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Un estudio confirma el impacto de los emojis en la calidad de las relaciones digitales

Un estudio revela que incluir estos símbolos en los mensajes favorece la percepción de empatía, atención y reconocimiento entre quienes interactúan en plataformas virtuales, optimizando la calidad de las relaciones a distancia y en entornos laborales

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Más de 10 mil millones de emojis se envían diariamente a través de plataformas digitales en todo el mundo, según datos de PLOS One - (Imagen Ilustrativa Infobae)

Cada día, se envían más de 10 mil millones de emojis a través de distintas plataformas digitales, de acuerdo con datos citados por la revista científica PLOS One. Estos pequeños símbolos han trascendido su función ornamental para convertirse en un recurso fundamental en la comunicación contemporánea. Desde chats personales hasta mensajes laborales, los emojis son ahora parte integral del lenguaje global, representando gestos, emociones y matices que a menudo se pierden en la conversación escrita.

En la era digital, donde la interacción cara a cara es reemplazada con frecuencia por el intercambio de mensajes de texto, la ausencia de lenguaje corporal y de señales vocales puede generar malentendidos, distanciamiento o frialdad. En este contexto, los emojis actúan como sustitutos de las expresiones no verbales, facilitando una comunicación más rica y empática. Así lo confirma un estudio publicado en PLOS One, que analizó el impacto real de los emojis en la calidad de las relaciones digitales.

La investigación, llevada a cabo por Eun Huh y sus colaboradores, contó con la participación de 260 voluntarios que mantuvieron conversaciones simuladas en línea. El objetivo fue determinar cómo varía la percepción de atención, empatía y satisfacción cuando un mensaje incluye, o no, un emoji. Los resultados fueron concluyentes: la inclusión de un solo emoji en un mensaje —ya sea una cara sonriente, un pulgar hacia arriba o cualquier otro símbolo— incrementa de forma significativa la percepción de que el remitente está atento y comprometido con la conversación.

Según el artículo, el efecto positivo de los emojis no depende del tipo de símbolo utilizado, sino de su mera presencia. Los participantes reportaron sentirse más valorados y experimentaron una mayor satisfacción con sus amistades cuando los mensajes contenían algún emoji, independientemente de su significado específico. Este fenómeno se explica porque los emojis, al igual que los gestos durante una charla presencial, funcionan como señales de reconocimiento y validación emocional.

El mecanismo psicológico detrás del emoji

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El efecto positivo de los emojis no depende del símbolo específico, sino de su presencia como señal de reconocimiento y validación emocional - (Imagen Ilustrativa Infobae)

El estudio, publicado el 2 de julio de 2025 en la revista PLOS One, subraya que el principal impacto de los emojis radica en su capacidad para aumentar la percepción de atención y cuidado en las relaciones digitales. No se trata de incrementar directamente la simpatía o la cercanía afectiva, sino de transmitir al receptor la sensación de estar siendo escuchado y valorado. Esta percepción, a su vez, mejora la evaluación general de la relación entre los interlocutores.

Los investigadores explican que los emojis cumplen en el entorno digital la función de las expresiones faciales, los gestos y otros indicadores emocionales presentes en la comunicación cara a cara. Por ejemplo, un emoji puede servir como sustituto de una sonrisa, un guiño o una señal de acuerdo, aportando matices emocionales que ayudan a evitar malentendidos y a fortalecer los lazos sociales. De este modo, los emojis se consolidan como herramientas de mediación emocional y social en los contextos virtuales.

La investigación destaca que el uso estratégico de emojis puede ser especialmente útil en situaciones en las que la comunicación escrita es la única vía de contacto, como ocurre en relaciones a distancia, equipos de trabajo remotos o en la interacción con personas de distintas culturas. Los emojis, según los autores, facilitan la interpretación positiva del mensaje y reducen la ambigüedad inherente a la palabra escrita.

Implicaciones para la comunicación cotidiana

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El efecto positivo de los emojis no depende del símbolo específico, sino de su presencia como señal de reconocimiento y validación emocional - (Imagen ilustrativa Infobae)

Las conclusiones del estudio de PLOS One tienen aplicaciones prácticas para millones de usuarios de servicios de mensajería como WhatsApp, Facebook o Twitter. La recomendación es sencilla: incorporar un emoji en los intercambios digitales puede mejorar no solo la transmisión de emociones, sino también la percepción de empatía, compromiso y atención. Los datos sugieren que esta práctica es efectiva incluso en contextos formales, siempre que el emoji sea pertinente y no resulte inapropiado para la situación.

Expertos en psicología digital, como la profesora Eun Huh, sostienen que lejos de trivializar la comunicación, el uso consciente y adecuado de emojis permite construir vínculos más sólidos y satisfactorios en el entorno virtual. De hecho, diversas investigaciones internacionales respaldan la idea de que un símbolo visual, por pequeño que sea, puede marcar la diferencia en la manera en que nos sentimos conectados y comprendidos por los demás.

En un mundo donde la comunicación digital continúa expandiéndose y diversificándose, los emojis se consolidan como aliados claves para superar las limitaciones del lenguaje escrito. La ciencia confirma que su uso no solo es legítimo, sino también recomendable para enriquecer la calidad de nuestras relaciones interpersonales a través de la pantalla.

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