clave, el dominio de las operaciones de inteligencia y el cultivo de vínculos con grupos militantes en Oriente Medio que comparten la enemistad de Irán hacia Israel y Estados Unidos.

El presidente Masoud Pezeshkian y el ministro de Asuntos Exteriores Abbas Araghchi. Crédito: Dave Sanders para The New York Times;

Pero bajo el mandato del anciano Khamenei, seguían teniendo que someterse en gran medida a su voluntad como figura religiosa singular que también ejercía como comandante en jefe de las fuerzas armadas. Él otorgó poder a la Guardia Revolucionaria, y con el tiempo esta se convirtió en el instrumento y pilar de su gobierno.

El asesinato del señor Khamenei el primer día de la guerra creó un vacío y una oportunidad. La Guardia Revolucionaria se unió en torno a Mojtaba en la lucha por la sucesión que siguió y desempeñó un papel fundamental en su elección como tercer líder supremo de Irán.

La Guardia Revolucionaria cuenta con múltiples mecanismos de poder. El comandante en jefe es el general de brigada Ahmad Vahidi. El general Mohammad Bagher Zolghadr, recién nombrado jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional, es un antiguo comandante de línea dura de la Guardia Revolucionaria. El general Yahya Rahim Safavi, comandante, ha sido el principal asesor militar tanto del líder supremo padre como del hijo.

“Mojtaba no es supremo; puede que sea líder de nombre, pero no es supremo como lo fue su padre”, afirmó Ali Vaez, director para Irán del International Crisis Group, quien cuenta con amplios contactos en el país. “Mojtaba está subordinado a la Guardia Revolucionaria porque les debe su cargo y la supervivencia del sistema”.

Los funcionarios entrevistados afirman que los generales consideran la guerra con Estados Unidos e Israel como una amenaza para la supervivencia del régimen, y tras cinco semanas de intensos combates, confían en haber contenido la amenaza. En todo momento, han liderado la decisión sobre la estrategia y el uso de los recursos.

El complejo dañado del ayatolá Ali Jamenei en Teherán el 28 de febrero. Crédito...Airbus, vía Reuters28.

Han trastocado la economía mundial al cerrar el estrecho de Ormuz y han utilizado cualquier ventaja obtenida en la guerra como palanca para aventajar a sus rivales políticos internos. El presidente electo y su gabinete han sido marginados y se les ha ordenado centrarse únicamente en asuntos internos, como garantizar un suministro constante de alimentos y combustible, y asegurar el funcionamiento del país, según fuentes bien informadas.

Según fuentes oficiales, el ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi, ha sido marginado en las negociaciones que él mismo lideró con Estados Unidos antes de la guerra. En su lugar, el presidente del Parlamento, el Sr. Ghalibaf, ha tomado la iniciativa.

Según comentaron, el recién nombrado líder supremo ha seguido las directrices, sin oponerse casi nunca a los generales.

Fueron los Guardias Imperiales quienes idearon la estrategia para los ataques de Irán contra Israel y los estados del Golfo Pérsico, así como el cierre del estrecho al tráfico marítimo. Fueron ellos quienes acordaron un alto el fuego temporal con Estados Unidos y aprobaron la diplomacia extraoficial y las negociaciones directas con dicho país. Designaron al Sr. Ghalibaf, de entre sus propias filas, para liderar las conversaciones con el vicepresidente JD Vance en Islamabad.

Por primera vez, varios generales militares de la Guardia Revolucionaria formaron parte de la delegación iraní que negoció con Estados Unidos.

El ministro de Asuntos Exteriores, Abbas Araghchi. Pierre Albouy/Reuters

Funcionarios iraníes y otras tres personas cercanas a Mojtaba Khamenei declararon en entrevistas desde Teherán que su deferencia hacia la Guardia Revolucionaria se debía, en parte, a su reciente incursión en el liderazgo. Carece de la estatura política y la influencia religiosa que convirtieron a su padre en una figura tan singular. Y, en parte, se debe a sus profundos lazos personales con la Guardia Revolucionaria.

Cuando el Sr. Khamenei tenía 17 años, se ofreció como voluntario para luchar en la guerra Irán-Irak. Fue destinado a una brigada de la Guardia Revolucionaria llamada Batallón Habib. La experiencia lo marcó profundamente y forjó lazos para toda la vida. Con el paso del tiempo, muchos miembros del batallón alcanzaron puestos influyentes en el ámbito militar y de inteligencia.

El señor Khamenei completó sus estudios en un seminario teológico, alcanzando el rango de ayatolá, considerado un erudito y jurista de la fe chiíta. Trabajó en el complejo de su padre, coordinando operaciones militares y de inteligencia, un papel que afianzó aún más sus vínculos con los generales y los jefes de inteligencia.

Entre los amigos cercanos del Sr. Khamenei del Batallón Habib se encuentran el ex jefe de inteligencia de la Guardia Revolucionaria, el clérigo Hossein Taeb; y el general Mohsen Rezaei, quien lo comandó en la década de 1980 y ha sido llamado de vuelta al servicio tras su retiro. El Sr. Ghalibaf también es un amigo de larga data.

Durante años, el Sr. Khamenei, el Sr. Taeb y el Sr. Ghalibaf se reunían una vez por semana para largos almuerzos de trabajo en el complejo del ayatolá, según funcionarios iraníes y tres personas que conocen personalmente al Sr. Khamenei. Se les conoció como el “triángulo del poder”. El trío fue acusado por un clérigo más moderado, Mehdi Karroubi, de intervenir en las elecciones presidenciales de 2009, en las que él mismo era candidato, y de manipular los resultados a favor del presidente en funciones, el Sr. Ahmadinejad. El Sr. Karroubi perdió, y la inesperada derrota electoral provocó meses de disturbios, protestas y violencia.

La Guardia Revolucionaria eligió a Mohammad Bagher Ghalibaf para dirigir las conversaciones con el vicepresidente JD Vance en Islamabad. Crédito: Arash Khamooshi para The New York Times.

Estas relaciones personales están influyendo mucho en la dinámica entre el Sr. Khamenei y los generales. Se tutean y se consideran iguales, no superiores ni subordinados, afirmó el Sr. Davari.

Surgen diferencias

Los generales no son las únicas voces en la mesa de negociaciones. La política iraní nunca ha sido monolítica, y el sistema está diseñado para contar con estructuras de poder paralelas. Los desacuerdos y las divisiones siempre han sido comunes y, en muchos casos, públicos entre las figuras políticas y los comandantes militares iraníes. El Sr. Pezeshkian y el Sr. Araghchi también forman parte del Consejo de Seguridad Nacional.

Pero bajo el liderazgo colectivo actual, son los generales quienes prevalecen y, por el momento, no hay señales de desorden entre ellos.

El martes, mientras los equipos negociadores iraní y estadounidense se preparaban para volar a Islamabad para una segunda ronda de conversaciones, los generales cancelaron las negociaciones. Durante días, las diferencias habían estado latentes sobre si Irán debía continuar las conversaciones con el Sr. Vance si el Sr. Trump mantenía el bloqueo marítimo contra Irán. De hecho, unos 27 buques iraníes ya habían sido obligados a regresar al intentar entrar o salir de puertos iraníes.

El Sr. Trump había publicado una serie de mensajes en redes sociales sobre la necesidad de obligar a Irán a ceder a todas sus demandas, y había reiterado sus amenazas de bombardear las centrales eléctricas y los puentes del país si Irán no aceptaba un acuerdo. Posteriormente, Estados Unidos confiscó dos buques pertenecientes a Irán, lo que enfureció aún más a los generales, quienes consideraron que la medida constituía una violación del alto el fuego, según informaron fuentes oficiales.

El general Mohammad Bagher Zolghadr. Associated Press

Según funcionarios y dos miembros de la Guardia Revolucionaria que fueron informados sobre la reunión, el comandante en jefe, el general Vahidi, y otros generales argumentaron que las conversaciones eran inútiles porque el bloqueo demostraba que el Sr. Trump no estaba interesado en negociar y quería presionar a Irán para que se rindiera.

Según los funcionarios, el Sr. Pezeshkian y el Sr. Araghchi discreparon. El Sr. Pezeshkian advirtió sobre las graves pérdidas económicas derivadas de la guerra, estimadas por el gobierno en unos 300.000 millones de dólares, y la necesidad de que se levanten las sanciones para la reconstrucción. También surgieron desacuerdos sobre hasta dónde debería llegar Irán con el cierre del estrecho.

Los generales ganaron y las negociaciones fracasaron.

El Sr. Trump prorrogó el alto el fuego, pero mantiene el bloqueo hasta que, según declaró, los “líderes divididos” de Irán presenten su propia propuesta de paz. Lo que sucederá a continuación no está claro. Tampoco está claro si la Guardia Revolucionaria concederá suficientes concesiones a Estados Unidos respecto al programa nuclear iraní para que se concrete un acuerdo de paz, incluyendo los dos temas polémicos: la congelación del enriquecimiento y la renuncia a la reserva de 400 kilogramos de uranio altamente enriquecido.

Una facción extremista en Irán, aunque no mayoritaria, se ha opuesto a cualquier concesión, convencida de que si Irán continúa la lucha, derrotará a Israel y a Estados Unidos. Sus partidarios han llenado las calles con manifestaciones nocturnas, ondeando banderas y jurando lealtad a la república islámica. Cuando el Sr. Araghchi publicó en redes sociales que Irán abriría el estrecho, los extremistas lo atacaron, acusando al equipo negociador de traicionar a sus seguidores.

El general de brigada. General Ahmad Vahidi. Associated Press

Los radicales son partidarios de Saeed Jalili, un candidato presidencial de línea dura, a quien se le ha apartado de la toma de decisiones, pero que aún conserva cierta influencia, incluso sobre la televisión estatal, que dirige su hermano. Algunos exigieron que el Sr. Khamenei grabara un vídeo o un mensaje de audio para confirmar públicamente su apoyo a las negociaciones con Washington. En un mitin en Teherán, la multitud que se dirigía al Sr. Khamenei coreaba: “Comandante, dénos la orden y la obedeceremos”.

El sábado por la noche, hora local, el Sr. Ghalibaf se dirigió a la nación por televisión estatal, asegurando a los iraníes que el Sr. Khamenei estaba involucrado. Adoptó un tono desafiante pero pragmático, afirmando que Irán había logrado éxitos militares, incluyendo el derribo de un avión de combate estadounidense, pero que ahora era el momento de aprovechar esos logros en las negociaciones diplomáticas.

“A veces veo a nuestra gente decir que los destruimos”, dijo el Sr. Ghalibaf. “No, no los destruimos; deben entender esto. Nuestros avances militares no significan que seamos más poderosos que Estados Unidos”.

(c) The New York Times