Mundo

La Unión Europea confía en desbloquear el préstamo de 90.000 millones para Ucrania pese al ataque al oleoducto Druzhba

Kallas afirma que Zelenski cumplió su promesa de reparar el oleoducto y espera que Budapest levante su veto al crédito aprobado en diciembre

Guardar
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, habla con los medios de comunicación tras una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la UE y Ucrania, en el contexto del ataque ruso contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 31 de marzo de 2026 REUTERS/Gleb Garanich
La Alta Representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, habla con los medios de comunicación tras una reunión informal de ministros de Asuntos Exteriores de la UE y Ucrania, en el contexto del ataque ruso contra Ucrania, en Kiev, Ucrania, el 31 de marzo de 2026 REUTERS/Gleb Garanich

La jefa de la diplomacia europea, Kaja Kallas, expresó este martes su confianza en que el préstamo de 90.000 millones de euros que los Veintisiete acordaron conceder a Ucrania en diciembre pueda desbloquearse el miércoles, a pesar de que horas antes drones ucranianos atacaron infraestructuras rusas vinculadas al oleoducto Druzhba, la principal arteria de suministro de crudo ruso a Hungría y Eslovaquia. Al término de un Consejo de Ministros de Exteriores celebrado en Luxemburgo, Kallas dijo esperar que la operación no hiciera descarrilar el proceso político en marcha.

Esperamos un acuerdo en 24 horas. No quiero gafarlo. Espero que todo salga bien, porque hemos visto algunos giros en este asunto, pero este es el acuerdo que tuvimos en diciembre”, declaró la alta representante ante la prensa. La diplomática estonia rehusó especular sobre el impacto técnico del ataque, aunque recordó que Ucrania había comprometido la reanudación del tránsito de crudo como condición para despejar el bloqueo húngaro. “Lo que sí puedo decir es que Ucrania hizo la promesa, que era el obstáculo para nuestros colegas húngaros y eslovacos”, señaló.

Horas antes, el presidente ucraniano, Volodímir Zelensky, anunció que las obras de reparación en el tramo del Druzhba dañado por un ataque ruso el 27 de enero habían concluido. “El oleoducto puede reanudar su funcionamiento”, escribió en la red social X. El presidente del Consejo Europeo, António Costa, felicitó a Zelensky por cumplir ese compromiso: “Gracias, presidente Zelensky, por cumplir lo prometido, reparar el oleoducto Druzhba y restablecer su operación”.

El anuncio coincidió con la reunión de embajadores de los Veintisiete en Bruselas para tramitar el último procedimiento pendiente que daría cobertura presupuestaria al crédito. Los otros dos elementos del paquete —el préstamo de apoyo y el reglamento del Mecanismo para Ucrania— ya se aprobaron en febrero. La Comisión Europea aspira a que el primer pago llegue a Kiev antes de que acabe junio.

FOTO DE ARCHIVO: El oleoducto Druzhba, que conecta Hungría y Rusia, se observa en la refinería del Danubio del Grupo MOL húngaro en Százhalombatta, Hungría. 18 de mayo de 2022 REUTERS/Bernadett Szabo
FOTO DE ARCHIVO: El oleoducto Druzhba, que conecta Hungría y Rusia, se observa en la refinería del Danubio del Grupo MOL húngaro en Százhalombatta, Hungría. 18 de mayo de 2022 REUTERS/Bernadett Szabo

El Druzhba, oleoducto construido en la era soviética para transportar crudo ruso a Europa central, lleva paralizado desde el 27 de enero, cuando sufrió daños atribuidos por Kiev a un ataque ruso. Hungría, que importa por esa vía entre el 80% y el 90% de su petróleo, condicionó el levantamiento del veto al préstamo al restablecimiento del suministro. El entonces primer ministro, Viktor Orbán, convirtió la disputa en eje de su fallida campaña electoral del 12 de abril, acusando a Zelenski de retener el crudo para perjudicarle políticamente. Ucrania rechazó esas acusaciones.

La derrota de Orbán ante Péter Magyar y su partido Tisza cambió el panorama. Magyar condicionó también el levantamiento del veto a la reapertura del oleoducto, mientras que Orbán señaló este fin de semana que no bloquearía más el crédito si se restauraba el flujo: “Sin petróleo no hay dinero”, escribió en sus redes sociales.

La complicación llegó el lunes, cuando drones ucranianos atacaron la estación de bombeo de Kaleykino, en la región rusa de Tartaristán, nodo clave del Druzhba donde se mezcla el crudo antes de su exportación. Kallas optó por no pronunciarse sobre las consecuencias técnicas. La disputa energética también ha frenado el vigésimo paquete de sanciones europeas contra Rusia. Si Budapest levanta el veto, ambos expedientes podrían avanzar en paralelo, lo que representaría un golpe directo a los ingresos petroleros que sostienen la economía de guerra del Kremlin.

Temas Relacionados

UcraniaRusiaEuropaUnión EuropeaGuerra Rusia Ucrania

Últimas Noticias

Irán ejecutó a su octavo condenado por las protestas de enero con cargos de espionaje para Israel

La República Islámica acusó a Amir Ali Mirjafari de intentar incendiar una mezquita en Teherán y de liderar una red del Mossad, en un patrón que organizaciones de derechos humanos califican de estrategia deliberada para criminalizar la disidencia

Irán ejecutó a su octavo condenado por las protestas de enero con cargos de espionaje para Israel

Las bolsas europeas cerraron con fuertes caídas en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

La jornada bursátil en Europa terminó con retrocesos en los principales índices, ante el nerviosismo por el futuro del alto el fuego en Oriente Medio, el aumento de materias primas y la depreciación del euro frente al dólar

Las bolsas europeas cerraron con fuertes caídas en medio de la incertidumbre por la guerra en Medio Oriente

La OTAN interceptó aeronaves militares rusas sobre el mar Báltico

Un contingente de cazas de múltiples países participó en la identificación de aviones de combate y bombarderos estratégicos provenientes de Rusia, según reportes oficiales divulgados por fuerzas destacadas en Lituania y por autoridades militares regionales

La OTAN interceptó aeronaves militares rusas sobre el mar Báltico

Francia planea eliminar la exención de tasas universitarias para estudiantes extranjeros no europeos

El gobierno francés busca limitar la exención de tasas universitarias para estudiantes no europeos, que pasarán a pagar matrículas más elevadas salvo en casos excepcionales

Francia planea eliminar la exención de tasas universitarias para estudiantes extranjeros no europeos

Estados Unidos demora la partida de la delegación que tiene previsto viajar a Pakistán para las negociaciones con Irán

JD Vance, Witkoff y Kushner aún no habían partido hacia Islamabad al mediodía del martes por “reuniones adicionales de política” en la Casa Blanca. El alto el fuego con Teherán vence este miércoles sin acuerdo a la vista

Estados Unidos demora la partida de la delegación que tiene previsto viajar a Pakistán para las negociaciones con Irán
MÁS NOTICIAS
ÚLTIMAS NOTICIAS
Reformas con nombre de mujer: el impacto del activismo jurídico feminista en la ley mexicana

Reformas con nombre de mujer: el impacto del activismo jurídico feminista en la ley mexicana

Resultado Chontico Día hoy 21 de abril

Ley Jineth Bedoya Lima, que obligaría a capacitar a funcionarios públicos sobre violencia de género, está a un paso de ser ley en Colombia

El Gobierno puso en duda los diálogos de paz tras asesinatos de soldados por parte de la Coordinadora Nacional Ejército Bolivariano

Qué es el crimen de imitación o copycat, hipótesis que analiza la fiscalía sobre tiroteo en Teotihuacán

INFOBAE AMÉRICA

Las prohibiciones e intentos de vetar libros en Estados Unidos siguen en aumento

Las prohibiciones e intentos de vetar libros en Estados Unidos siguen en aumento

Irán ejecutó a su octavo condenado por las protestas de enero con cargos de espionaje para Israel

Estos son los requisitos para obtener la Green Card en Estados Unidos en 2026

El clamor de una familia salvadoreña: Celeste Rivas, la joven cuya vida fue arrebatada en el entorno del rapero d4vd

Las empresas que contratan con el Estado guatemalteco deberán consignar información detallada sobre accionistas y controladores efectivos

ENTRETENIMIENTO

La reacción de Mariah Carey tras quedar fuera del Salón de la Fama del Rock and Roll

La reacción de Mariah Carey tras quedar fuera del Salón de la Fama del Rock and Roll

Karol G anuncia su “TropiTour” en Estados Unidos: estas son las ciudades y fechas en las que se presentará

Esto dicen las primeras críticas de “Michael”, la esperada biopic del Rey del Pop

Disney apuesta por la inclusión: 3 canciones famosas ahora cobran vida en lenguaje de señas

La hermana de Dua Lipa se convirtió en la nueva “It Girl” de la moda internacional