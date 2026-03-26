¿Tu artista favorita en Fortnite? El paso a paso para usar IA y crear skins realistas de estrellas de K-pop

Es importante tener claro que estas creaciones son solo arte conceptual y no pueden ser usadas para jugar en Fortnite. (Composición Infobae: REUTERS/Benoit Tessier/Kim Soo-hyeon / EFE)

Aunque Fortnite ya ha colaborado oficialmente con superestrellas como Ariana Grande o BTS, los fans de grupos como BLACKPINK, TWICE o NewJeans todavía esperan ver a sus idols convertidas en skins dentro del juego. Sin embargo, la comunidad ha encontrado una alternativa creativa: usar inteligencia artificial para diseñar arte conceptual de skins con la estética inconfundible de Fortnite.

Si quieres crear una versión personalizada y realista de tu estrella de K-pop favorita, este tutorial te guía paso a paso utilizando las mejores herramientas de IA.

Cómo crear skins de idols de K-pop con inteligencia artificial

Antes de comenzar, es importante tener claro que estas creaciones son solo arte conceptual y no pueden ser usadas para jugar en Fortnite, ya que solo Epic Games puede añadir skins oficiales.

El grupo de K-pop BTS, incluyendo a RM, posa frente a un palacio coreano durante su presentación para el programa cultural internacional Arirang. (EFE)

El estilo visual de Fortnite, conocido como “Stylized 3D” o “3D Cartoon”, se caracteriza por renderizados suaves, proporciones heroicas y texturas limpias.

Para lograr un resultado de calidad, debes elegir una herramienta de IA potente, como Midjourney, DALL-E 3 o Leonardo AI. Midjourney es la opción preferida por los artistas virales, aunque requiere suscripción y funciona desde Discord. DALL-E 3 y Leonardo AI son alternativas gratuitas y muy efectivas, con modelos específicos para personajes 3D.

Cómo crear el prompt perfecto y generar tu skin personalizada

El secreto para obtener una skin realista está en el “prompt”, la descripción que le das a la IA. Asegúrate de especificar el nombre de la idol, el grupo, el estilo artístico (ejemplo: “Fortnite character model skin, 3D render, stylized, Unreal Engine 5”), el atuendo (puedes inspirarte en un vestuario icónico de algún video musical), el fondo (como el azul de la tienda de objetos de Fortnite) y la calidad visual (8k, detalle alto).

Lisa, Rose, Jisoo y Jennie del grupo femenino de K-pop BLACKPINK posan en el estreno de su película de la gira mundial 'Born Pink', con motivo del octavo aniversario del grupo. REUTERS/Kim Soo-hyeon

Puedes copiar y adaptar ejemplos como: “Render 3D de una skin de personaje de Fortnite de Lisa de BLACKPINK con un atuendo de escenario techwear negro y rosa, botas militares, fondo azul de la tienda de objetos, iluminación de estudio, fotorrealista”.

No dudes en experimentar y ajustar el prompt para mejorar los resultados. Si la IA genera una imagen que te gusta pero tiene detalles por corregir, usa funciones como “variaciones” o herramientas de “in-painting” para perfeccionar la creación.

Si deseas que el skin se parezca exactamente a una foto real de tu idol, utiliza la opción “Image-to-Image”, subiendo la imagen como referencia y ajustando el estilo de Fortnite en el prompt.

Con estos pasos, puedes combinar creatividad y tecnología para diseñar skins únicas de tus artistas favoritas y compartirlas con la comunidad, mientras imaginas cómo se verían en el universo de Fortnite.

Fortnite es un popular videojuego multijugador gratuito lanzado en 2017 por Epic Games. REUTERS/Dado Ruvic

Cómo se juega Fortnite Battle Royale

Fortnite es conocido por ofrecer una experiencia de juego dinámica y emocionante, especialmente en su modo más famoso: Battle Royale. Aquí, 100 jugadores se enfrentan en una isla gigante con el objetivo claro y desafiante de ser el último superviviente, ya sea en solitario o en equipo.

La partida comienza con todos los jugadores a bordo del popular “Autobús de Batalla”, sobrevolando el mapa. Cada uno decide el momento y lugar para saltar y aterrizar, utilizando su planeador para llegar a la zona elegida.

Al tocar tierra, los jugadores empiezan sin equipamiento, solo con un pico, y deben moverse rápidamente para buscar cofres y recolectar armas, munición, escudos y botiquines que serán vitales para la supervivencia.

El ícono del juego Fortnite se ve en un sistema operativo Android en esta ilustración tomada el 2 de mayo de 2021. REUTERS/Dado Ruvic/Ilustración

Un elemento central del juego es la tormenta, que va cerrando progresivamente la zona segura marcada por un círculo blanco en el mapa. Permanecer fuera de esta zona significa perder vida y, probablemente, ser eliminado, por lo que es crucial moverse a tiempo y mantenerse en la zona segura.

Además, dependiendo del modo, los jugadores pueden construir estructuras de madera, piedra y metal para protegerse, o bien, en el modo “Cero Construcción”, deben utilizar el entorno y los edificios para cubrirse y evitar los ataques enemigos.

A medida que la partida avanza, el área de juego se reduce y la tensión aumenta. Los enfrentamientos finales requieren una combinación de habilidades, buenas armas y estrategias inteligentes para eliminar a los rivales y lograr la victoria. Así, cada partida de Fortnite se convierte en una aventura única, llena de acción, decisiones rápidas y momentos impredecibles.